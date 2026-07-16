Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократию

Политолог сравнил реакцию украинцев на отставку министра с молчанием, которым Россия встречает решения своей власти.

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Михаил Федоров / Фото: Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

На фоне отставки министра Михаила Фёдорова и его конфликта с главнокомандующим Сырским украинское общество вновь показало живую и открытую реакцию на решения власти: протесты, споры в медиа и соцсетях, десятки критических публикаций. Политолог и публицист Игорь Эйдман видит в этом не рядовой кадровый эпизод, а маркер зрелости украинской демократии в противовес покорности российского общества. Его аргументы - почему реакция украинцев важнее самой отставки - публикуем ниже.

Не буду комментировать отставку Фёдорова и конфликт между ним и Сырским. Украинцы сами с этим разберутся. Важнее для меня реакция на происходящее украинского общества.

Украина вновь продемонстрировала, что является демократическим государством со сложившимся гражданским обществом. Отставка одного из министров вызвала острую общественную реакцию: массовые протесты, дискуссию в СМИ и сетях, множество критических публикаций и комментариев. До сих пор неясно, чем всё это закончится. Возможно, Зеленский под давлением общества изменит своё решение, как это было с попыткой лишить независимости антикоррупционные органы.

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Казус Фёдорова демонстрирует, что в Украине сложилось активное гражданское общество: людям не безразлично, что творится наверху, они живо и остро реагируют на происходящее, а их мнение имеет значение - власти к нему прислушиваются.

В России - всё наоборот. Представьте себе: Путин отправляет в отставку очередного министра обороны. Кто-нибудь вообще пошевелится в России по этому поводу? Да подавляющему большинству населения будет абсолютно всё равно.

Злобный старый карлик, надутый, как воздушный шар, ботоксом, - бог в этой стране. Бог дал Шойгу - бог взял Шойгу. Бог дал Белоусова - бог заберёт и Белоусова. Это его право. Именно так воспринимает происходящее население, которое ведёт себя не как общество граждан, а как бессловесное стадо. Это стадо воспринимает всё происходящее наверху как явление природы, которое от него никак не зависит и на которое оно никак не может повлиять. Любые действия жестокого пастуха сопровождаются либо согласным мычанием, либо, что бывает чаще, полным молчанием.

Украина - не Россия. Она - демократическое государство. И эта война - не только российская агрессия против соседней независимой страны. Это ещё и борьба украинского демократического общества с рабской тоталитарной системой, идея-фикс которой - распространить своё внутреннее рабство на весь окружающий мир.

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О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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