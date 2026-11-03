Враг бьет по доверию: Коваленко объяснил, чем опасны события на Борщаговке

Эксперт подчеркивает, что у Украины лишь два выхода - бороться, чтобы приблизить мир, или капитулировать, поэтому нужны новые подходы к борьбе.

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Что произошло на Петропавловской Борщаговке/ Коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал недопустимыми события в Петропавловской Борщаговке и призвал правоохранителей провести объективное расследование. Автор объясняет, почему враг прежде всего бьет по доверию к институтам и личностям, которые ассоциируются с сопротивлением агрессии, и почему государству нужен честный диалог с обществом. Публикуем его размышления.

События в Петропавловской Борщаговке являются недопустимыми. Важно, чтобы правоохранители провели объективное расследование причин и последствий.

Важно для государства сейчас - сохранять доверие к институтам. Потому что первое, над чем работает враг, - это подрыв этого доверия. Как к институтам, так и к отдельным личностям, которые ассоциируются с успешным сопротивлением российской агрессии. Когда люди задувают газовым баллончиком Героя Украины - они работают против себя, поскольку любые подобные действия против российского сержанта закончились бы для них расстрелом на месте без выяснения причин недовольства. В то же время, возможность таких акций, как произошли вчера, есть благодаря людям, которые в армии, и людям, которых вчера задували баллончиками. Впрочем, без привязки к явно организованным действиям отдельных людей, стоит признать существование проблемы диалога с обществом и непонимания многих настроений, которые существуют и не могут быть измерены классической социологией и цифровым анализом сейчас. Это условно настроения на кухне или же на рынках - их можно услышать, если погрузиться вглубь и слушать.

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В данном случае нужен честный диалог государства и общества о реальности. А она в том, что мы хотим завершить войну, а россия - нет. И в этой ситуации у нас лишь два выхода: бороться, чтобы приблизить мир, или капитулировать. Лично я не хочу капитулировать. И если мы все не хотим капитулировать, нам нужны новые подходы к борьбе и участию в этой борьбе общества. Их точно придется менять.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года был командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко. 28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко уходит с должности руководителя Центра противодействия дезинформации. По его словам, он останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией. "Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

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