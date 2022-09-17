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Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждают

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

17 сентября 2022, 06:29

Такая армия не может победить в принципе. Сколько бы зеков не завербовалось в нее.

Пригожин вербует заключенных
Пригожин вербует заключенных / скриншот

Развилку, перед которой оказался Путин в вопросе из чего делать новую армию, просто и ясно сформулировал его повар и по совместительству настоящий (не картонный) министр обороны Евгений Пригожин: "либо ЧВК и зеки, либо ваши дети".

Эта дилемма очень выпукло характеризует путинский режим и обнажает до предела все его чудовищность и опасность для человечества. Ведь каков нормальный выбор нормального государства? Он очевиден: конечно же мы должны формировать армию из наших детей, а не их частных военных компаний, подчиняющихся неизвестно кому и получающих неизвестно чьи деньги и уж тем более не из ЧВК, укомплектованных зеками.

Но тогда и использовать такую армию можно лишь для защиты от реальных угроз, опасность которых осознается всей нацией. Никто не позволит государству отправить на войну своего ребенка из-за прихоти взбесившегося параноика.

Но такая армия не нужна Путину. Ишь чего вздумали! Этак вы еще скажете, что я у вас спрашиваться должен начинать мне войну или нет. Дудки! Царь я или не царь? Не для того я свой суверенитет от американцев охраняю, что бы с вами, черным людом, им делиться!

Путину не нужна армия присягнувших на верность Отечеству (а не фюреру) солдат, которые мотивированы защитой своего народа от врага, армия, солдаты которой обладают достоинством и честью, и которых нельзя бросить на убой ради повышения собственного рейтинга или для реализации каких-то геополитических фантазий "космического масштаба и космической же глупости".

Ему нужна армия моральных уродов, с одной стороны скованных страхом перед заградительными отрядами и офицерами-надсмотрщиками, а с другой объединенных алчностью, садизмом и общими преступлениями против всех правил войны. Армия продажных ландскнехтов, которые уже давно преступили все Божьи заповеди и поэтому не могут остановится в своем кровавом ремесле.

Таким людям все равно за что и против кого воевать. За что заплатят - за то и воюем. Велено вырезать всех детей родившихся в такой-то день в каком-нибудь очередном в Вифлееме? Да говно вопрос! Взял ножик и пошел резать. А можно и без ножа: схватил за ножку младенца - да об угол... Шмяк! И мозги на стену... Гы-гы-гы...

Вот такая армия нужна Путину. И никакая другая. Все разговоры об офицерской чести, о благородстве, о традициях русской армии... Даже как-то неловко об этом теперь писать... Все это каленым железом выжег Путин из российских солдат и офицеров. А если они где-то еще и остались - то он обязательно доберется и до этого. И растопчет, измажет калом, утопит в крови.

Посмотрите на тупое лицо Герасимова. Посмотрите на вырядившегося в сталинский мундир Шойгу. На всех этих суровикиных, давивших еще тридцать лет назад безоружных демонстрантов. Ведь не случайно именно эти персонажи оказались во главе русской армии. Это значит у Путина запрос именно на таких людей. И еще на Пригожина (дважды отсидевшего урку).

Как всякий жандарм, Путин не знает, что такое честь офицера русской армии. И поэтому боится тех, для кого это не пустой звук. И поэтому сегодня российской армией руководят люди без чести и совести. Без понимания того, что они давали присягу народу и стране, а не Путину и Патрушеву. Впрочем, Пригожин вообще никому не присягал. С него и взятки-гладки...

Путин невольно породил некий концепт "гибридной армии", которая состоит частью из кадровой контрактной армии, частью - призывной, частью из полицейских сил, частью из ополчения, набранного на оккупированной территории, а частью из откровенных наемников готовых на все ради денег. Этот винегрет не имеет общего руководства, их командиры ненавидят друг друга сильнее, чем общего врага, а некоторые даже этого врага и врагом-то не считают...

Такая армия не может победить в принципе. Сколько бы зеков не завербовалось в нее. Это просто пушечное мясо. Но Путин этого никогда не поймет. Понимание таких вещей выходит далеко за пределы его картины мира.

Зато это хорошо понимаем мы. И поэтому победа будет за нами. Потому, что наше дело правое и враг будет разбит.

Источник

война в Украине война России и Украины
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