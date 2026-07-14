Одесса пережила самый интенсивный удар с 2023 года: Коваленко назвал цель РФ

Военный аналитик оценивает масштаб ракетно-дронового удара по региону и объясняет, что может стоять за резкой концентрацией атак.

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В течение последних двух суток Одесса и область подверглись самому интенсивному ракетно-дроновому удару с 2023 года: военный аналитик Александр Коваленко сравнивает масштаб атаки с периодом "зернового террора" и первыми днями полномасштабного вторжения. В колонке он объясняет, чем может быть вызвана такая концентрация ударов именно по Одесскому региону. Публикуем текст автора.

За прошедшие 48 часов Одесса и область оказались под самым интенсивным ракетно-дроновым ударом с 2023 года.

В течение двух суток противник уже применил:

видео дня

Дроны – более 170;

Ракеты Х-59/69 – 26;

Ракеты Х-31П – 6;

9М723 – 1.

В последний раз настолько интенсивные удары наносились в 2023 году в ходе зернового террора. Не менее интенсивным был декабрь2025/январь 2026, но всё же не настолько системно выстроенный буквально почасово по пускам дронов-камикадзе и применению ракетной компоненты.

В последний раз РОВ такое суммарное количество ракет Х-59/69 и Х-31П применяли в 2022 году, но в течение первых дней полномасштабного вторжения по всей Украине, а не как сейчас за 48 часов по отдельно взятому региону.

Заранее ли это спланированная интенсификация, с учётом поэтапной концентрации по отдельно взятым областям и городам, или попытка отвлечь внимание российского потребителя информационного фастфуда от критической ситуации в Южной оперативной зоне? Время покажет. Но крайне повышенное внимание к Одессе и области за последние дни просто невозможно не отметить.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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