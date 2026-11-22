Политолог объясняет, почему МИД и СНБО фактически отстранены от переговоров и почему без четких целей войны Киев лишь реагирует, а не действует.

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Переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Политолог Вадим Денисенко считает, что накануне новой трехсторонней встречи Украина – США – Россия Киеву стоит пересмотреть сам подход к переговорам, потому что вместо стратегии у нас доминирует реактивная эмоциональная тактика. Автор объясняет, чем украинская переговорная модель отличается от российской, почему государство до сих пор не сформулировало политических целей войны и зачем менять руководителя переговорной группы. Публикуем его размышления.

Что стоит изменить в подготовке к новым переговорам Накануне очередной трехсторонней встречи Украина – Россия – США нам, наверное, стоит подумать над изменением подходов к стратегии переговоров. Потому что сейчас все выглядит так, что мы живем в сплошной тактике. видео дня

Можно ли делать внешнюю политику без МИД?

Первое, с чего нужно начать, так это с того, что переговорный процесс был и остается скорее тактико-эмоциональным, чем стратегически-логическим. Это, между прочим, нельзя оценивать в категориях "плохо" или "хорошо". Здесь нет, к счастью, принципа "или-или". И не в последнюю очередь потому, что против нас играют во многом именно в такую же игру. Однако как минимум с тремя большими отличиями.

Первое отличие между нами и россиянами не столько в логике или стратегии, сколько в том, что у нас при принятии решений опираются на эмоции общества (общественное мнение), а в России - на мнение одного человека.

Второе кардинальное отличие: в России важную роль играют институты (МИД и ГУ ГШ прежде всего). У нас институты играют второстепенную роль. А это, в свою очередь, делает нашу политику менее системной и аналитической. Вообще аналитика как таковая - это ахиллесова пята Украины.

И наконец, третье отличие, которое вытекает из первых двух: "угол зрения", под которым все рассматривается. Россия, несмотря на многие нюансы, смотрит на глобус мира, правда, зрачок у них очень затуманен былым величием. Они никак не могут вырваться за пределы уже давно несуществующего второго полюса мира. У нас другая крайность: мы смотрим на мир сквозь глобус Украины, где фокусируемся на "консенсусе Запада начала войны". И это при том, что этот консенсус трещит по швам. Но факт остается фактом: россияне хотят вернуться к Ялте-1945. Мы хотим вернуться к февралю 2022-го.

Можно ли продолжать войну, не определив политические цели войны?

Для того чтобы говорить о нынешних переговорах и их политических целях, нужно немного углубиться в не такую уж и давнюю историю. Я попробую просто хронологически собрать факты, которые, как по мне, отразят эволюционный процесс наших переговоров.

Сразу хочу подчеркнуть: главной магистральной идеей нашего сопротивления было сохранение государства. Но вместе с этим у нас появились другие цели этой войны. В 2022 году был задан вектор на следующие годы: Россия вот-вот распадется на Х частей, и именно это сделает невозможным нападение России в будущем. Дальше эта идеологема эволюционировала в "цель войны - развал Российской Федерации". Никто не задавался вопросом, насколько это реалистично, особенно учитывая то, что развала РФ, кроме нас, стран Балтии и, возможно, Польши, никто не желал.

О развале России как нашей цели плюс-минус перестали говорить в 2025 году (под это, между прочим, именно в это время перестали массово давать гранты). Зато новой политической цели не появилось. Вместо нее начали активно употреблять термин "справедливый мир". При этом что такое "справедливый мир", не понимает и не понимал никто. Это, опять-таки, нельзя рассматривать в черно-белых тонах. Россияне пять лет работают в режиме "все цели будут достигнуты". Но, как я говорил раньше, они ориентируются, как минимум пока, на мнение одного человека.

Во второй половине 2026 года происходит болезненная смена нарратива: в "справедливый мир" уже никто не верит. Теперь мы перешли к этапу "главное - не унизительная капитуляция, к которой нас принуждают США".

Проще говоря, мы перешли от позитивной и относительно позитивной повестки дня к нейтрально-негативной. И в этот момент у нас большой дефицит государственной коммуникации.

Можно ли жить без определенных политических целей войны? Жизнь показывает, что можно. Но количество внутренних и внешних "бомбардировок" системы в момент нейтрально-негативной повестки дня растет в арифметической прогрессии. И поэтому, например, Борщаговка превращается из локального в общенациональный конфликт.

Нужно ли коммуницировать с обществом переговорные цели?

Первые три с половиной года войны наша ключевая переговорная цель сводилась к формуле "единственная гарантия безопасности - вступление в НАТО". Только ленивый западный лидер не говорил нам прямым текстом: "В НАТО вы не вступите". Но мы продолжали об этом говорить до 2025 года. Потом мы начали искать новые цели, и на сегодня они, похоже, не проартикулированы. Неделю назад президент рассказал журналистам, что американцы нам якобы предлагают вступление в НАТО в обмен на выход из Донбасса. Можно даже не сомневаться, что этот вариант не будет воспринят россиянами. Но, похоже, мы почему-то в эту историю начинаем играть. И это все умножено на попытки вернуть консенсус-2022.

И здесь мы подходим к важному вопросу: есть ли какие-то институты, которые всерьез прорабатывают все эти вещи и предлагают хоть какие-то сценарии, кроме реактивного реагирования? Насколько я понимаю, МИД исключен из этого процесса, СНБО тоже, мнения большинства экспертов вообще не принимаются во внимание. И тогда возникает вопрос: а на основе чего принимают те или иные переговорные решения? Вопрос оставлю открытым, потому что у меня нет на него никакого ответа.

Стоит ли менять переговорную группу?

Наша переговорная группа в теории должна была бы быть хоть частично зеркальной российской. Но на двух заместителей министра иностранных дел РФ нет ни одного представителя МИД Украины. На представителя ФСБ, кажется, нет представителя СБУ.

Но все же в этом контексте главные вопросы возникают тогда, когда мы обсуждаем руководителей переговорных групп: сначала Ермака, а теперь Умерова. И главные вопросы касаются даже не компетентности или профессионализма (к этому, в конце концов, можно по-разному относиться). Как по мне, едва ли не главный вопрос, который ставится к Умерову, - это то, насколько он является игроком, который может продуцировать какие-то идеи и отстаивать их. Особенно учитывая недостаток профессиональной экспертной подготовки многих решений и моделирования процессов.

Стоит ли переформатировать руководство нашей переговорной группы? Мне кажется, что да. Но не только персонально, но и институционально, усилив подготовку выработки решений и обязательное привлечение самих переговорщиков к этому процессу. Потому что без сочетания этих вещей сама по себе смена главного переговорщика и его помощников мало что изменит.

В переговорной группе есть профессиональный дипломат с огромным опытом Кислица и руководитель Офиса президента Буданов (все обмены пленными шли именно через него). Во время минского процесса был приглашен Кучма, и этот нестандартный ход был удачным. Я не говорю, что нужно пригласить сейчас Кучму, но можно найти политика-тяжеловеса в отставке, который мог бы по-другому подойти к переговорам. Я намеренно не пишу фамилий таких политиков, ведь нет такой фамилии, к которой бы сразу не появилось претензий из-за того, что сто лет назад он (она) не так на кого-то посмотрел (посмотрела). Но повторюсь: нам нужно сменить руководителя переговорной группы и вместе с ним изменить логику подготовки к переговорному процессу, выйдя за пределы тех лекал, которые мы не меняем с 2022 года.

И напоследок хочу подчеркнуть еще раз: ключевая наша проблема заключается в том, что у нас нет системы. Есть прежде всего реактивная эмоциональная тактика. И без смены руководителя переговорной группы и изменения подходов к самим переговорам будет очень сложно отвечать на новые вызовы, связанные с осложнением отношений с Вашингтоном и неопределенностью Брюсселя.

К сожалению, украинцы склонны жить в двух крайностях - "зрада" и "перемога", которые часто зависят не от реальных вещей, а от общественных настроений. Но даже зрада и перемога имеют много серых оттенков, которые общественное мнение нигде в мире не различает.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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