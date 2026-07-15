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Ротация правительства без экономического плана: Денисенко о главном риске для Украины

Вадим Денисенко
15 июля 2026, 10:52
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Эксперт отмечает, что новый кабинет обсуждается исключительно в контексте персоналий, а вопросы промышленной политики остаются без ответа.
Ротация правительства без экономического плана: Денисенко о главном риске для Украины
Смена правительства / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/svyrydenkoy

На этой неделе Украина может получить новый состав правительства, и публичная дискуссия вокруг него до сих пор сводится лишь к кадровым перестановкам. Политический эксперт Вадим Денисенко обращает внимание на другую, менее заметную проблему - отсутствие во власти человека, ответственного за промышленную политику и реиндустриализацию в условиях дорогой электроэнергии, квот ЕС и CBAM. По его мнению, без этого страна рискует в очередной раз упустить шанс на восстановление производства. Публикуем его точку зрения на языке оригинала.

Смена правительства. За фамилиями снова забывают о сути

Новое правительство, которое может появиться уже на этой неделе, обсуждается исключительно с точки зрения фамилий. А вот что станет содержанием этого правительства, не понимает вообще никто

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Несколько недель назад я писал о реиндустриализации, о которой все говорят, но никто за нее не отвечает и никто не знает, как и куда она будет двигаться. Сейчас, похоже, у нас есть все шансы в очередной раз заговорить о ней, а потом просто ее упустить.

Более того, похоже, что главный пиар-ход, который будут продвигать в отношении нового премьера, - это то, что он сильный менеджер, который поможет стране легче пережить зиму. И это, действительно, можно "продать" обществу. Но при этом я очень боюсь, что мы не услышим дискуссии премьера с представителями производственной сферы. И этот разговор должен касаться не только вступления в зиму.

Дорогая электроэнергия, квоты ЕС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифы УЗ - это тот набор проблем, который ускоряет деиндустриализацию страны. Я писал об этом в прошлый раз и повторю сейчас: у нас должен быть кто-то, ответственный за вопросы промышленности и реиндустриализации. Вместо этого все, что мы слышим сейчас о новом правительстве, - это как раз отсутствие такого человека и такого органа.

Я не призываю возродить Минпром, хотя это не самая плохая идея, но как минимум эта тема должна быть представлена либо вице-премьером, либо каким-то министром, которые должны разрабатывать соответствующую политику. Ну это же абсурд, когда все с самых высоких трибун говорят о новых производствах, а этим вопросом разрозненно занимаются несколько не самых сильных департаментов в разных министерствах.

ВПК сейчас является безусловным приоритетом. Но нам нужно развивать и другие отрасли, потому что без них сам ВПК не сможет тянуть экономику.

Но, как бы там ни было, сейчас у нас есть возможность, как минимум, определить ответственного за промышленность. Будем надеяться, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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