Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

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Оккупанты вынуждены признать успешные действия Вооруженных сил Украины / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Так, в течение суток совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Стоит заметить, что Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи на Херсонском направлении. Украинским защитникам удается не только удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, в районе села Крынки, но и расширять его. Кроме того, ВСУ увеличили дальность поражения FPV-дронов до 20 км, а это фактически треть контролируемой захватчиками территории Херсонщины.

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Расширение зоны присутствия на левом берегу Днепра до 1,5 километра и вглубь до 300 метров - это очень серьезные успехи Вооруженных сил Украины, учитывая то количество личного состава российской оккупационной армии, которая сосредоточена в районе села Крынки.

Сейчас оккупанты вынуждены признать успешные действия Вооруженных сил Украины, и не только в аспекте расширения плацдарма, но и использования FPV-дронов и средств поражения.

Учитывается два фактора. Первый - географический, поскольку правый берег Днепра, контролируемый Вооруженными силами Украины, выше, чем левый. И, соответственно, тактико-технические характеристики вооружения производства западных стран, которые есть у Сил обороны Украины, в полтора-два раза превышают российские. И поэтому фактически все оккупированные территории левобережья находятся под огневым контролем украинских защитников.

Кроме того, украинские защитники увеличили дальность поражения FPV-дронов до 20 км, а это фактически треть контролируемой захватчиками территории Херсонской области.

Поэтому фактически российские оккупанты не могут сейчас проводить ротацию личного состава и вывоз раненых. Они сами признают, что ситуация достаточно критическая.

Зато на Херсонском Силам обороны Украины удалось создать преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы. Оккупанты вынуждены признать, что успешная работа украинских РЭБ фактически заглушила возможность российской стороны массового использования тех же FPV-дронов и проведения соответствующей успешной контрбатарейной борьбы.

При этом, если говорить о широком использовании средств радиоэлектронной борьбы на фронтах - у ВСУ возникают определенные трудности. Это прежде всего тот сегмент, который украинские Вооруженные силы должны получать от западных партнеров и настаивать на расширении самой линейки средств радиоэлектронной борьбы.

Сейчас создана предпосылка для расширения зоны присутствия украинских войск на левобережной Херсонщине. При чем сами оккупанты отмечают тот факт, что им не удается сбросить украинских военных в Днепр и, соответственно, ликвидировать украинский плацдарм. Сами оккупанты отмечают высокий уровень контрбатарейной борьбы ВСУ и высокий, успешный уровень использования средств радиоэлектронной борьбы.

Замечу, что речь идет не об одном плацдарме, а о ряде плацдармов. ВСУ используют тактику так называемых "тысячи порезов", нанося одновременно удары в нескольких местах. Это так называемый туман войны, который не позволяет россиянам понять четко, где будет главный удар, а где, соответственно, отвлекающий.

Ключевое значение украинских плацдармов на левом берегу Днепра заключается именно в расстоянии от них до границ с временно оккупированным Крымом. Это около 60 километров. Для сравнения, расстояние от украинских плацдармов на Ореховском направлении в Запорожской области до админграниц с АР Крым - около 160 километров.

И в Запорожской области речь идет об эшелонированном характере обороны российских войск, тогда как в Херсонской области ситуация несколько иная. По оценкам специалистов, не зафиксировано присутствие оперативных резервов российских оккупантов. Они прекрасно понимают, что находятся под постоянным огневым контролем со стороны Вооруженных сил Украины. А это дает предпосылки говорить о возможном успешном продвижении ВСУ непосредственно к админгранице с АР Крым.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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