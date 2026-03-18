Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистики

Украина начинает тестировать баллистическое оружие собственного производства в условиях войны

На фоне усиления воздушного террора РФ Украина все активнее расширяет линейку собственных средств поражения для ударов по глубокому тылу врага. Появление новых дальнобойных решений поднимает вопрос не только о техническом паритете, но и об изменении стратегии преодоления российской ПВО. Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", анализирует потенциал украинского аналога ATACMS и объясняет, почему адаптация зенитных ракет может стать критическим шагом в демилитаризации российских регионов. Подробнее о тактических преимуществах и целесообразности новых разработок — в авторском материале.

О заявлении соучредителя Firepoint о том, что аналоги ATACMS планируют запускать по территории России. Прежде всего, это больше похоже на решение на базе С-300 и С-400. Россияне, когда обстреливают Украину зенитными ракетами из комплексов С-300 и С-400, фактически применяют так называемую "упражнение" зенитными ракетами по наземным целям. Такая практика существует у зенитчиков. Но она неточна, потому что система наведения ракеты предназначена для поражения воздушных целей.

Firepoint взяла эту ракету за образец. Потому что один из самых сложных и длительных процессов в производстве ракеты — это ее аэродинамика, сама конструкция корпуса. Говорят, что, в отличие от российской, ее корпус из композита — это тоже плюс. Соответственно, изменили "начинку": систему наведения и другие элементы, чтобы адаптировать ракету для поражения наземных целей.

Такой подход к разработке позволил провести проектирование в сжатые сроки. Собственно, когда речь шла о нашем "Громе-2", там тоже была другая концепция, но она частично опиралась на наработки по зенитным ракетам. Идея также заключалась в использовании уже имеющихся решений. Этот комплекс, конечно, не такой сложный, как "Гром". Помните, в 2018 году даже показывали пусковые контейнеры на параде. Здесь же все максимально просто: платформа — как можно проще, чтобы быстрее производить.

ATACMS — это быстрый мобильный комплекс на базе бронированной техники. А вариант с ракетой FP-7 — это другое решение. Разве что их можно сравнивать по дальности полета и возможности доставить боевую часть.

Вы обратили внимание, что у россиян последние две недели в Москве неспокойно? Не работает интернет, все нервничают. Я даже не представляю, чего именно они так испугались. Ведь боевые испытания еще даже не начались, а все уже знают, что это означает в условиях войны. То есть когда вместо стрельб по полигону стреляют по противнику, и все расчеты проверяются в реальных условиях.

В любом случае, у россиян прибавляется проблем. Появляется еще один вид оружия, точнее — разновидность ракет. И это большой плюс для Украины, потому что эффективность ударов по территории противника определяется не каким-то одним "вундерваффе", а комплексом средств.

Почему россияне наносят комбинированные удары по Украине, когда одновременно летят и баллистика, и дроны, и крылатые ракеты? Это сложная операция, рассчитанная на перегрузку противовоздушной обороны. Баллистика отвлекает одни системы, крылатые ракеты — другие, а в результате часть средств поражения достигает целей. Я сейчас очень обобщенно объясняю, но суть такова: чем больше разных средств, тем сложнее им противодействовать.

К слову, Сергей Шойгу недавно где-то за Уралом проводил совещание, сетовал и фактически признал, что "демилитаризация" Украины дошла до уровня, когда в России не осталось безопасных мест. Это, по сути, своего рода вынужденная "похвала".

Тем более что "безопасные расстояния" уже в значительной степени разрушаются даже благодаря дронам. Но чтобы дроны достигали целей, нужно прорывать "окна" в ПВО. Есть объекты с очень мощной противовоздушной обороной — эшелонированной. Например, Московский регион еще со времен СССР имеет отдельную систему ПВО, фактически дивизионного уровня. Пробить такую оборону на финальном участке очень сложно. И поэтому дальнобойные, мощные, сверхзвуковые средства поражения — очень важны. Я бы не сказал, что это сразу означает достижение паритета с противником, но это тоже часть пути, который мы проходим.

Также это важно с точки зрения замещения импортных ракет. Потому что сейчас, например, из-за ситуации на Ближнем Востоке все переживают, хватит ли нам ракет от партнеров для Patriot, так как существует монополия иностранного производителя. Так же, кстати, как и с ATACMS. А здесь мы получаем собственные средства поражения, которые, как минимум, дополняют те ракеты, которые нам трудно получить от партнеров.

Если говорить о будущих ударах по московскому региону, где сейчас много дроновых атак и определенная паника, то здесь возникает вопрос целесообразности. У нас не так много средств поражения, чтобы тратить их на символические удары — мол, они бьют по Киеву, а мы по Москве. С тем количеством ракет, которое у нас есть, гораздо важнее поражать военные и критические цели.

И хотя в Москве и Московской области есть много предприятий военно-промышленного комплекса — от Люберцев и далее по всему региону — цели там есть. Но вопрос не в "знаковости" цели, а в эффективности: каждая ракета должна давать максимальный результат — не только психологический, но и военный, который влияет на ситуацию на поле боя. А психологический эффект — это уже "туман войны", неопределенность. Враг знает, что мы можем — и пусть дрожит.

О персонаже: Павел Лакийчук Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

