Теория революций и перспективы протестов в Турции

Идеальная революция - совпадение всех факторов. Выпадение одного и более из них снижает вероятность победы оппозиции.

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Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Моя формула революций следующая: революция предполагает следующий набор факторов:

- лидер;

- Идея (идеология), которая захватывает большие массы;

видео дня

- Структуры;

- Время;

- Деньги;

- Международная поддержка;

- Структуры во власти, которые готовы дать слабину.

Идеальная революция- совпадение всех факторов. Выпадение одного и более из них снижает вероятность победы оппозиции.

В Турции, насколько я понимаю, есть две существенные проблемы: международная поддержка и слабые звенья во власти. Оба фактора критические. Что касается международки, то оппозиция на сегодня не имеет вообще на кого опереться в мире. А силовики пока безоговорочно выполняют указания власти. Итак, имеем пять факторов против двух.

К примеру в Беларуси в 2020 Лукашенко был обречен победить, потому что оппозиция не имела ни лидера, ни структур (и эта идея "Уходи" без лидера, который заменит Лукашенко не работает. А в 2014 революция достоинства победила потому что сработали все семь факторов.

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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