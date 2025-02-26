Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиным

Здесь выводы, к сожалению, печальные и для Украины, и для Франции, и для Европы в целом. Это уже поняли все.

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Дональд Трамп / Фото: x.com/WhiteHouse

Чтобы не быть обольщенными улыбками, рукопожатиями и дружескими похлопываниями Макрона и Трампа стоит понимать одно: какой была миссия Макрона и удалась ли она хотя бы частично?

Помощь Украине является лишь вспомогательной частью повестки дня европейских политиков. Главным отныне является их самоспасение от российско-американской угрозы.

Визит и личная встреча Макрона с Трампом очень напоминает его визиты и личные встречи с Путиным (кто помнит длинный стол?). Цель очень проста, на личном уровне почувствовать чем дышит на самом деле твой визави и чего от него надо ждать.

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И здесь выводы, к сожалению, печальные и для Украины, и для Франции, и для Европы в целом. Это уже поняли все.

В ЕС и Франции уже понимают, что пакт Трампа с Путиным не просто реалистичен, а уже почти неотвратим. Визит Кира Стармера этот пакт так же не подорвет. Нет в мире такой силы (даже Китай, и особенно, Китай) которая бы остановила безумное стремление Трампа и технофашистов иметь совместный бизнес с Путиным.

Все идет почти по Марксу:

"При 100% прибыли капитал пренебрегает всеми человеческими законами, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы."

На самом деле фраза происходит из книги британского политика и экономиста Даннинга (1860 г.), а Маркс ее просто цитировал. Но сегодня не об этом.

Кроме совместных бизнес-проектов с Путиным Трамп хочет иметь с ним и общую организационную модель: разделяй и властвуй. Автократия внутри США и империализм на международной арене.

Что касается плана урегулирования "украинского вопроса" то мне уже очевидно что речь идет о российско-американском кондоминиуме (совместном управлении) для разработки украинских ресурсов. Украина рассматривается прежде всего как ресурс, не как союзник, партнер, жертва агрессии, не как демократическая нация, а просто территория где есть ресурсы для совместной с россиянами разработки. И это, так сказать, пилотный проект, за которым последуют другие европейские и неевропейские страны.

Поэтому Макрон со Стармером отчаянно стремятся запрыгнуть в последний вагон этого поезда, чтобы хотя бы наблюдать куда тот поезд едет...

Чтобы быть в игре они предлагают свой вклад: европейские миротворцы в Украине (присутствие на земле и в море), но не в противодействии, а в партнерстве с США (прикрытие этих сил с воздуха). И, похоже, что Трамп на это согласился. И даже анонсировал согласие Путина, которому важно чтобы кондоминиум расширялся, чем больше участников - тем больше партнеров РФии, и тем сильнее легитимация действий.

А участники этого кондоминиума будут называть себя государствами-гарантами устойчивого и долговечного "мира".

Поэтому не обольщайтесь на улыбки, не обольщайтесь. Потому что нам свое делает. Несмотря на все.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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