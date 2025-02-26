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Истерия из-за Украины будет продолжаться

Алексей Копытько
26 февраля 2025, 08:10
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Со вчерашнего дня наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян.
Истерия из-за Украины будет продолжаться
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ну, пока всё в рамках.

Масштаб девиаций нарастал и 24.02 увенчался фестивалем шизофрении.

США воздержались при голосовании за свою же резолюцию в ГА ООН, а потом слились в экстазе с Небензей в Совете Безопасности.

видео дня

Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампа. Трамп был счастлив. Даже Песков опроверг Трампа по поводу войск из Европы.

Самопорка – это новый базис американской внешнеполитической доктрины. Страна победившего Гоголя. Временно, но ярко.

Поддержал атмосферу праздника Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в т.ч. на оккупированных территориях Украины. Наконец-то прояснил цели "СВО": продать США 2 млн тонн алюминия. Т.е., это просто такой агрессивный маркетинг, в форме полномасштабной войны.

По этому случаю со вчерашнего дня наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян. Они реально в шоке.

Это что ж получается? Годами убеждали, что коварная Америка хочет захватить ресурсы.

Путин убил сотни тысяч русских, где-то полмиллиона сделал калеками, разрушил десятки городов, где к нему и к России были очень лояльны, на десятилетия вперёд вымазал всё российское и русское кровавой грязью. Зачем? Дабы отдать США то, что ещё не отдал Китаю, и жить счастливо. Каков молодец!

Особенно фантастически жителям Донбасса. Хотя им не привыкать. Если кто забыл, то в 2015-2022 гг. "Л/ДНР" официально воевали, чтобы реинтегрироваться в состав Украины. Не выйти, а войти! Так и здесь.

Воевали с Западом на территории Украины, а теперь всё отдадим. Почему? Потому что победили и можем делать всё, что хотим!

Истерия будет продолжаться. Подход "конвертировать помощь в долги" и поживиться за счёт Украины - очень привлекательный. Он рано или поздно будет озвучен во ВСЕХ странах, чтобы оказывать давление на общество. Уже вылез какой-то девиант из Словакии. И таких будет много.

Победит тот, кто не чокнется. Рассада – снеговики – рассада.

Чуть позже по Германии и ЕС.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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