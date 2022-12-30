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Какой будет Россия в 2023 году

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

30 декабря 2022, 19:20
Ухудшение жизни россияне массово почувствуют в июне-июле. И их информмашина будет работать над тем, чтобы минимизировать это ощущение.
Какой будет Россия в 2023 году
В 2023 есть шансы сломать путинизм, считает Денисенко/ скриншот

Сегодняшний день должен быть днем триумфа Путина. 24 февраля он был уверенным, что именно сегодня, в Колонном зале Кремля будет подписан обновленный союзный договор (30.12.1922 был подписан первый и последний союзный договор).

Несколько месяцев назад Кремль де-факто запретил упоминать о 100-летии СССР.

Если кратко подытожить 2022 и перспективы 2023 для РФ, то мы можем выделить следующие проблемные моменты:

1. Несмотря на отсутствие картины будущего и ощущение полных провалов, две трети россиян продолжают говорить, что страна движется в правильном направлении. Без слома этой уверенности Кремлю нечего бояться. Из позитива для нас: высший средний класс очень негативно настроен. Сможет ли условный топ-менеджмент передать свою тревогу среднему звену - один из важнейших вопросов 2023 года. Если сможет, режим начнет давать трещины.

2. Ухудшение жизни россияне массово почувствуют в июне-июле. И их информмашина будет работать над тем, чтобы минимизировать это ощущение (к сожалению, страх мифической потери величия сильнее пока других, реальных, страхов). Мы только сейчас начинаем входить в период изначальной борьбы с пропагандой.

3. Пока неясными остаются последствия нефтяного эмбарго. Первые недели очень обнадеживающие для нас. Если тенденции будут такими же, в РФ начнутся реальные проблемы с выполнением бюджета. Но хочу подчеркнуть: пока еще рано делать долговременные прогнозы.

4. Россияне только сейчас начали поиски внутреннего врага (причина такого опоздания - очень длинное накопление психологической усталости и определенное ухудшение жизни). Но пока для них Путин остается неприкосновенным лицом. Правда, и здесь есть плюсы для нас: Путин потерял чары сакральности для самой радикальной части электората. И сейчас мы видим, как часть глашатаев этого радикализма покупают, а другую маргинализируют. Собственно, для нас важно, что радикалы являются ледоколом. Очень надеюсь, что они пробьют максимально большие дыры в этом Титанике.

5. Отдельно следует обратить внимание на то, что новые драконовские законы будут заставлять силовиков искать ведьм. Это станет тенденцией всего 2023 года. И здесь есть возможность для позитива: вполне реально, что благодаря несправедливости, которая всегда сопровождает подобные процессы, могут появиться новые моральные авторитеты. Хотя есть и проблема: российское общество настолько неэмпатичное, настолько не сопереживает даже близким, что иногда кажется, они созданы с брони тупой агрессивности (причина агрессивности - полное отсутствие поводов для гордости, особенно на фоне того, что даже самые тупые представители глубинного народа понимают, что их перестали бояться).

6. Никакого регионального сепаратизма сейчас не существует. Единственное, что мы можем отметить: региональные элиты заняли выжидательную позицию. И они не думают о независимости: они хотят децентрализацию.

7. Примерно месяц назад Кремль понял, что сломать единство коллективного запада им не удастся. С этого момента, по сути, прекратились разговоры о переговорах. Потому что переговоры были нужны не для перемирия, а для раскола коалиции. На восточном фронте главной проблемой для Москвы остается нейтралитет Китая. И это при том, что, согласно последнему решению правительства, фонд национального благополучия теперь будет состоять из двух частей: золото (до 40%) и юань (до 70%).

8. Путин всегда действует по аналогиям к предыдущим действиям. Я уже писал несколько недель назад, что в свое время он принял для себя решение, что главная стратегия: не сдаваться, какая бы цена его действий ни была (это было продемонстрировано в Сирии и Венесуэле). Сейчас он принял такое решение по отношению к самому себе. Проще говоря, он принял решение о марафоне.

В 2023 Россия будет значительно слабее, чем в этом году. И действительно, в 2023 есть шансы сломать путинизм. Не Россию, пока, а именно путинизм.

Источник

война в Украине Владимир Путин Вадим Денисенко
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