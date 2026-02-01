Укр
Читать на украинском
"Берёза, берёза, я рябина, не слышу вас": как россияне проживут без Starlink

Иван Яковина
1 февраля 2026, 23:01
Украина сумела договориться с основателем и владельцем компании SpaceX Илоном Маском о запрете на использование терминалов спутниковой связи Starlink для россиян.
Starlink
Starlink

Украина сумела договориться с основателем и владельцем компании SpaceX Илоном Маском о запрете на использование терминалов спутниковой связи Starlink для россиян. Это суперважное и суперзнаковое, я бы сказал, событие, которое лично мне даёт очень большой повод для оптимизма на будущее.

Ну, смотрите. Во‑первых, реализация этого решения приведёт к заметным и очень позитивным для Украины изменениям на линии фронта и над линией фронта. А во‑вторых, сам факт этой договорённости демонстрирует рост степени превосходства украинской системы управления армией над системой российской. Ну, давайте по порядку. Сейчас всё расскажу, чтобы ничего не упустить.

Как полагает большинство экспертов, сейчас между Российской Федерацией и Украиной идёт так называемая война на истощение. То есть стороны стараются перемолоть как можно больше ресурсов противника, сохранив или приумножив как можно больше своих собственных ресурсов. А в такой войне, конечно, важно не только то, сколько ресурсов у сторон есть сейчас, на данный конкретный момент времени, то есть чем они обладают, но не менее важно и то, есть ли у них возможности для роста объёма ресурсов или у них есть возможности только для их исчерпания. То есть могут ли они возобновлять эти самые свои ресурсы.

Последние несколько роликов я говорил о том, что Россия, видимо, уже свои ресурсы наращивать больше не в состоянии, потому что экономика этой страны разваливается просто на глазах. Союзники, такие как Сирия, Венесуэла, Иран, либо разгромлены, либо вот‑вот будут разгромлены, и даже Лукашенко начинает улыбаться Дональду Трампу, строить ему, как говорится, глазки. Хотя, если разобраться, и сам Дональд Трамп — это тоже отчасти путинский ресурс, но и он закончится в январе следующего года после избрания нового состава Конгресса США, потому что этот новый конгресс, скорее всего, будет находиться под контролем демократов, и он просто гарантированно устроит Трампу и его команде вырванные годы, импичмент, гражданскую казнь и разные другие неприятности. Помогать Путину и мешать Украине с той же интенсивностью, что сейчас, Трамп и его команда уже больше не смогут, будут лишены они такой возможности.

А внутри России демографическая катастрофа сейчас наблюдается. Народу больше там не становится, население сокращается, и наёмников, соответственно, в армию набирать всё сложнее и сложнее. Этот ресурс тоже заканчивается. Буквально вот даже по статистике. Конечно, многие люди говорят о том, что российская армия могла бы возобновить вот этот ресурс человеческий, объявив мобилизацию, но мобилизация — это уже заход на территорию самого важного и самого ценного для режима ресурса — политического ресурса. Это, что называется, уже откусывать куски от самого Владимира Путина, от его личной популярности, на что он сейчас, по крайней мере, не готов идти.

Ну и вообще мобилизация — это последняя и крайне опасная мера, которая может как спасти режим с одной стороны, так, в общем‑то, и угробить его. Рисковать, конечно, Путин не хотел бы. Короче, возможностей для роста, увеличения объёма самых разных ресурсов у России уже не осталось. А вот их исчерпание имеющегося идёт прямо‑таки ударными темпами.

Ну а что на этом фоне происходит в Украине? Какая ситуация по деньгам? Всё достаточно неплохо. Благодаря кредиту Европейского Союза Украина будет обеспечена деньгами как минимум на ближайшие два года. Плюс есть возможности роста в этом смысле. Откуда? Дело в том, что замороженные российские активы, вот эти так называемые примерно 300 миллиардов долларов, в общем‑то страны Запада всерьёз нацелены на то, чтобы так или иначе у России их изъять и отправить на поддержание Украины. Каким-то способом, каким именно это способом будет сделано, я не знаю, но, в общем, они сейчас этот способ придумывают довольно активно, и, как говорится, лучшие умы этим бьются.

Либо сами эти деньги отправят Украине, либо проценты, которые на них капают, — это тоже несколько миллиардов долларов в год, то есть достаточно серьёзные деньги. Кроме того, новый американский конгресс, который я только что упомянул, демократы наверняка будут выделять ассигнования и просто деньги давать Украине, и оружие выделять. И это, причём, не просто так благотворительность, потому что американские компании‑производители оружия жарко просто мечтают о том, чтобы США начали отправлять в Украину свои старые запасы оружия и восполнять эти запасы за счёт новых заказов, размещённых, собственно, у них, у этих самых производителей, у которых, кстати, ещё, помимо всего прочего, большие лоббистские возможности. То есть они могут пролоббировать подобного рода историю.

То есть мы ждём улучшений в финансовом смысле. А деньги для войны и на войне — это, конечно, второй по важности ресурс после человеческого. Плюс, конечно, ждём и оружия нового. Ну и в плане людей, как ни странно, у Украины прямо на наших глазах сейчас происходит заметный рост ресурса. Не количественный — солдат, увы, больше не становится, — а вот качественный. То есть управление уже имеющимися солдатами, людьми, техникой и другими ресурсами выходит на более высокий уровень.

И вот первая и весьма показательная история такого рода произошла только что. И она, собственно, касается этих самых старлинков. Starlink, если кто забыл или, может быть, не знал, это система, которая обеспечивает высокоскоростную спутниковую интернет‑связь. И создал эту систему Илон Маск и его компании. С помощью Starlink любой абонент может, в общем, получить доступ к быстрому интернету практически в любой точке мира.

И, естественно, у системы с такими возможностями сразу нашлось большое, широчайшее, я бы даже сказал, применение и в полях, и в лесах, и в руинах на линии фронта, где обычной телефонной связи нет, да и интернета тем более. Россия, тут надо сказать, первыми же своими ударами в феврале 2022 года постаралась разрушить систему военной и спутниковой связи Украины, чтобы нарушить командное единство вооружённых сил Украины. Мы не знаем, насколько им удалось это сделать. Вроде бы даже частично удалось, но точно знаем, что разрешение Илона Маска использовать тогда ещё такой сырой, можно сказать, Starlink, ещё не готовый полностью к использованию, украинцам очень помогло, можно сказать, даже выручило украинскую армию, если не прямо спасло. Благодаря Starlink связь между подразделениями украинской армии стала на голову лучше, чем между российскими полками и бригадами, которые, как говорится, по старинке кричали в эфир: "Берёза, берёза, я рябина, не слышу вас", и всякие такие странные вещи.



О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Иван Яковина



