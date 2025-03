Кто такой Мистер Вэнз или Как 'PayPal мафия' сорвала сделку в Овальном кабинете

Считайте это "Записками параноика"... ..но кто такой Мистер Вэнс и какова его роль в событиях в Белом Доме?

Ссора в Овальном кабинете

За последние несколько дней перечитал огромное количество аналитики. Публичной, не публичной. пересмотрел в деталях несколько раз встречу в Белом Доме.

Больше всего заинтересовал меня Вице-президент Вэнс.

Если коротко:

- На мой взгляд, все шло больше - мне спокойно, пока не вмешался Вэнз: "... Я считаю, что это неуважительно, что вы пришли в Овальный кабинет и пытаетесь разбираться в этом перед американскими СМИ." Эта фраза была точкой начала конфликта

- Вэнз крайне негативно относится к Украине (ниже подборка его высказываний)

- Вэнс - карьерист. Готов пренебречь любыми ценностями ради обретения власти. Да, именно власть - его главная цель.

- Он визит себя следующим Президентом США

- Его политическая карьера, выборные фонды, не состоялась бы без средств "PayPal мафии". Он критически от них зависит.

- Не могу назвать его дальновидным. Он не шахматист. не оценивает во взаимосвязь процессов, которые в Мире. Он сторонник "изоляционизма Америки".

Не понимает, судя по всему, что такая модель приведет к рискам доминирования США (доллар как мировая валюта, в мировой торговле, в логистике, в технологиях".

Хотя, может, это мы не понимаем истинной цели.

Ниже более подробная аналитика об этом.

А пока предварительный вывод - "PayPal мафия" руками Вэнза сорвала сделку и создала угрозу рейтингу, прежде всего" Трампа.

...

Детали:

Биографическая справка

1. Основная информация

- Имя: Джеймс Дэвид (J.D.) Вэнс

- Дата рождения: 2 августа 1984 года, Миддлтаун, Огайо, США

- Семейное положение: Женат на Уше Чилкури (с 2014 года), имеет троих детей

- Образование: Выпускник Йельского университета (юридическая школа, 2013), Охайского университета (бакалавр, 2009)

Карьера:

- Военная служба: Служил в Корпусе морской пехоты США (2003-2007), участвовал в операции в Ираке (2005-2006).

- Бизнес: Основал венчурный фонд Narya Capital в 2020 году, инвестируя в технологии (Silicon Valley, TechCrunch, 2021).

- Политика: Сенатор от Огайо (2019-2025, Резурсы США), вице-президент США с 20 января 2025 года(Whitehouse.gov, 2025).

2. Формирование мировоззрения

Детство и семья:

- Вэнс вырос в рабочем районе Миддлтауна, Огайо, в сложной семье (родители развелись, мать боролась с алкоголизмом).

Его мемуары "Горький путь" (Hillbilly Elegy, 2016, NYT, 2016) описывают влияние "культуры бедности" и ценностей "среднего класса" (трудолюбие, религия).

Бабушка (мемми) сыграла ключевую роль в формировании консервативных и религиозных взглядов (The Atlantic, 2016).

- Война в Ираке: Служба в морской пехоте (2005-2006) сформировала его скептицизм к иностранным интервенциям, в частности в странах, "где США не имеют непосредственных интересов" (Politico, 2022).

- Политический путь: Сначала либерал (2012, MSNBC, 2012), Вэнс изменил взгляды после знакомства с Питером Тилем (Silicon Valley, 2017) и поддержки Трампа (2016, The Hill, 2016). Его переход к "America First" произошел из-за экономических проблем "Rust Belt" (Огайо, Пенсильвания, WSJ, 2020).

3. Интересы и долгосрочные стремления

- Интересы: Технологии (Narya Capital, TechCrunch, 2021), консервативная политика, религия (христианство, Fox News, 2023), защита "традиционных ценностей" (свобода слова, религия, The Telegraph, 2024).

- Долгосрочные стремления: Построение "сильной Америки", где приоритет - внутренняя экономика, борьба с Китаем (CHIPS Act, The Hill, 2023) и уменьшение иностранных расходов.

- (!!!). Он видит себя лидером "новой республиканской эры" после Трампа (NYT, 2024).

4. Политические взгляды

- "America First": Вэнс поддерживает изоляционизм, сокращение помощи Украине ($60 млрд, NYT, 12 апреля 2024) и переориентацию на Китай (The Conversation, 16 июля 2024).

- Он критикует НАТО за "бесплатную езду" Европы (Munich Security Conference, 14 февраля 2025, Reuters).

Экономика:

- Предлагает тарифы на Китай (25%, WSJ, 2023), поддержку рабочих мест в "Rust Belt" и отмену кредитов на электромобили (Fox News, 2022).

Социальные вопросы:

- Защита свободы слова, религии, сопротивление миграции (Munich, 14 февраля 2025, Al Jazeera), критика "либеральных ценностей" в Европе(Politico.eu, 14 февраля 2025).

5. Видение будущего Америки и мира

Америка:

- Вэнс хочет "сильную, самодостаточную Америку", где приоритет - внутренняя безопасность, экономика и борьба с Китаем (The FP, 21 февраля 2025).

- (!) Он выступает против "бесконечных войн" (Senate Speech, 13 февраля 2024, vance.senate.gov).

Мир:

- Многополярный порядок с США как лидером, но без активного вмешательства в Европу (Ukraine, Middle East).

- Он поддерживает AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) и хочет, чтобы Европа (Германия, Франция) взяла на себя оборону (Munich, Reuters, 14 февраля 2025 года).

Личные амбиции:

- Вэнс стремится стать следующим лидером республиканцев после Трампа (2028-2032, NYT, 2024), используя "America First" для президентства.

- Его амбициозность видна в роли "бульдога" Трампа (The Guardian, 2 марта 2025 года).

...

(!!!) Отношение к Украине: заявления и цитаты

Вэнс, как сенатор (2019-2025) и вице-президент (с 2025 года), последовательно выступал против (!!!) поддержки Украины, акцентируя на "America First" и скептицизме к войне.

1. Февраль 2022: "I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another" (The New York Times, 16 июля 2024, time.com, 16 июля 2024). Сказал во время подкаста после вторжения России, отражая изоляционизм.

2. Октябрь 2022: "A new aid package only threatens to set our readiness back even further" (The Hill, 16 июля 2024, politico.eu, 16 июля 2024). В колонке для The Hill критиковал $60 млрд помощи, утверждая, что это вредит США.

3. Декабрь 2022: "Война - это не деловое предприятие, и Соединенные Штаты - это больше, чем просто экономика" (Washington Post, 16 июля 2024, politico.eu, 16 июля 2024). В письме к газете отвергал экономические выгоды от помощи, подчеркивая изоляцию.

4. Апрель 2023: "Самый фундаментальный вопрос: Сколько нужно Украине и сколько мы можем реально предоставить? ... Фундаментально, нам не хватает мощности для производства того количества оружия, которое Украина нуждается в нас, чтобы поставить для победы в войне" (The New York Times, 12 апреля 2024, nytimes.com, 16 июля 2024). В гостевом эссе аргументировал, что Украина не может победить из-за ограничений США.

5. Январь 2024: "We simply have no idea where a lot of our money to Ukraine has gone" (Twitter/X, 16 июля 2024, ohiocapitaljournal.com, 23 апреля 2024). Фальшивое утверждение о злоупотреблениях, отражающее дезинформацию.

6. Февраль 2024: "Соединенные Штаты сталкиваются с тем же стратегическим вызовом ... война в Украине потребляет гораздо больше военной материи, чем Запад может произвести, и она стоит жизни гораздо большего количества украинцев, чем Украина может мобилизовать" (Senate Memo, 17 апреля 2024, vance.senate.gov, 17 апреля 2024). В меморандуме для коллег критиковал помощь, указывая на ограничения ВПК США.

7. Июль 2024: "Ukraine should stop offensive maneuvers ... and begin negotiating a settlement" (Time, 16 июля 2024, time.com, 16 июля 2024). Поддерживал замораживание конфликта, оставляя России контроль над территориями.

8. Февраль 2025 (Мюнхенская конференция по безопасности): "Цель, как обозначил президент Трамп, мы хотим, чтобы война завершилась... мы хотим добиться прочного, долговременного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет" (Reuters, 14 февраля 2025 года, reuters.com, 14 февраля 2025 года). Во время встречи с Зеленским акцентировал на быстром мире.

9. Февраль 2025 (Дахау, WSJ): "Есть экономические инструменты рычага, есть, конечно, военные инструменты рычага", которые США могли бы использовать против Путина... "Есть любое количество формулировок, конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость" (Wall Street Journal, 13 февраля 2025, reuters.com, 14 февраля 2025). Предлагал санкции и военные действия для давления на Россию, но с ограничениями для Украины.

10. Февраль 2025 (Белый дом, 28 февраля): "Я думаю, это неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться судиться с этим перед американскими СМИ ... Вы считаете, что это уважительно приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" (РБК, 1 марта 2025 года, bbc.com, 28 февраля 2025 года). Критиковал Зеленского за "неуважение" во время переговоров, поддерживая Трампа.

11. Февраль 2025 (Овальный кабинет): "Вы приводите людей в пропагандистский тур, Mr President ... Вы должны быть благодарны" (The Guardian, 2 марта 2025, theguardian.com, 2 марта 2025). Акцентировал на "благодарности" США, усиливая давление на Украину.

...

Психологический и политический анализ заявлений и цитат

1. Тональность

- Скептицизм и критика: Заявления Вэнса (2012-2025) имеют негативный, скептический тон в отношении Украины ("I don't really care", "War is not a business venture", NYT, 2024).

- Это отражает изоляционизм и безразличие, как отмечает эксперт по психологии Нил Фергюсон (The FP, 20 февраля 2025): "Вэнс демонстрирует эмоциональную отстраненность, типичную для ISTJ, с акцентом на логику".

- Агрессивность и давление: В 2025 году (Munich, Белый дом) тон становится жестким и доминирующим ("disrespectful", "grateful", Reuters, 14 февраля 2025), что соответствует его роли "бульдога" Трампа (The Guardian, 2 марта 2025). Эксперт по политике Майкл Макфол (CNN, 1 марта 2025) отмечает: "Вэнс использует давление, чтобы подчеркнуть 'America First'".

- Осторожность и реализм: В WSJ (13 февраля 2025) он предлагает "инструменты давления" на Россию, но с ограничениями для Украины, что отражает его прагматизм (ISTJ, Psychology Today, 2023).

2. Причины и мотивация

- Изоляционизм: Вэнс, как ISTJ, ориентирован на факты ("war consumes more than we produce", vance.senate.gov, 2024) и считает помощь Украине бесполезной из-за ограничений ВПК США (Senate Memo, 17 апреля 2024). Его опыт в Ираке (2005-2006) сформировал скептицизм к иностранным войнам (Politico, 2022).

- "America First": Как последователь Трампа, Вэнс поддерживает уменьшение расходов на Европу (Munich, Reuters, 14 февраля 2025) и переориентацию на Китай (The Conversation, 16 июля 2024). Эксперт из США Фрэнсис Фукуяма (The Atlantic, 1 марта 2025) отмечает: "Вэнс видит Украину как бремя, а не союзника".

- Политическая амбициозность: Заявления (2012-2025) укрепляют его позицию в "MAGA" (The Hill, 2016) и готовят почву для президентства в 2028 году (NYT, 2024). Его критика Украины - способ апеллировать к 60% американцев, которые устали от войны (CNN, 1 марта 2025).

3. Отношения с Украиной

- Вэнс выступает против ($60 млрд, NYT, 12 апреля 2024), призывая к замораживанию конфликта ("negotiating a settlement", Time, 16 июля 2024).

- В 2025 году (Munich, Белый дом) он поддерживает мир, но с ограничениями для Украины (без НАТО, Reuters, 14 февраля 2025).

- Его позиция противоречит 50% Конгресса, которые поддерживают помощь (USAmbKyiv, 1 марта 2025 года).

4. Видение мира

- Вэнс хочет многополярный мир с США как лидером, но без активного вмешательства в Европу (Munich, Al Jazeera, 14 февраля 2025).

- Он поддерживает AUKUS, тарифы на Китай и уменьшение роли НАТО (The Conversation, 16 июля 2024).

...

Связи и взаимодействие с "PayPal Mafia"

1. Питер Тиль (Peter Thiel) - "Дон" PayPal Mafia

- Бизнес-связи: Вэнс начал сотрудничать с Питером Тилем в 2012 году во время работы в Mithril Capital, венчурном фонде Тиля(sponsr.ru, 17 января 2025). В 2017 году, после публикации "Горького пути", Тиль инвестировал $2 млн в Narya Capital Вэнса, созданную для инвестиций в технологии (TechCrunch, 2021).

- Политическая поддержка: Перед выборами в Сенат США в 2022 году Тиль пожертвовал $30 млн на кампанию Вэнса.

- В 2024 году Тиль выступал на митингах Вэнса, подчеркивая его как "будущего лидера Америки" (The Guardian, 2 марта 2025).

- Во время президентских выборов 2024 года Тиль был членом "переходной команды" Трампа-Вэнса, формируя их политику

- Как вице-президент, Вэнс консультируется с Тилем по технологической политике (борьба с Китаем, CHIPS Act) и сокращению расходов (vctr.media, 24 марта 2021).

- Тиль, как основатель Palantir, сотрудничает с администрацией для анализа данных, что Вэнс поддерживает

2. Дэвид Сакс (David Sacks) - соучредитель Yammer

- Бизнес-связи: В 2019 году Вэнс и Сакс, бывший CEO PayPal, сотрудничали в Narya Capital, где Сакс инвестировал $5 млн в технологические стартапы (TechCrunch).

- Сакс также был консультантом Вэнса при создании венчурного фонда

- Сакс пожертвовал $10 млн на кампанию Вэнса в Сенат в 2022 году и выступал на его митингах (The Atlantic, 2023). В 2024 году Сакс поддержал кампанию Трампа-Вэнса, призывая к "America First" (vctr.media, 24 марта 2021).

3. Илон Маск (Elon Musk): Вэнс и Маск не имеют прямых деловых связей, но Маск поддерживает "America First" Вэнса через X (28 февраля 2025, X.com). Вэнс консультируется с Маском по технологиям (SpaceX, Starlink) для США, но не Украины

Вэнс видит в "PayPal Mafia" (Тиль, Сакс) инструмент для достижения политических и экономических целей (борьба с Китаем, сокращение расходов, The Conversation, 16 июля 2024). Его изоляционизм и скептицизм к Украине (Time, 16 июля 2024) формируются через влияние Тиля, который также поддерживает ограничение помощи(sponsr.ru, 17 января 2025).

...

Как видите, Вэнс очень не простой товарищ и совсем не случайно был на встрече с Зеленским и его заявления, вероятнее всего, так же были подготовлены заранее, как и ожидаемая реакция Зеленского.

Как было сказано выше, Вэнс сделал ставку на разрушение сделки и удар по рейтингу Трампа.

По Америке прокатилась волна недовольств политикой Трампа.

Ему плевать на Украину, на человеческие жизни. У него своя узкая повестка, которая, вероятнее всего, приведет к разрушению Америки. Ведь могущество США, не в последнюю очередь, является следствием глобального доминирования, ведь масштабы американской экономики значительно больше континента Америка.

Источник

Кто такой Анатолий Амелин Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, был членом совета директоров Национального депозитария.

