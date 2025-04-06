Теория революций и перспективы протестов в Турции

Моя формула революций следующая: революция предполагает следующий набор факторов:
- лидер;
- Идея (идеология), которая захватывает большие массы;
- Структуры;
- Время;
- Деньги;
- Международная поддержка;
- Структуры во власти, которые готовы дать слабину.
Идеальная революция- совпадение всех факторов. Выпадение одного и более из них снижает вероятность победы оппозиции.
В Турции, насколько я понимаю, есть две существенные проблемы: международная поддержка и слабые звенья во власти. Оба фактора критические. Что касается международки, то оппозиция на сегодня не имеет вообще на кого опереться в мире. А силовики пока безоговорочно выполняют указания власти. Итак, имеем пять факторов против двух.
К примеру в Беларуси в 2020 Лукашенко был обречен победить, потому что оппозиция не имела ни лидера, ни структур (и эта идея "Уходи" без лидера, который заменит Лукашенко не работает. А в 2014 революция достоинства победила потому что сработали все семь факторов.
Кто такой Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
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