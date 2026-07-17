Сотник объяснил, почему Путин боится не россиян, а своего ближайшего окружения

Журналист объяснил, почему внеплановое увеличение штата ФСО свидетельствует о нарастающем страхе диктатора перед своим окружением.

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Путин усилил собственную охрану / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Пока в Кремле демонстрируют образ стабильности, подписанный в середине года указ о расширении штата Федеральной службы охраны свидетельствует об обратном. Журналист Александр Сотник проанализировал, почему именно сейчас Путин срочно наращивает личную охрану и кого на самом деле боится диктатор. По его мнению, дело не в страхе перед россиянами, а в нарастающем недовольстве ближайшего окружения из-за ударов по территории РФ. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек. Причем сделал это в середине года, а не традиционно – в декабре-январе. О чём это свидетельствует, почему именно сейчас Путин взялся наращивать собственную охрану? Кого он боится – россиян или своего ближайшего окружения?

Россиян Путин совсем не боится, ему на них просто наплевать. Его логика проста: "Не жили богато - нечего и начинать. Посмотрите, как жили ваши предки, и берите с них пример. Вам ничего хорошего не светит. Я царь, и я надолго. 26 лет терпели - потерпите ещё 26".

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Чтобы настолько увеличить личную охрану, должны быть серьезные причины. 812 человек - это уже мини-армия. Ведь общая численность ФСО составляет около 20 тысяч человек, которые охраняют Кремль, резиденции и другие объекты. Внеплановое расширение личной охраны, которая будет крутиться рядом с ним и охранять его, свидетельствует о том, что Владимир Владимирович начинает нервничать.

Одно дело - когда ты создаёшь множество двойников. Путин устраивал "крысиный цирк" с двойниками, чтобы свести на нет смысл возможного покушения. Ведь когда перед тобой непонятно кто - Путин или какой-то мужик, очень похожий на Путина, возникает вопрос: а стоит ли вообще рисковать? Ведь у тебя только один выстрел. Вдруг потом выяснится, что это был вовсе не оригинал.

В этом смысле использование двойников было стратегией для широкого круга, широкого радиуса действия.

А вот сейчас, когда вокруг Путина формируется мини-армия из 800 "ФСОшников", - это уже совсем другое дело. Это свидетельствует о том, что он начинает бояться самых близких людей.

Для второго, третьего и четвёртого эшелонов, как и раньше, будут работать двойники. А вот с ближайшим окружением может работать только оригинал. И именно поэтому Путин увеличивает личную охрану. Он прекрасно понимает, что дальше по России будут лететь не только беспилотники, но и баллистическое оружие. Причем удары будут наноситься по ра**истским витринам.

Раньше война приносила ближайшему окружению Путина деньги, и оно очень разбогатело на этой войне. Эта война превратилась в бизнес на скотобазе - кровавый, жестокий, мясной бизнес. Зарабатывали все - от верхушки до низов: министерство обороны, подкормленные олигархи и все остальные. И зарабатывали, следует заметить, очень хорошо.

Однако у войны своя логика. Удары по РФ будут усиливаться, и ближайшее окружение Путина начнет не зарабатывать, а терять: НПЗ и другие предприятия будут попадать под удары. Бумеранг начнет возвращаться, и синекура закончится. Конечно, недовольство будет расти.

В принципе, сейчас наступил уникальный этап войны, о котором я говорил ещё несколько лет назад: когда на горизонте замаячит финал, корона Российской империи будет валяться на брусчатке. Сейчас эта корона ещё не валяется, но она надета на ничтожную голову чекиста, и никто на неё не покушается. И это понятно: если ты забираешь эту корону, ты получаешь не только власть, но и тягостное бремя, которое эта власть несет с собой.

А власть в России сейчас - это сплошное бремя. Потому что Россия уже не просто токсична, но её ждёт очень тяжёлое и страшное будущее - там полная бесперспективность. Там не останется ничего: ни нефтяной отрасли, ни государственных отраслей - всё будет в руинах. Причём если нефтяную отрасль разрушают ВСУ, то всё остальное уничтожают они сами. За 26 лет там съели всё, как термиты.

Более того, впереди маячит перспектива выплаты репараций. А это полностью сводит на нет любую перспективу, любое будущее. Эти "можем-повторяльщики" весело, с улюлюканьем и свистом, спустили в путинский сортир не только собственную жизнь, но и будущее своих детей и внуков.

Если эту токсичность добавить к перспективе, маячащей на горизонте, возникает вопрос: а кто вообще захочет взять на себя всю эту "красоту" и всю эту "благодать"?

Именно поэтому ближайшее окружение Путина не посягает на него. Оно не хочет брать на себя весь этот обременительный пакет. Поэтому система медлит. И систему необходимо подтолкнуть очень решительными ударами, чтобы она как можно быстрее приняла решение и наконец решила кадровый вопрос.

Совершенно очевидно, что с Путиным уже никто разговаривать не будет. С ним может разговаривать только один человек – Дональд Трамп. Остальные этого делать не хотят: Макрон ему не звонит, Стармер - тем более, Мерц и Стубб - тоже. Даже Эрдоган уже не горит желанием общаться с ним.

Поэтому Путин - это фигура, которая просто досиживает свой срок. Но система даёт ему ещё один шанс, потому что знает: у Путина остаётся одна возможность, о которой никто не расскажет.

Александр Сотник, специально для "Главреда"

Об авторе: Александр Сотник Александр Сотник (творческий псевдоним – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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