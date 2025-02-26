Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиным

Владимир Горбач
26 февраля 2025, 09:14
262
Здесь выводы, к сожалению, печальные и для Украины, и для Франции, и для Европы в целом. Это уже поняли все.
Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиным
Дональд Трамп / Фото: x.com/WhiteHouse

Чтобы не быть обольщенными улыбками, рукопожатиями и дружескими похлопываниями Макрона и Трампа стоит понимать одно: какой была миссия Макрона и удалась ли она хотя бы частично?

Помощь Украине является лишь вспомогательной частью повестки дня европейских политиков. Главным отныне является их самоспасение от российско-американской угрозы.

Визит и личная встреча Макрона с Трампом очень напоминает его визиты и личные встречи с Путиным (кто помнит длинный стол?). Цель очень проста, на личном уровне почувствовать чем дышит на самом деле твой визави и чего от него надо ждать.

видео дня

И здесь выводы, к сожалению, печальные и для Украины, и для Франции, и для Европы в целом. Это уже поняли все.

В ЕС и Франции уже понимают, что пакт Трампа с Путиным не просто реалистичен, а уже почти неотвратим. Визит Кира Стармера этот пакт так же не подорвет. Нет в мире такой силы (даже Китай, и особенно, Китай) которая бы остановила безумное стремление Трампа и технофашистов иметь совместный бизнес с Путиным.

Все идет почти по Марксу:

"При 100% прибыли капитал пренебрегает всеми человеческими законами, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы."

На самом деле фраза происходит из книги британского политика и экономиста Даннинга (1860 г.), а Маркс ее просто цитировал. Но сегодня не об этом.

Кроме совместных бизнес-проектов с Путиным Трамп хочет иметь с ним и общую организационную модель: разделяй и властвуй. Автократия внутри США и империализм на международной арене.

Что касается плана урегулирования "украинского вопроса" то мне уже очевидно что речь идет о российско-американском кондоминиуме (совместном управлении) для разработки украинских ресурсов. Украина рассматривается прежде всего как ресурс, не как союзник, партнер, жертва агрессии, не как демократическая нация, а просто территория где есть ресурсы для совместной с россиянами разработки. И это, так сказать, пилотный проект, за которым последуют другие европейские и неевропейские страны.

Поэтому Макрон со Стармером отчаянно стремятся запрыгнуть в последний вагон этого поезда, чтобы хотя бы наблюдать куда тот поезд едет...

Чтобы быть в игре они предлагают свой вклад: европейские миротворцы в Украине (присутствие на земле и в море), но не в противодействии, а в партнерстве с США (прикрытие этих сил с воздуха). И, похоже, что Трамп на это согласился. И даже анонсировал согласие Путина, которому важно чтобы кондоминиум расширялся, чем больше участников - тем больше партнеров РФии, и тем сильнее легитимация действий.

А участники этого кондоминиума будут называть себя государствами-гарантами устойчивого и долговечного "мира".

Поэтому не обольщайтесь на улыбки, не обольщайтесь. Потому что нам свое делает. Несмотря на все.

Источник

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

10:46Политика
Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:18Мир
ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Последние новости

10:57

Чем отличаются два хомяка: только остроглазые умники угадают за 29 секунд

10:46

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

10:43

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Тиграм - боль, Драконам - вина

10:31

Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артистаВидео

10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

Реклама
09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Реклама
07:59

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:56

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в СШАВидео

06:20

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимономВидео

06:10

Почему Германия будет ещё более проукраинской?мнение

06:05

Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческиммнение

05:45

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

05:26

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

Реклама
25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

23:25

Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

23:02

Что не так на рисунке: надо найти ошибку всего за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотищеВидео

22:42

Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для УкраиныВидео

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять