Почему Путин заговорил о перемирии: Денисенко раскрыл новую тактику

Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, kremlin.ru

На фоне войны России против Украины и роста напряженности вокруг символических дат все больше внимания привлекают сигналы из Кремля. В своей колонке политический эксперт, руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко анализирует просьбу Владимира Путина о перемирии до 9 мая и объясняет, почему это может свидетельствовать о внутренних проблемах российской системы. Автор рассматривает влияние таких шагов на общественные настроения в РФ. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Путин попросил у Трампа перемирие на 9 мая Это выглядит смешно, но Путин просит Трампа, чтобы тот повлиял на Украину, чтобы та не била по Москве в день Победы. видео дня

1. Несмотря на то, что российские власти уже приняли решение не проводить полноценный парад, Путин вынужден унижаться и просить перемирия. Однако я бы не переоценивал всю эту историю для внутренней российской аудитории. Это приятная сатисфакция для нас, это расширение круга сомневающихся, но это еще далеко не слом системы. Хотя и шаг к этому.

2. Империи рушатся не по одной причине, а по совокупности факторов. И один из весомых факторов — ложь власти из-за бессилия. Об этом я подробно в свое время писал в книге "Как разрушить русский мир", ссылка будет в комментариях. Сейчас только скажу: для Союза таким фактором стал Чернобыль. Власть относительно легко справилась с переселением, строительством и другими вещами, но случилось так, что миллионы людей одновременно увидели, что власть лжет не с точки зрения силы, а с позиции бессилия. И это один из весомых факторов подрыва доверия к власти и веры во власть.

3. Сейчас мы переживаем конец первой серии "Король голый". И ее квинтэссенцией являются слова одного из военкоров: "Хватит врать, что мы воюем в полсилы. Мы воюем на полную, и осталось испытать ядерку и мобилизовать миллион". Обращение Путина к Трампу — это красивый финал этой серии длиной в четыре года, два месяца и шесть дней.

4. Путин окончательно перешел к режиму самосохранения. Автократия же живет до тех пор, пока она расширяет свои рамки (надеюсь, более подробно напишу об этом в своей следующей книге). К сожалению, этот процесс "сужения в самосохранение" может быть более чем долгим.

5. Из позитива, все, что я понимаю о Путине — он невероятный трус. А потому он всегда опаздывает на 1-2 шага.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

