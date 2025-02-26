Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческим

В этом фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США.

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Скриншот фильма "Не смотрите наверх"

Не смотрите на Кремль! Самовлюбленный президент США, манипулируемый эксцентричным мультимиллиардером, не замечает надвигающуюся глобальную угрозу. Эта алчная парочка хочет поживиться редкоземельными металлами. Ради них она отказывается противостоять самому страшному вызову человечеству. Но и оно само не хочет видеть быстро приблежающуюся катастрофу.

Вы думаете я про нынешнюю политическую ситуацию в мире? Нет, это сюжет известного фильма: "Не смотрите наверх!" 2021 года. Там был и Трамп в юбке в качестве президента США и его друг, спятивший олигарх а-ля Маск, и редкоземельные металлы, на которых они оба помешаны, и путинская Россия в виде огромного метеорита, летящего на нашу планету, чтобы ее уничтожить.

В этом фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США, которое попыталось завладеть редкоземельными металлами, из которых тот состоял.

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В провидческом "Не смотрите наверх!" для человечества всё плохо закончилось. Алчность, трусость, недальновидность "элиты" привели его к катастрофе. Как бы финал фильма не повторился в жизни.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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