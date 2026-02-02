Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свита

Путин – это профдеформированный даже не спецслужбист, а неудачник, троечник.

В России всегда была одна главная "скрепа" – грабительство. Эта "национальная идея" не встречала сопротивления и легла в основу всех процессов. Те, кто не добрался "до корыта", считали тех, кто сумел, более удачливыми, но никакого порицания эта уродливая аморальная система не вызывала. Казалось, что может помешать этому аукциону невиданного циничного концлагеря, внутри которого ничто не мешало грабить! Представьте ресурсы, которые в России были просто под ногами, а конъюнктура нефти была куда благополучнее, чем сейчас, когда реализуются предвыборные обещания президента Трампа, в частности, о снижении цен на нефть. Тогда для России были тучные годы, все валилось из неоткуда, не заслуженное и не заработанное, а просто доставшееся от советской системы. И так бездарно все было использовано. Взгляните хотя бы, какой уродливый быт за рамками третьего кольца зажравшейся Москвы, а дальше просто ужас.

Кто мог подумать, что российская власть начнет такие действия в отношении Украины, построив систему сложнейшей коррупции. Там все собиралось по капиллярам: от законодательного крючкотворства, от маленького милиционера, устраивающего поборы, все собиралось в коррупционные сосуды, вены и артерии, чтобы эти коррупционные потоки в итоге сошлись в главный бассейн – путинские кошельки, сундуки, где Путин "над златом чахнет".

Так в России построили то, что хотели, и российской верхушке практически никто уже не мог мешать. Все процедуры нарушались, все правила были переписаны и попраны на пеньках. Путин надругался даже не над конституцией, а над здравым смыслом! Это триумф над здравым смыслом!

И вдруг случился разворот. Зачем? Даже среди вороватой путинской элиты все это вызвало недоумение крайней степени.

А теперь вы спрашиваете, в какой точке войны мы находимся. Это должен анализировать даже не военный эксперт, а хороший психиатр. Мы имеем дело с буйно помешанными маньяками – как во главе России, так и везде. Там селекция по принципу, насколько другие превосходят в шизофрении и помешательстве главного упыря, чтобы оттенять его своими еще бо́льшими безумствами.

Вспомните, как Путина защищала Демократическая партия США. Когда начался мятеж Пригожина, Украину фактически стреножили, не давая ей возможности воспользоваться этим и угрожая прекращением поставок вооружений. Почему? А потому что в Штатах создалось впечатление, что другие хуже и злее, чем Путин.

Самое большое зло – это именно Путин. И именно свита отыгрывает его таким образом, чтобы имитировать его не окончательную делирию буйного помешательства. Но в реальности это он виновник всего, это его ставленники вокруг, это он всем верховодит.

Путин – это профдеформированный даже не спецслужбист, а неудачник, троечник. Неужели во всей России не нашлось сообразительных людей? Ведь уже давным-давно можно было что-то предпринять – есть же шарфики, табакерки и прочее. Более того, уже есть "диктаторское меню": как интересно сложилась судьба Мадуро, сейчас следим за событиями в Иране. Как возможно, что это никчемное существо, бледная моль, над которой шутили и никак не называли, кроме как "окурком", выросло и верховодит всеми, отбирает свиту по степени лояльности, сервильности! Грызлов когда-то сказал, что "если бы он мне приказал выйти из окна, я бы вышел", чем и обеспечил себе карьеру. Это именно тот принцип, по которому Путин отбирал людей. И они все подыгрывают этому Чикатило.

И вот мы сейчас рассуждаем, прошел ли Чикатило кульминацию своей шизофрении, в какой стадии он сейчас. Это – к психиатру.

Мы гадаем, что, какие доводы могут остановить войну и Путина, какого характера должна быть аргументация. Прежде всего, должна быть грубая сила. Я всегда была сторонницей того, чтобы у Украины было достаточно вооружения, лучше даже больше, чем ей надо, с запасом. Я боролась всеми своими силами и средствами, чтобы Украина потребовала ленд-лиз, который был проголосован супер-большинством. Тогда, в 2022 году, когда Россия еще не перешла на военные рельсы, а российские войска не окопались, и, если бы Украина была вооружена должным образом, этого было бы более чем достаточно. Но пока была высочайшая мотивация и очереди в военкоматы, оружия Украине драматически не хватало.

Почему, кто дозировал оружие? Почему Байден не хотел, чтобы американское оружие попало в Украину и стало "оружием победы"? Мы можем только гадать.

Также было несколько успешнейших украинских операций, которые заканчивались окружением мясников: под Черниговом – до 40 тысяч, в Херсоне – 30 тысяч и т.д. Но Украину стали пугать тем, что, если она возьмет всю эту деморализованную орду в плен, начнется эскалация, и будет удар тактическим ядерным оружием. Однако ущерб, который Путин наносит, по-моему, уже соизмерим с вероятными последствиями применения тактического ядерного оружия. Мне кажется, пока Путин ведет свою шизофреническую агрессию конвенциональными видами вооружений, у подписантов Будапештского меморандума остается маневр, и они не вступаются за Украину так, как следовало бы. Но если бы Путин применил неконвенциональные виды вооружений, необходимость следовать Будапештскому меморандуму возросла бы. И тогда страны-подписанты, обладающие ядерным оружием, должны были бы помочь Украине куда больше, вплоть до ответного удара.

А так, без "черных лебедей" не решится. Это не шахматная партия, которую можно выиграть, а тот случай, когда шахматную доску нужно перевернуть и разбить о голову российским мясникам.

Что происходит, когда имеешь дело с маньяком, я могу судить только по кинематографу и опыту собственной жизни. В 2017-2018 годах я напрямую имела дело с маньяками. Когда диким способом убили моего любимого мужа Дениса Вороненкова, вскрылась вся цепочка исполнителей, но все они тоже были убиты. Было восемь трупов вслед за Денисом! Вся эта цепочка привела бы к заказчикам и организаторам, но как их допросишь, если всех ликвидировали? Так в маленькой капле отразилось горе, которое началось в 2014 году и происходит до сих пор.

Имея дело с Путиным, не нужно думать о законности, международном праве. Мы имеем дело с крокодилом, у которого уже выделилась слюна, и он идет с распахнутой челюстью. Нам нужно думать, как этого крокодила остановить, причем навсегда, чтобы у крокодила наступил вечный покой. Нам нужно действовать нестандартно, парадоксально и искать новые способы парализовать крокодила.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

