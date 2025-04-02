Как Путин смеется над Трампом

Но, похоже, происходит удивительное. Трамп встретил кого-то, еще менее рационального, чем он сам. И это Путин.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Говорят, Трамп зол на Путина, что тот саботирует переговоры, и готов ввести страшные санкции. Ну главное чтобы не ввел их против Украины. Потому что с него случится...

Но, похоже, происходит удивительное. Трамп встретил кого-то, еще менее рационального, чем он сам. И это Путин. Потому что Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику и должен искать выход из этого. И Трамп дает ему этот выход. А Путин смеется над ним.

И да, Трамп действительно может удивляться. И он действительно здесь более рациональный чем Путин. Потому что война действительно истощает российскую экономику. И абсолютно все новые данные, которые выходят оттуда, прорываясь через завесу секретности, говорят именно об этом.

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Хотя в информационном полидоминирует странное представление, что война это полезно для экономики. Честно, уже не могу читать статьи, где рассказывают, что российская экономика держится на войне и поэтому Путин не хочет ее завершать

Потому что экономика не может держаться на войне. Она может держаться на военных расходах. Но если такие расходы так важны для вашей экономики, то вы продолжите их делать, даже если война закончится. Вы будете строить дороги, мосты, дома, вы будете инвестировать туда, куда не инвестировали во время войны, вы увеличите пенсии и зарплаты учителям. Вы найдете выход.

Не говоря уже о том, что такие расходы, которыми Путин финансирует войну, создают предпосылки к неконтролируемому росту цен. Последнее заставляет Центробанк бороться с инфляцией, ограничивая стоимость денег в экономике, убивая таким образом здоровую, не военную часть вашей экономики. И пока продолжается война - это не изменится. Таким образом только завершение войны дает выход из кризиса. Не гарантию на выход из кризиса, а шанс его избежать.

А вот где выхода не будет, то это тогда, когда у вас закончатся деньги. А война еще будет продолжаться.

Поэтому главное не война, а военные расходы. Которые легко становятся не военными, если вы хотите их осуществить. Тем более, что за последние 3 года Путин все свободные средства направлял именно на войну, игнорируя очень много важных расходов.

А вот здесь проблема. Потому что военные расходы таки могут закончиться. Потому что деньги могут закончится. Потому что война это дорого. И с 2022 года Путину помогало держаться все то, что Россия заработала за 30 лет. И положила в тумбочку. И вот те накопления они и тратили. Допечатывая остальное. Но тут беда в том, что те самые накопления скоро закончатся. Их должно хватить разве что на 2025 год. А дальше только печатный станок, только хардкор.

И не надо о нефти. Потому что нефтедолларов недостаточно. Сейчас нефтегазовые доходы уже составляют треть бюджета. И не вытянут ситуацию, когда закончатся деньги в тумбочке.

И поэтому Путину надо завершать войну, с точки зрения здравого смысла. Потому что тогда есть шанс на приток денег. Тогда есть шанс на настоящий рост экономики, который построен на инвестициях. Потому что военные расходы - это мертвые расходы. Оно не приносит прибыль. Оно умирает в полях Украины. И не возвращается в экономику. Поэтому российской экономике сейчас очень нужно вернуть хотя бы призрак нормальности. Чтобы дать шанс себе не упасть глубоко в тот момент, когда все, что было накоплено, не закончится. Потому что компенсировать это все можно будет только печатным станком. А это всегда плохо заканчивается.

Война не держит вашу экономику. Война истощает ее. То аргумент о войне, которая держит на плаву российскую экономику, не только не правдивый. Он еще и прямо противоречит сути. Поэтому российский рынок так и радуется, когда Трамп говорит, что послезавтра остановит войну. Когда обещает снятие санкций. Именно поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет стоимость российских акций. Потому что если бы это было наоборот, то должна была бы быть обратная картина. Но ведь нет. И Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля. Который еще возле нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс - 85 рублей.

Но как бы Трамп не спасал российскую экономику, Путин пытается ему помешать. И это должно очень удивлять президента США. Который пытается рационализировать такое поведение переговорной стратегией. Тем более, иногда Путин подбрасывает Трампу косточку надежды, останавливая атаки шахедов на одну ночь. Но что трудно терпеть Наруису, так это публичное признание, что из него делают дурака. И может это наконец-то заставит президента США действовать. Главное, чтобы не против Украины...

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

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