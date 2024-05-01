УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

Сергей Климовский
1 мая 2024, 06:10
С инаугурацией и продлением бренда "путин" кремлёвцы загнали в ловушку не только лукашенко, но и себя.
Путин, мобилизация
Путин / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Украинский фронт может стать не самым актуальным для Москвы.

Инаугурация "путина" 7 мая означает не просто продолжение российско-украинской войны, а намерение кремлёвцев перевести её в новую фазу. Поэтому резко засуетился лукашенко и стал рассказывать, что НАТО из Литвы собралось атаковать его дронами, украинские войска скопились в детской больнице на северной окраине Киева, откуда и вторгнутся, а беларусские повстанцы планируют войти в Кобрин и попросить "Байден, введи войска!".

Суета лукашенко имеет две объективные причины, никак от него не зависящие.

видео дня

Причина первая, июньский саммит мира в Швейцарии с последующим принуждением РФ к миру предполагает деоккупацию не только Украины, но и Беларуси. Пока в Беларуси находятся войска РФ ни о каких гарантиях безопасности не только для Украины, но также для Латвии, Литвы и Польши говорить бессмысленно. Вывод их из Беларуси может стать толчком к восстанию против диктатуры лукашенки. Разумеется, никто не даёт гарантий второй революционной волны в Беларуси прямо сразу после ухода ра**истов. Но с учётом того, что летом-осенью 2025 г. лукашенке предстоит пройти процедуру президентских выборов, а он уже в феврале 2024 г. заявил о своей готовности к ней, то в общем контексте всё выглядит почти однозначно.

Вторая причина – это раздухарившиеся кремлёвцы. Решение оставить бренд "путин" ещё на шесть лет обязывает их воевать до полного распада РФ или до её ликвидации. На практике может получиться два в одном. По логике они должны впечатляюще повоевать до саммита в Швейцарии, чтобы попытаться повлиять на позицию его участников. Есть ещё десяток других причин, подталкивающих их к военной активности. В результате лукашенка уже будет обязан участвовать в войне не только в виде плацдарма, склада и ремонтной базы, но и непосредственно войсками, и официально, а не исподтишка как в 2022 г. Других вариантов у кремлёвцев для него просто нет в силу географии войны и тех геополитических и идеологических конструкций, которые они нагромоздили. Поэтому беларуссы уже могут прощаться с иллюзией, что им удастся отсидеться по домам, а не в окопах, благодаря изворотливости прибацьки. Лукашенка такое прощание сейчас начал и хочет утянуть за собой на тот свет и остальных.

Нравится или не нравится это лукашенке, но он обязан следовать указаниям Москвы и соскочить уже не может. Поэтому и рассказывает, откуда по нему готовятся удары.

С инаугурацией и продлением бренда "путин" кремлёвцы загнали в ловушку не только лукашенку, но и себя. После 7 мая станет однозначным фактом – прекращение войны уже невозможно без ликвидации режима "путина" и рашизма как идеологии. Никакие вопли о "русофобии" россиянам уже не помогут и никого не обманут. Победа – это уже однозначно демонтаж по полный программе путинского режима, а не просто выход армии Украины на границу 1991 г.

Ждут удара украинской ракеты по "путину" на мавзолее 9 мая, падения моста в Крым, которое почему-то обнулит инаугурацию и РФ, теракта ИГИЛ в Москве и других чудес. В контексте этих ожиданий арест заместителя шойгу родил новый поток тёмных намёков на битву "башен" под ковром и вырос в эпохальное событие, сопоставимое лишь с болезнью кадырова, о которой вспомнили без видимых причин.

Инаугурация "путина" – это первая точка невозврата. Второй станет саммита мира в Швейцарии. Решение Европарламента от 25 апреля, вслед за ПАСЕ, о нелегитимности "путина" и его режима означает только одно – Победа – это ликвидация данного режима. Других вариантов уже нет. Кстати, членами ПАСЕ являются Азербайджан, Армения и Турция. Саммит мира юридически оформит решение о нелегитимности режима "путина" на межконтинентальном уровне со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вопли кремлёвцев и аккуратные замечания их друзей в эмиграции, что пять областей Украины уже внесены в конституцию РФ и поэтому якобы их нельзя вернуть, не имеют никакого значения.

После 7 мая начнётся процесс сворачивания дипотношений с РФ, и он будет набирать обороты после саммита мира. Заявления лаврова, рябкова, пескова и прочей публики о том, что РФ может первой снизить уровень дипотношений с США и странами Европы – это показатель нервозности Москвы. Кремлёвцы не для того оставили "путина", чтобы их ставили в угол. Кремлёвцы угрожают гибридными вторжениями в страны Балтии, взятием Харькова, прорывом через Сувалкский "коридор", войной в космосе и ещё чем-то, а тут их нагибают прямо на земле и без стрельбы.

Все грандиозные замахи и наступления Москвы между 7 мая и 16 июня – это отдельная тема и многое в ней под большим вопросом. Но война конфискаций активов и битва за то, кто раньше начнёт разрывать дипотношения – это более реальное пространство войны. Войну за конфискацию активов Москва начала проигрывать в 2022 г. и не имеет шанса её выиграть.

Насколько всё серьёзно в движении к точкам невозврата показывает также публикация в немецкой "Die Welt" экземпляра стамбульского соглашения 2022 г. Газете не случайно именно сейчас передали 17 страниц этого документа, и она опубликовала его на третий день после того, как Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. Эта публикация – контрольный вопрос к мега-менеджерам с Банковой о форме их участия в ликвидации режима "путина". От них требуют определённости в боевых действиях, и самое главное – гарантий, что они не будут опять просить премьер-министра Израиля организовать встречу в Иерусалиме, чтобы заглянуть в глаза "путину". Ничего сверх этого. Глобальный Запад по-прежнему не намерен говорить с Москвой об Украине без Украины, и по-прежнему считает Украинский фронт важным, но не единственным и решающим для ликвидации путинского режима.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Сергей Климовский
Реклама

Главное за день

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

06:45 Украина
Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

00:59 Украина
"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:42 Политика
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 101306

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью 10141

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 5698

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения 4851

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения

Последние новости

07:30

Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

06:45

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

06:10

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украинымнение

04:54

Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работеВидео

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Реклама
30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

Реклама
21:27

Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дниВидео

21:17

РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

20:54

Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргаринВидео

20:53

8 лет без наказания: СМИ раскрыли, как Мартыненко и другие фигуранты громкого дела НАБУ избежали ответственности

20:36

Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

Реклама
17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

15:40

Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

15:39

Только единицы найдут яблоко за 8 секунд: сложная загадка на проверку внимательности

15:37

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

15:34

Будет ли депортация уклонистов домой в Украину: заявление Кабмина

15:20

Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

15:16

"Жму руку! Обнимаю!" - кощунство вассала, которое привело войну в Украину, - Гладких о годовщине диалога Порошенко и Путина

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять