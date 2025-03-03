Если гарант безопасности не хочет выполнять свои обещания

Проблемой гарантий является то, что их дают одни люди, а выполнять придется совсем другим. И это также может быть аргументом чтобы их не выполнять - ведь это же не я подписывал.

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Владимир Зеленский, Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред

Что я думаю на счет международных гарантий?

Проблема любых международных гарантий заключается в том, что не существует инструмента принуждения их выполнения. На уровне государства это проще, потому что там есть судебная и правоохранительная система. Поэтому любого нарушителя можно привлечь к ответственности. На международном уровне такого инструмента просто нет. Особенно если эти гарантии нарушает какая-то сильная страна. И заставить ее можно только применив силу, что эквивалентно объявлению войны.

Поэтому на практике, если гарант безопасности захочет не выполнять свои обещания, то у нас не будет никакого инструмента чтобы их заставить это делать. Мы это уже проходили на примере Будапештского меморандума.

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Кроме того, еще одной проблемой гарантий является то, что их дают одни люди, а выполнять придется совсем другим. И это также может быть аргументом чтобы их не выполнять - ведь это же не я подписывал.

Все кто интересуется историей, то понимает о чем я говорю. А всем остальным кто хочет верить иллюзиям безопасности и ждет гарантий - ну это ваше право.

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Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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