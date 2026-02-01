Почему классическая "нация-государство" больше не работает

"Нации-государства" в современном мире явно становятся анахронизмом.

https://opinions.glavred.info/pochemu-klassicheskaya-naciya-gosudarstvo-bolshe-ne-rabotaet-10737179.html Ссылка скопирована

Классическая модель "государства-нации" сегодня - это КНДР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Их успешно заменяют структуры, которые базируются на экономике и конкурентных социальных системах, востребованных глобальной мир-системой.

То есть, классическая модель "государства-нации" сегодня - это КНДР.

А противоположная модель, которая полностью растворяется в глобальной мир-системе и при этом захочет позиционировать себя как "государство-нация" - это не анахронизм, а химера.

видео дня

Потому что формат "государства-нации" в таком случае - это просто камуфляж, которым прикрывают неприглядный процесс кислотного растворения ресурсов такой страны в пробирке глобализма.

Что может остановить такое "растворение"?

Либо возврат к реальной модели "нации-государства". Но это постройка Чучхе 2.0.

Либо нахождение своей конкурентой позиции в общей мир-системе.

Для второго варианта нужен конкурентный социум и экономика.

То есть свобода и мультикультурализм - симфония различных социальных групп и экономических кластеров.

Иначе, либо Чучхе 2.0., либо растворение.

Источник

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред