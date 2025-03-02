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У Трампа есть три возможных сценария сейчас

Виктор Андрусив
2 марта 2025, 20:02
263
Что нам делать? Как минимум, запастись терпением и не вычуживать новых срачей и конфликтов.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / скрин, сайт Кремля

Ситуация стала ужасной. Этот вывод я делаю не из того, что произошло, не из дальнейших заявлений Белого дома, а исключительно из заявления Линдси Грэма. Сенатор Грэм является носителем здравого смысла и политического мышления в команде Трампа. Он всегда был нашим союзником, и благодаря своему влиянию на Трампа сглаживал углы. Его заявление о том, что Зеленский должен уйти в отставку - это худшая новость по факту встречи в овальном кабинете...

Впрочем, до катастрофы еще очень далеко. Дело в том, что Трамп планировал подписать с нами соглашение, выйти сказать, какой он красавчик, а мы хорошие партнеры, и он всегда это знал. Однако все пошло не по плану, не только для нас, но и для него. После соглашения он планировал продолжить усилия по мирному процессу. Чтобы сблизиться с Россией и вырвать её из рук Китая, ему нужен мирный процесс, который всё это прикрывает. Теперь же этого нет, и как ему контактировать с россиянами или восстанавливать с ними отношения? Делать это без мира будет откровенным предательством и публичными уступками, а Трамп не играет в слабака. Поэтому в большой степени, его команда сама не знает, что делать сейчас.

Впрочем, у Трампа есть несколько возможных сценариев сейчас. Первый, и наиболее вероятный - он начнет масштабное давление, чтобы получить "извинения", "сделку" и еще что-то, например, газо-траспортную систему. Людям со слабыми нервами я не завидую. Потому что это давление будет происходить на всех уровнях, от расследования коррупции и рассказах о хищении помощи, до разговоров о снятии санкций с России, остановка поставок вооружения и тому подобное. Давление завершится совместной встречей по просьбе европейских партнеров. На этой встрече все немного повохваляют Трампа, извинятся вместо нас, и "его величество" отойдет. И все попытаются вернуться в точку с которой начались проблемы.

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Второй сценарий тоже проблемный. Трамп и команда разделяют Зеленского и Украину. В этом сценарии они продолжают поддержку Украины, но требуют смены Президента. Фактически, они сделают ставку на перевыборы. Это позволит им вести переговоры с россиянами, чтобы попытаться убедить их на "перевыборное перемирие". Сомнительно, что им это удастся, но если удастся, то окажемся в очень не удобной ситуации. Поскольку если орки остановятся, то и наши европейские партнеры будут поддерживать проведение выборов. А они известные нам лицемеры.

Третий сценарий - мы таки на этой неделе или извиняемся, или придумываем другой способ задобрить "Трампа". Конечно, на это мало шансов.

Что делать нам?

Как минимум, запастись терпением и не вычуживать новых срачей и конфликтов. У Трампа тоже мало времени, устроенный им хаос плохо продается внутри США. Мы должны запустить процесс, о котором я постоянно говорю - формирование общей политики безопасности и обороны ЕС. Сам запуск такого процесса будет выглядеть политическим поражением Трампа. Европа сможет закупать американское вооружение для нас, поскольку это о бизнесе, а здесь блокировки не будет. Со временем реальность все равно выровняет Трампа, и он вернется на правильный путь.

В то же время, надо не забывать о европейском лицемерии. Американская защита очень комфортна для них, и скорее они решат подождать, пока Трамп уйдет, чем развернут миллиардные программы на собственную защиту. Это уже все было в 2017-м, когда они сделали именно такой выбор, вместо укрепления собственной обороны.

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Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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