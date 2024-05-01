Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

С инаугурацией и продлением бренда "путин" кремлёвцы загнали в ловушку не только лукашенко, но и себя.

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Путин / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Украинский фронт может стать не самым актуальным для Москвы.

Инаугурация "путина" 7 мая означает не просто продолжение российско-украинской войны, а намерение кремлёвцев перевести её в новую фазу. Поэтому резко засуетился лукашенко и стал рассказывать, что НАТО из Литвы собралось атаковать его дронами, украинские войска скопились в детской больнице на северной окраине Киева, откуда и вторгнутся, а беларусские повстанцы планируют войти в Кобрин и попросить "Байден, введи войска!".

Суета лукашенко имеет две объективные причины, никак от него не зависящие.

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Причина первая, июньский саммит мира в Швейцарии с последующим принуждением РФ к миру предполагает деоккупацию не только Украины, но и Беларуси. Пока в Беларуси находятся войска РФ ни о каких гарантиях безопасности не только для Украины, но также для Латвии, Литвы и Польши говорить бессмысленно. Вывод их из Беларуси может стать толчком к восстанию против диктатуры лукашенки. Разумеется, никто не даёт гарантий второй революционной волны в Беларуси прямо сразу после ухода ра**истов. Но с учётом того, что летом-осенью 2025 г. лукашенке предстоит пройти процедуру президентских выборов, а он уже в феврале 2024 г. заявил о своей готовности к ней, то в общем контексте всё выглядит почти однозначно.

Вторая причина – это раздухарившиеся кремлёвцы. Решение оставить бренд "путин" ещё на шесть лет обязывает их воевать до полного распада РФ или до её ликвидации. На практике может получиться два в одном. По логике они должны впечатляюще повоевать до саммита в Швейцарии, чтобы попытаться повлиять на позицию его участников. Есть ещё десяток других причин, подталкивающих их к военной активности. В результате лукашенка уже будет обязан участвовать в войне не только в виде плацдарма, склада и ремонтной базы, но и непосредственно войсками, и официально, а не исподтишка как в 2022 г. Других вариантов у кремлёвцев для него просто нет в силу географии войны и тех геополитических и идеологических конструкций, которые они нагромоздили. Поэтому беларуссы уже могут прощаться с иллюзией, что им удастся отсидеться по домам, а не в окопах, благодаря изворотливости прибацьки. Лукашенка такое прощание сейчас начал и хочет утянуть за собой на тот свет и остальных.

Нравится или не нравится это лукашенке, но он обязан следовать указаниям Москвы и соскочить уже не может. Поэтому и рассказывает, откуда по нему готовятся удары.

С инаугурацией и продлением бренда "путин" кремлёвцы загнали в ловушку не только лукашенку, но и себя. После 7 мая станет однозначным фактом – прекращение войны уже невозможно без ликвидации режима "путина" и рашизма как идеологии. Никакие вопли о "русофобии" россиянам уже не помогут и никого не обманут. Победа – это уже однозначно демонтаж по полный программе путинского режима, а не просто выход армии Украины на границу 1991 г.

Ждут удара украинской ракеты по "путину" на мавзолее 9 мая, падения моста в Крым, которое почему-то обнулит инаугурацию и РФ, теракта ИГИЛ в Москве и других чудес. В контексте этих ожиданий арест заместителя шойгу родил новый поток тёмных намёков на битву "башен" под ковром и вырос в эпохальное событие, сопоставимое лишь с болезнью кадырова, о которой вспомнили без видимых причин.

Инаугурация "путина" – это первая точка невозврата. Второй станет саммита мира в Швейцарии. Решение Европарламента от 25 апреля, вслед за ПАСЕ, о нелегитимности "путина" и его режима означает только одно – Победа – это ликвидация данного режима. Других вариантов уже нет. Кстати, членами ПАСЕ являются Азербайджан, Армения и Турция. Саммит мира юридически оформит решение о нелегитимности режима "путина" на межконтинентальном уровне со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вопли кремлёвцев и аккуратные замечания их друзей в эмиграции, что пять областей Украины уже внесены в конституцию РФ и поэтому якобы их нельзя вернуть, не имеют никакого значения.

После 7 мая начнётся процесс сворачивания дипотношений с РФ, и он будет набирать обороты после саммита мира. Заявления лаврова, рябкова, пескова и прочей публики о том, что РФ может первой снизить уровень дипотношений с США и странами Европы – это показатель нервозности Москвы. Кремлёвцы не для того оставили "путина", чтобы их ставили в угол. Кремлёвцы угрожают гибридными вторжениями в страны Балтии, взятием Харькова, прорывом через Сувалкский "коридор", войной в космосе и ещё чем-то, а тут их нагибают прямо на земле и без стрельбы.

Все грандиозные замахи и наступления Москвы между 7 мая и 16 июня – это отдельная тема и многое в ней под большим вопросом. Но война конфискаций активов и битва за то, кто раньше начнёт разрывать дипотношения – это более реальное пространство войны. Войну за конфискацию активов Москва начала проигрывать в 2022 г. и не имеет шанса её выиграть.

Насколько всё серьёзно в движении к точкам невозврата показывает также публикация в немецкой "Die Welt" экземпляра стамбульского соглашения 2022 г. Газете не случайно именно сейчас передали 17 страниц этого документа, и она опубликовала его на третий день после того, как Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. Эта публикация – контрольный вопрос к мега-менеджерам с Банковой о форме их участия в ликвидации режима "путина". От них требуют определённости в боевых действиях, и самое главное – гарантий, что они не будут опять просить премьер-министра Израиля организовать встречу в Иерусалиме, чтобы заглянуть в глаза "путину". Ничего сверх этого. Глобальный Запад по-прежнему не намерен говорить с Москвой об Украине без Украины, и по-прежнему считает Украинский фронт важным, но не единственным и решающим для ликвидации путинского режима.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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