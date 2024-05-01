У России есть новая задача по войне в Украине

Недоимперия не имеет для этого практических возможностей.

https://opinions.glavred.info/u-rossii-est-novaya-zadacha-po-voyne-v-ukraine-10561826.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ

О возможном вторжении с Севера.

Участились информационные вбросы о наступлении на Сумскую и Черниговскую области, которое враг якобы планирует со дня на день. Звучат опасения, что это будет повторение начала полномасштабного вторжения в 2022 году с катастрофическими последствиями.

Информирую о том, что знаю.

видео дня

Враг действительно желает наступать не только на Авдеевском направлении, но и на севере. А еще и через Беларусь. А еще и из Крыма. А еще и высадить десант под Одессой. И вообще встречными ударами перерезать Украину пополам.

Но недоимперия не имеет для этого практических возможностей. Те примерно 200 тысяч воинов, которых агрессор привлек в свою армию, проходят обучение, и часть из них будет готова к боевым действиям не раньше лета.

Сейчас враг имеет задачу до лета захватить максимальную часть Донецкой области, и командование ВСУ об этом знает. Ситуация там крайне тяжелая, этого не следует скрывать, но не катастрофическая.

Наша аэроразведка мониторит ситуацию как минимум на 50 км за линией фронта и за границами Украины. Спутниковая разведка наших партнеров контролирует все территории вблизи фронта. Для реального наступления на севере нужна группировка не менее 25 тысяч. Скрыть такое скопление живой силы и техники невозможно. От нашей и НАТОвской разведки пока не поступает информации о подготовке наступления агрессора на Сумы и Чернигов.

Подчеркиваю: пока что. Летом ситуация может измениться, но об этом будет известно заранее.

На сегодняшний день есть все основания полагать, что мы имеем дело с вражеским ИПСО, которое намерено посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на Авдеевское направление.

Кстати, не все защитные сооружения, которые у нас строятся, соответствуют необходимому качеству. Но как раз в Сумской и Черниговской областях дела более-менее приемлемы. И еще: разговоры о возможном вводе французских войск в качестве полевой жандармерии - это как раз на тот случай, если вторжение через север станет реальным.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред