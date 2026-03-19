Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждение

Война в Украине

На фоне затянувшейся войны и новых геополитических вызовов перед Украиной все острее встает вопрос об эффективности государственного управления в условиях постоянных кризисов. В своей колонке политический и военный аналитик Виктор Андрусив анализирует, как внешние факторы — от энергетического давления до изменений на мировых энергетических рынках — сочетаются с внутренними управленческими проблемами. По его мнению, именно способность государства оперативно реагировать на вызовы будет определять устойчивость страны в войне. Публикуем ключевые мысли автора.

Один кризис за другим... Этот год можно поставить в топ по невезению. Сначала нас впервые за много лет ударила суровая зима, и именно тогда, когда Путин решил устроить блэкаут. На фоне грандиозной коррупции в сфере защиты энергетических объектов нам пришлось пережить одни из крупнейших в истории человечества бомбардировок при -22. видео дня

Следующее — история с Ираном. В начале года российская экономика начала лететь в трубу с такой скоростью, которую даже эксперты не прогнозировали. Трамп наконец ввел жесткие санкции и заставил Индию отказаться от закупок российской нефти, что сократило ее объем почти на 40%. Ситуация фактически не оставляла Путину выбора, кроме как начинать реально договариваться. И тут иранское "СВО" за две недели превращается в неизвестно что. Нефть взлетела, Трамп переключился, Путин получил временный ресурс для продолжения военной кампании.

Наконец наступил еще один кризис, который я давно прогнозировал — крах государственного управления. Я уже давно писал, что необходимо искать варианты перезагрузки государственного управления в условиях войны, и даже предлагал свои идеи. По факту у нас развалившийся, неспособный принимать решения парламент, и правительство, неспособное предлагать эти решения, крах экономики и тотальная зависимость от внешнего финансирования.

В войне на истощение, а именно такой сейчас является наша война, государственное управление является фундаментом выживания. Способность государственного аппарата реагировать на кризисы, находить новые креативные решения — единственное, что поддерживает устойчивость в такой войне. Как только государственное управление начинает рушиться, возникает риск обвала всего. Именно так было с Германией в 1918 году, что привело к ее коллапсу и поражению в войне. Мы не в такой ситуации, но продолжаем двигаться именно туда.

Нужно понимать, что управленческий коллапс имеет последствия для войны уже сейчас, а не в отложенном будущем. Неспособность эффективно действовать мотивирует Путина продолжать давить и уменьшает веру в нас со стороны партнеров. Для Трампа в такой ситуации кажется, что легче дожать нас по соглашению, чем Путина, чем он и начал заниматься.

В то же время, впереди нас ждут несколько новых серьезных кризисов. По цене топлива, я думаю, каждый уже смог оценить способность нашего управленческого аппарата реагировать. Но это цветочки по сравнению с тем, что нас ждет. По имеющимся разведданным, РФ планирует новую ракетно-дроновую атаку, и на этот раз на водоканалы! Вы уже что-нибудь слышали о работе в этом направлении? А теперь представьте, как дорого нам обойдется все это при жаре 35-37 градусов летом.

В целом, я остаюсь достаточно оптимистичным относительно ситуации на фронте и наших перспектив. Я не вижу у россиян серьезной способности прорвать фронт или выиграть войну военным путем. Но шансы на то, что мы завершим войну на неблагоприятных для нас условиях, растут с каждым новым управленческим провалом...

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

