Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала - Невзлин

Эксперт объясняет, почему зависимость Москвы от Пекина усиливается быстрее, чем кажется на первый взгляд.

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Путин и Герасимов / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Пока Кремль публично говорит о "равноправном партнёрстве" с Пекином, реальная картина складывается иначе: Китай наращивает рычаги влияния на Россию, не спеша при этом брать на себя новые обязательства - например, отказавшись от второй ветки "Силы Сибири". Эксперт Леонид Невзлин анализирует, как Пекин добился уступки по валюте Банка развития ШОС и почему российские спецслужбы предпочитают закрывать глаза на случаи китайского шпионажа. Публикуем его колонку.

То, что путинская Россия превращается в вассала китайского императора, - давно не новость. Гораздо интереснее темпы этого превращения. "Си Цзиньпин когда-то восхищался Владимиром Путиным. Теперь он им управляет", - пишет The Wall Street Journal. И для такого вывода есть основания.

Провал попытки убедить Китай построить вторую ветку газопровода "Сила Сибири", по которой Москва рассчитывала перенаправить газ, прежде поставлявшийся в Европу, стал лишь одним из проявлений политики Пекина. У Китая сегодня есть практически все рычаги влияния на Россию, однако становиться главным покупателем российского газа он вовсе не собирается - это ему просто невыгодно.

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Есть и другие показательные признаки. Например, российские спецслужбы всё чаще выявляют попытки китайского шпионажа среди чиновников среднего звена. Однако Москва предпочитает не предавать эти случаи огласке и даже не поднимать этот вопрос в диалоге с Пекином - слишком велики опасения испортить отношения.

Ещё интереснее другое. По информации осведомлённых китайских источников, за последний год Пекин использовал своё практически безраздельное влияние, чтобы добиться от Москвы серьёзной уступки: Россия согласилась сделать китайский юань основной валютой будущего Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, который должен финансировать проекты в Центральной Азии. Более десяти лет Москва сопротивлялась такому решению, опасаясь усиления китайского влияния в регионе. Теперь же ей пришлось пересмотреть свою позицию.

Пожалуй, правы те аналитики, которые говорят, что Си стремится превратить Россию в гигантский Пакистан - политически зависимое, экономически слабое, постоянно воюющее государство с огромным ядерным арсеналом. Это стало бы настоящим памятником политике Пекина, если бы не одно обстоятельство: этот памятник оплачивается украинской кровью. И - по крайней мере пока - угрозой ещё более масштабной войны в Европе.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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