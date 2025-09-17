Укр
Сколько стоит сбить один "Шахед"

Александр Коваленко
17 сентября 2025, 19:10
Накануне появилось видео, как пулемётчик вертолёта Ми-8 сбил за боевой вылет 6 дронов-камикадзе Shahed-136 и 4 дрона-приманки "Гербера".
Шахеды / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Зенитные дроны V.S. легкомоторная авиация и вертолёты.

Буквально на днях, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, чтобы сбить один Shahed-136 применяется до двух зенитных дронов перехватчиков. В свою очередь, стоимость одного зенитного дрона варьируется в пределах 3 тысяч евро. Иными словами, чтобы сбить один Shahed-136 зенитным дроном, затраты могут составить 3-6 тысяч евро, а возможно и больше.

Важно понимать, что при этом зенитные дроны, хоть и являются в разы более эффективных и экономным средством перехвата, чем самый дешёвый ЗРК малого радиуса действия, но так же обладают уязвимыми местами, о которых уже давно знают оккупанты, но пока не могут решить эту проблему из-за необходимости менять аэродинамическую схему Shahed-136.

Накануне появилось видео, как пулемётчик вертолёта Ми-8 сбил за боевой вылет 6 дронов-камикадзе Shahed-136 и 4 дрона-приманки "Гербера". Примечательно то, час полёта Ми-8 обходится в среднем с 1 000 – 1 500 долларов. То есть, задачу десяти, а то и двадцати зенитных дронов. Стоимостью от тридцати до шестидесяти тысяч евро, выполнил вертолёт, час эксплуатации которого обходится около полутора-тысяч долларов.

Хочу сразу остудить пыл адептов культа зенитных-дронов, я не говорю что это средство перехвата плохое, я всегда указывал на то, что все средства противодействия необходимо применять комплексно. Зенитные дроны это действенный выход в вопросах компенсации дефицита средств малого радиуса действия и прикрытия на малых дистанциях. Но для всех нас является критической ошибкой считать, что зенитный дрон это "Wunderwaffe" а всё остальное – пережиток прошлого, особенно легкомоторная авиация.

Не так давно, была крайне жёсткая и предельно непрофессиональная критика Як-52, словно пилоты и стрелки этих самолётов кому то в тарелку с борщом, кхм… А выяснилось не только, что Як-52 системно сбивает не только Орлан-10, но и Shahed-136, но и то, что этот опыт пытаются перенять российские оккупанты! А ведь Як-52 и близко не приспособлен к выполнению боевых миссий. А если бы был самолёт приспособленный?

Представим себе Thrush 510G Archangel, AT-6 Wolverine и всё тот же пресловутый и эталонный A-29 Super Tucano. Звенья работающие на упреждение угрозы и перехватывающие Shahed-136 на всех доступных высотах за сотни километров до того, как дроны-камикадзе достигают городов, что позволяло бы разгружать ПВО и в том числе расчёты зенитных дронов.

За час полёта, стоимостью от 500 до 1 000 долларов (для A-29 Super Tucano) легкомоторный штурмовик может сбить до 10 воздушных целей, благодаря лучшей, нежели у вертолёта скорости, манёвренности и аэродинамическим характеристикам. При этом в отличие от зенитного дрона, это постоянное и универсальное средство противодействия, а не разовое.

Думаю, все кто умеет считать, либо пользоваться калькулятором, не только высчитают экономическую эффективность, но и окупаемость, при затратах на авиационную боевую единицу и скорости её окупаемости в ходе охоты на дроны.

Вместо того чтобы профнепригодно травить легкомоторную авиацию, лучше бы взялись за голову и не мешали расширению авиапарка, как самолётов, так и ударных вертолётов.

К слову сказать, этим вопросом следовало бы так же заняться странам, граничащим с россией и находящихся в зоне потенциальных рисков её вторжения, либо проведения гибридных операций, в том числе и с применением дронов.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

