Россия пытается воспользоваться противоречиями в Европе, поддерживая политические силы, выступающие против оказания помощи Украине.

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Поддержка партнеров не всегда означает готовность оперативно предоставлять всё необходимое / Коллаж: Главред

Пока европейские столицы обсуждают новый бюджет ЕС, поддержка Киева все чаще становится заложницей внутриполитических торгов и популизма. О том, как Украине сохранить солидарность союзников на фоне роста влияния ультраправых и задержек с поставками оружия, размышляет исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Политолог анализирует бюджетные рычаги давления Берлина, информационные игры Москвы и необходимость диалога с различными политическими лагерями. Ключевые выводы эксперта - в его колонке.

Круг стран, которые неохотно поддерживают Украину или выступают против помощи, постепенно расширяется. Венгрия давно занимает такую позицию, а после смены правительств к ней присоединились Чехия и Словакия. Болгария также демонстрирует скептицизм. В Польше поддержка Украины сочетается с политическими спорами и периодическими требованиями к Киеву. Подобные настроения наблюдаются и в Западной Европе: во Франции Марин Ле Пен и ее политическая сила настаивают на пересмотре подхода к помощи Украине, а в Германии "Альтернатива для Германии" продвигает схожие лозунги.

Популисты и ультраправые всё чаще предлагают направлять ресурсы на решение внутренних проблем, а не на поддержку Украины. Это уже становится заметной политической темой в ряде стран. Однако пока речь не идёт о том, что Европа в целом отказывается от помощи. Есть государства, которые последовательно поддерживают Украину и способны оказывать значительную военную и финансовую помощь. Это Франция, Германия и Великобритания, а также страны Скандинавии и Балтии. Важным партнером остается Норвегия, которая не входит в Евросоюз, но помогает Украине.

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В то же время поддержка партнеров не всегда означает готовность быстро передавать всё необходимое. Например, Испания и Греция располагают запасами ракет PAC-3 для систем Patriot, но не спешат передавать их Украине или продавать эти боеприпасы. Поэтому даже при политической поддержке украинская противовоздушная оборона может столкнуться с дефицитом ракет.

В ближайшее время риск заключается не только в открытом отказе от помощи, но и в затягивании решений. Если оружие, финансирование или совместные европейские программы будут передаваться медленнее, в Украине будут усиливаться призывы сосредоточиться на внутренних проблемах. Именно на такой аргумент делают ставку популистские и ультраправые партии, которые ставят под сомнение целесообразность поддержки Киева.

Одним из рычагов влияния в этой ситуации становится бюджет Евросоюза. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин может заблокировать следующий бюджет ЕС, если в нем не будет предусмотрена помощь Украине. В ответ Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия пригрозили заблокировать бюджет, если в него будет включено финансирование Украины. Однако позиции сторон не равнозначны: Германия является одним из крупнейших финансовых доноров Евросоюза, тогда как страны, выступающие против помощи Киеву, получают значительные средства из европейских фондов. Длительная блокировка бюджета может сказаться на их экономиках и внутренней политике. Поэтому Берлин рассчитывает, что эти государства не смогут бесконечно использовать бюджет в качестве инструмента давления.

Россия пытается воспользоваться европейскими противоречиями, поддерживая политические силы, выступающие против помощи Украине. Ее влияние распространяется через социальные сети и информационные кампании, которые подпитывают недовольство и усиливают популярность ультраправых партий. Для этого Москве не обязательно открыто руководить политиками: достаточно формировать среду, в которой призывы прекратить помощь Украине кажутся частью обычной внутренней дискуссии.

В то же время европейский стратегический курс не сводится к заявлениям отдельных партий. ЕС движется к отказу от российских энергоносителей, а в Германии Россию определяют как угрозу. Санкции также обходятся Москве дорого: ранее Россия продавала в Европу значительно больше товаров, чем в США, а её место на европейских рынках постепенно занимают другие поставщики. Поэтому разговоры об улучшении отношений и снятии санкций пока не означают, что Европа готова вернуться к прежней модели сотрудничества.

Позиции ультраправых партий при этом не везде одинаковы. Во Франции общественные настроения в отношении России могут быть более жесткими, чем в Германии. Некоторые представители Национального объединения осторожно заявляют, что не собираются полностью прекращать помощь Украине, но хотят, чтобы европейские средства тратились в первую очередь на французское оружие. Для Украины это может стать возможностью: поддержку партнеров можно укреплять через практическое сотрудничество, в частности в сфере оборонных закупок.

Для этого Украине важно поддерживать контакты не только с теми политическими силами, которые уже выступают на её стороне. Необходима системная политическая и парламентская коммуникация с различными партиями и кругами. В прошлом у Украины были контакты с французскими ультраправыми, но в дальнейшем они, похоже, не развивались. Точно так же не всегда удавалось использовать истории, которые могли бы продемонстрировать европейцам личный опыт украинцев и сторонников Украины.

Поддержка Европы не является автоматической и неизменной. На неё влияют внутренняя политика, экономические интересы и работа украинской дипломатии. Поэтому Украине нужно укреплять связи с последовательными союзниками и одновременно работать с теми политическими силами, позиция которых ещё может измениться. Чем шире будет круг контактов, тем устойчивее станет поддержка Украины во время следующих споров в Европе о финансировании, безопасности и собственных интересах.

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