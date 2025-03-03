Лондонский саммит: поиск компромиссов и украинский интерес

Что касается дальнейших действий ЕС, то мы можем с большой долей вероятности допустить, что сейчас начнется челночная дипломатия

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Саммит в Лондоне / фото: ОП

Саммит в Лондоне. Перспективы.

1. Начать надо с того, что поддержка Украины - это часть защиты самой Европы в торговой войне с США. Когда мы считаем, что защищают нас, то мы должны понимать: защита нас - это часть защиты себя (Европы).я неоднократно говорил: это плюс (мы уже фактически часть периметра безопасности Европы), но это и минус, из-за относительной нашей субъектности.

2. Европа не хочет и не собирается ссориться со Штатами. Европа хочет найти компромисс в отношении себя и по "вопросу Украины". Главное слово - компромисс. Это я к тому, что границы 1991 года никого в реальности не интересуют. А надежные гарантии безопасности - это не столько о документах, которых, боюсь не будет, в том виде, как это себе представляют украинцы. Это экзистенциальная необходимость поддерживать или не поддерживать партнера в тот или иной момент развития истории.

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3. Я вчера писал и сегодня повторюсь. Те или иные дальнейшие действия Трампа будут зависеть прежде всего от трех вещей: общественного мнения в США, сплоченности или не сплоченности республиканской партии и позиции главных спонсоров. Пока ответов не может быть, мы поймем как будут работать эти три фактора примерно через 5-15 дней (столько, как минимум, нужно времени, чтобы выкристаллизовалось общественное мнение).

4. Относительно дальнейших действий ЕС, то мы можем с большой долей вероятности допустить, что сейчас начнется челночная дипломатия (прежде всего Макрона и Стармера) цель которой будет как раз в поиске компромисса. Что может быть таким компромиссом (некая идеальная модель)?

- сохранение на некоторое время нынешнего status quo;

- Подписание Украиной обновленного соглашения о редкоземельных металлах или какого-то подобного соглашения;

- Участие ЕС в выработке "большого соглашения" с Россией;

- Создание нового, как минимум, понятийного соглашения ЕС-США.

На сколько этот сценарий реалистичен, во многом будет зависеть от п.3. Но пока в базовом сценарии европейцев, как я его понимаю, ключевым остается фактор примирения с Трампом. И это тот момент, который крайне болезненно будет восприниматься украинским обществом.

5. Внутри Украины мы можем говорить, что выборы точно откладываются на неопределенный срок. Но это не значит, что политикум выйдет из предвыборной логики (логики рейтингов). Более того, мне кажется, что именно предвыборная логика будет доминантной при принятии большинства решений. Это, в свою очередь, станет причиной продолжения внутренней турбулентности.

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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