Иран стал посредником между США и РФ по перемирию с Украиной - Климовский

Сергей Климовский
3 мая 2026, 10:05
Трамп пробует выменять у РФ сначала перемирие в её войне против Украины, взамен на снятие блокады с Ирана, и в перспективе её полное завершение.
На фоне усиления глобальной напряжённости и поиска новых дипломатических каналов архитектура международных переговоров неожиданно смещает акценты на неочевидных посредников. В центре внимания оказалась кулуарная встреча российского руководства с главой МИД Ирана, которая может стать отправной точкой для кратковременного прекращения огня. Историк и политический обозреватель Сергей Климовский анализирует конспиративные аспекты этих переговоров в Петербурге и их прямую связь с диалогом между Кремлем и командой Трампа. Автор раскрывает сложную схему взаимозачетов, где деблокада иранских портов становится разменной монетой в вопросе украинского фронта.


Парадоксально, но глава МИД Ирана Аббас Аргачи, похоже, стал тем, кто добился от кремлёвцев того, чего не добились Виткофф и Кушнер – позвонить Трампу, и сказать, что они согласны объявить перемирие в войне против Украины. В частности, по случаю 81-ой годовщины окончания Второй мировой войны по московскому датоисчислению.

Взглянем на хронологию. Аргачи и его заместитель Казем Гарибабади прибыли 27 апреля в Петербург, где с ними в Президентской библиотеке имени Б. Ельцина два часа беседовали "путин", лавров и начальник ГРУ Костюков, появившийся только в этом году на переговорах с Украиной. Третьим от Ирана на встрече был Казем Джалали, его посол в РФ.

Интересен не только формат встречи – три на три, но и её место. Кремлёвцы назначили её "стратегическим партнёрам" почему-то не в Москве в зданиях кремля, а в библиотеке в Петербурге. Вероятно, из опасений, чтобы их не подслушали не только ЦРУ, китайцы и другие, но и свои "башни".

Поэтому встречались с иранцами на конспиративной квартире, которой является эта библиотека, созданная в 2007 г. по указу путина в зданиях бывшего Синода на Сенатской площади. В советское время в них разместили различные архивы, преобразованные в 1968 г. в Центральный исторический архив. Путин перед уходом из президентов приказал там установить сервера и обустроить хранилище для электронных книг с парой залов для избранных читателей по спецпропускам. Медведев всё это сделал и даже восстановил в 2009 г. домовую церковь с редчайшим названием – храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов.

Итак, встреча прошла в суровых условиях конспирации и вызвала в памяти анекдоты о Ленине, Крупской, Арманд и библиотеке. Итог её тоже был подан в дымке конспирации – Аргачи весьма довольно улыбался, что не очень естественно в его положении из-за срыва с 24 апреля переговоров с США в Пакистане, блокады и остального. Аргачи после отказа пакистанцев продолжать быть посредником слетал в Оман, оттуда позвонил Саудитам и бодро сообщил, что теперь полетит в Москву.

Ожидалось, что после его приезда из Москвы прозвучит нечто грозное и вызывающе хамское, но медведеву и всему МИД слова не дали. Слова "путина" о встрече в библиотеке были обтекаемыми и блеклыми. Зато через полтора суток после неё вечером 29 апреля в российской соцсети Макс появилась аудиозапись семиминутного монолога Ушакова о том, что "путин" звонил Трампу и говорил с ним полтора часа. Ушаков пересказал содержание их разговора с позиций "путина" и его пересказ мгновенно пересказали в мировых СМИ.

Ушаков начал свой монолог словами: "Добрый вечер, уважаемые коллеги, состоялся телефонный разговор...". Далее сообщал, "путин" звонил Трампу, чтобы высказать "слова поддержки в связи с покушением 25 апреля", "решительно осудить это преступление" и поздравить Меланию с днём рождения – 26 апреля. Затем сообщил, что "путин" просил Трампа больше не бомбить Иран, снять блокаду, предлагал свои услуги в урегулировании, обещал поговорить для этого с иранцами, израильтянами и всеми государствами Залива, и помочь решить вопрос с полтонны урана. В конце перешёл к своей войне против Украины, сказал, что РФ уверенно наступает и несёт не столь большие потери, как сообщают СМИ, но тем не менее, готова объявить однодневное перемирие на 9 мая.

Ушаков не пересказал ответы Трампа на предложения по Ирану, но подробно описал, как тот "активно поддержал эту инициативу" с однодневным перемирием. В итоге имеем – "путин" после конспиративной встречи с Аргачи срочно позвонил Трампу и сказал: через десять дней готов устроить однодневное перемирие с Украиной. О предыдущем к Пасхе на 12 апреля "путин" сообщил за сутки и без согласований с кем-либо.

"Аксиос" ещё 14 марта писала, "путин" и россияне постоянно предлагают США свои услуги в решении вопроса с иранским ураном и прочее, но Трамп неизменно отвечает – сначала предъявите перемирие с Украиной. На этот подход Трампа обратила внимание и "Гардиан", когда 29 апреля опубликовала пересказ монолога Ушакова.

Можно сказать, Трамп пробует выменять у РФ сначала перемирие в её войне против Украины, взамен на снятие блокады с Ирана, и в перспективе её полное завершение. У Аргачи была миссия ещё раз убедительно объяснить это кремлёвцам при встрече. Так что, он имел веские причины улыбаться после неё – миссия удалась.

Действительно, быстро появился монолог Ушакова в стиле посланий нового рахбара – закадровый голос под фотографией. Есть причины полагать, "путин" не звонил Трампу, диалог шёл по другим каналам, и в итоге американцы попросили кремлёвцев заявить о перемирии, чтобы было что обсудить. Выбор формата заявления предоставили им. От себя гарантировали позитивный комментарий Трамп. Трамп отвлёкся от короля Чарльза и его супруги Камиллы, находившихся с визитом в США с 27 по 30 апреля, и оперативно дал 29 апреля нужный комментарий.

Песков на следующий день обиженно произнёс, что ждёт реакции с Банковой на эту инициативу, но независимо от неё перемирие 9 мая будет реализовано, так как это указ "путина". Пескову не сказали, что тремя часами раньше Зеленский "поручил выяснить детали" и предложил обсудить перемирие больше, чем на один день.

Очевидно, что к 5-6 мая должно стать известно – будет перемирие на одну-две недели для успокоения Трампа или нет. Если нет, то США продолжат блокаду портов Ирана, при которой через Ормуз ежедневно проходит только 9-10 суден. С 20 по 27 апреля через него прошло 54 судна и Иран их не тронул. Это 10-12% от довоенного потока.

В этой схеме есть некая симметрия – Тегеран требует от Вашингтона, чтобы Израиль прекращал бомбить Ливан и объявлял перемирия, и добился этого. Симметрично Трамп вправе требовать от Тегерана, чтобы тот подтолкнул Москву к перемирию с Украиной, и для этого поделился с Аргачи частью своих "карт". Как показала встреча в библиотеке – это пока, вроде, работает. Так как в библиотеку приехал и Джалали, посол Ирана в РФ, то его явно ввели в процесс как связного на постоянной основе, что означает – ожидается продолжение.

О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

РФ ударила баллистикой по областному центру: есть раненые - первые детали

ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

Не случалось с августа 2024 года: РФ скрывает масштабный провал своей армии на фронте

