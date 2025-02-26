Почему Германия будет ещё более проукраинской?

Канцлером будет Мерц, Писториус тоже вероятно будет в правительстве.

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Фридрих Мерц / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

В отличие от США в Германии социологи не зря едят свой хлеб. На выборах сюрпризов не произошло. Результаты даже чуть лучше большинства прогнозов. Блок путинской Сарры Вагенкнехт не прошёл.

Голосов христианских демократов и социал демократов в Бундестаге хватит для формирования правящей коалиции. Канцлером будет Мерц, Писториус тоже вероятно будет в правительстве. Высокий результат АфД - конечно неприятен, но не катастрофичен. Эта партия изолирована, в коалицию с ней никто вступать не будет (даже такая же пропутинская Сарра отказывается). А шансов победить и сформировать правительство в одиночестве в силу специфики немецкой политической системы (как и у любой другой партии) у нее нет.

Так что АфД обречена быть свистком для слива пара правого недовольства (для левого - такую роль выполняет Линке).

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В общем все неплохо. В Германии будет существенно более проукраинское и антипутинское правительство во главе с Мерцем и Писториусом.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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