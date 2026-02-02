Как Уиткофф отрабатывает кремлёвское бабло

Связанный с Дмитриевым и через него с Кремлём Шварцман подкармливал Уиткоффа и алчную семейку Трампа.

https://opinions.glavred.info/kak-uitkoff-otrabatyvaet-kremlevskoe-bablo-10737203.html Ссылка скопирована

У Уиткоффа есть бизнес-интересы с россиянами / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Просто бабки, ничего личного.

"Россия работает над обеспечением мира в Украине", — Уиткофф по итогам его с Кушнером переговоров со спецпосланником Путина Дмитриевым.

По словам Уиткоффа, переговоры были "продуктивными" и "конструктивными".

видео дня

По данным расследования издания Byline Times, РФПИ под руководством Дмитриева в 2011 году создал международный консультативный совет, в который входили ведущие американские финансисты — среди них был Стивен Шварцман, глава крупнейшей инвестиционной компании Blackstone.

Во время работы Шварцмана в этом совете Blackstone выдавал крупные кредиты компаниям, связанным с Джаредом Кушнером и семьёй Трампа, а в 2015 году средства Blackstone были использованы для крупного рефинансирования здания Woolworth в Нью-Йорке, принадлежащего Уиткоффу.

Таким образом, инвестиции, которые получили проекты Уиткоффа, прошли через финансовые сети и капитал, в которых участвовали люди, близкие к советникам Дмитриева и международным структурам, связанным с РФПИ.

Или ещё проще: связанный с Дмитриевым и через него с Кремлём Шварцман подкармливал Уиткоффа и алчную семейку Трампа. А ещё их подкармливал также связанный с российскими властями Лен Блаватник (партнёр Вексельберга и Фридмана). Кроме того, у Уиткоффа и Дмитриева есть общие дела с саудитами и ОАЭ. И ещё много такого легко найти даже в открытых источниках.

Так что с ними всё понятно. Отрабатывают кремлёвское бабло.

Источник

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред