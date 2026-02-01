Почему классическая "нация-государство" больше не работает

Их успешно заменяют структуры, которые базируются на экономике и конкурентных социальных системах, востребованных глобальной мир-системой.
То есть, классическая модель "государства-нации" сегодня - это КНДР.
А противоположная модель, которая полностью растворяется в глобальной мир-системе и при этом захочет позиционировать себя как "государство-нация" - это не анахронизм, а химера.
Потому что формат "государства-нации" в таком случае - это просто камуфляж, которым прикрывают неприглядный процесс кислотного растворения ресурсов такой страны в пробирке глобализма.
Что может остановить такое "растворение"?
Либо возврат к реальной модели "нации-государства". Но это постройка Чучхе 2.0.
Либо нахождение своей конкурентой позиции в общей мир-системе.
Для второго варианта нужен конкурентный социум и экономика.
То есть свобода и мультикультурализм - симфония различных социальных групп и экономических кластеров.
Иначе, либо Чучхе 2.0., либо растворение.
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред