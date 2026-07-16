Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократию

Игорь Эйдман
16 июля 2026, 17:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Политолог сравнил реакцию украинцев на отставку министра с молчанием, которым Россия встречает решения своей власти.
Чем занимается семья Михаила Федорова
Михаил Федоров / Фото: Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

На фоне отставки министра Михаила Фёдорова и его конфликта с главнокомандующим Сырским украинское общество вновь показало живую и открытую реакцию на решения власти: протесты, споры в медиа и соцсетях, десятки критических публикаций. Политолог и публицист Игорь Эйдман видит в этом не рядовой кадровый эпизод, а маркер зрелости украинской демократии в противовес покорности российского общества. Его аргументы - почему реакция украинцев важнее самой отставки - публикуем ниже.

Не буду комментировать отставку Фёдорова и конфликт между ним и Сырским. Украинцы сами с этим разберутся. Важнее для меня реакция на происходящее украинского общества.

Украина вновь продемонстрировала, что является демократическим государством со сложившимся гражданским обществом. Отставка одного из министров вызвала острую общественную реакцию: массовые протесты, дискуссию в СМИ и сетях, множество критических публикаций и комментариев. До сих пор неясно, чем всё это закончится. Возможно, Зеленский под давлением общества изменит своё решение, как это было с попыткой лишить независимости антикоррупционные органы.

видео дня

Казус Фёдорова демонстрирует, что в Украине сложилось активное гражданское общество: людям не безразлично, что творится наверху, они живо и остро реагируют на происходящее, а их мнение имеет значение - власти к нему прислушиваются.

В России - всё наоборот. Представьте себе: Путин отправляет в отставку очередного министра обороны. Кто-нибудь вообще пошевелится в России по этому поводу? Да подавляющему большинству населения будет абсолютно всё равно.

Злобный старый карлик, надутый, как воздушный шар, ботоксом, - бог в этой стране. Бог дал Шойгу - бог взял Шойгу. Бог дал Белоусова - бог заберёт и Белоусова. Это его право. Именно так воспринимает происходящее население, которое ведёт себя не как общество граждан, а как бессловесное стадо. Это стадо воспринимает всё происходящее наверху как явление природы, которое от него никак не зависит и на которое оно никак не может повлиять. Любые действия жестокого пастуха сопровождаются либо согласным мычанием, либо, что бывает чаще, полным молчанием.

Украина - не Россия. Она - демократическое государство. И эта война - не только российская агрессия против соседней независимой страны. Это ещё и борьба украинского демократического общества с рабской тоталитарной системой, идея-фикс которой - распространить своё внутреннее рабство на весь окружающий мир.

Источник

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Михаил Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:28Экономика
В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:15Мир
Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУ

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУ

17:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Последние новости

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

17:23

Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
17:16

Заряжены на успех: рожденные в конкретные четыре месяца чаще других достигают целей

17:14

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУВидео

17:04

О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

17:00

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократиюмнение

Реклама
16:50

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

16:42

Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

16:12

Гороскоп на завтра, 17 июля: Весам — недоразумения, Водолеям — прибыль

16:11

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

15:58

Метеорит, пробивший дом, оказался "капсулой времени" с внеземными следами

15:50

Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

15:39

"Я горжусь": Сырский впервые отреагировал на обвинения Федорова, что он сказал

15:38

Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев – детали

15:30

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

14:51

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:44

Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
14:42

Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказалФото

14:35

Главный миф о консервах развеян: дата на банке ничего не гарантирует

14:04

Вещи не отстирываются на 90%: распространённая ошибка при загрузке стиральной машины

13:55

Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

13:35

Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"

12:54

Елена Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео

12:37

"Нам нужно сменить главнокомандующего": Федоров сделал неожиданное заявление

12:37

Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

12:22

Почему выросли горькие огурцы: причина, о которой знают не все, и как решить проблемуВидео

12:12

Рада назначила нового премьер-министра Украины - кто он

12:07

Жара становится смертельно опасной: как спасти собаку без кондиционера

11:53

Кремль готовит новый план, разведки стран НАТО бьют тревогу: детали от ISW

11:52

Вспыхнули танкеры, буксиры и нефтебаза: Украина мощно атаковала объекты РФ

10:59

Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

10:55

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

10:44

Сколько живут российские новобранцы на фронте: ответ главы ЦРУ удивил

10:20

Этический совет не пропустил из-за недоброчестности в ВРП Кучерявенко – бывшего председателя комиссии по отбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

10:19

В России во время суда жестко опозорили Кузю из "Универа"

09:57

Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуютФотоВидео

09:48

Украинские дроны меняют фронт, но этого мало для перелома войны - Foreign Policy

Реклама
09:32

Россияне высмеяли Юлию Высоцкую из-за ужасных рук: что с ними не так

09:10

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

08:58

Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

08:41

Над Лорак сгущаются тучи: теперь ее концерты отменяют не только в РФ

08:38

Удар дронов по Энгельсу: вспыхнул аэродром, откуда РФ бьет по УкраинеВидео

08:15

Путина не спасут даже бункеры: журналист предсказал будущее диктатора

08:01

Взрыв в Одессе прогремел в День траура: первые детали ракетного удара РФ

07:07

Харьков массированно атаковали дроны РФ: повреждены парк, кинотеатр и домаФото

06:44

РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данныеФото

05:10

Старая жизнь останется позади: каким знакам зодиака откроется новый горизонт

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять