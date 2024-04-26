Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативными

На другом берегу океана Европа постепенно приходит в себя.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Должен признать: начинаю ждать мирной конференции в Швейцарии с определенным интересом. Эта конференция планировалась на эту весну. Сейчас она плавно передвигается на лето, потому что идут споры о приглашении недоимперии и вроде бы нашли формулу, что Украина и Россия будут присутствовать на этой конференции, но по очереди, то есть, не одновременно. Скорее всего, этот международный хурал состоится в начале осени, когда окончательно зафиксируется ситуация на фронте.

Ранее я считал, что конференция не имеет смысла и поэтому неинтересна: Украине предложат скрытую капитуляцию "с учетом ситуации на земле", так это сейчас называется. Украина откажется, а давить по поводу уступок на рф никто не станет.

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Но финал эпопеи в США о предоставлении нам помощи меняет картину. Мы увидели, как в Штатах был найден политический компромисс, и дело начало решаться с удивительной скоростью. А это означает, что американские избиратели в большинстве на стороне Украины. Поэтому Дж. Трампу пришлось менять свою риторику, особенно, с учетом того, что он хочет перетянуть к себе голоса Н. Хейли, которая конкурировала с ним на праймериз республиканцев. А те, кто поддерживал Хейли - симпатизируют Украине. Позиция избирателей, да еще и в год выборов - это определяющий фактор.

А на другом берегу океана Европа постепенно приходит в себя. Э. Макрон не отказывается от своей сверхсмелой идеи завести французские войска в Украину для выполнения функций полевой жандармерии, что высвободит заметное количество наших бойцов для фронта.

Великобритания предоставляет нам очень мощный пакет оружия, где есть много всего, включая крылатые ракеты и средства для морских операций (!).

После того, как США предоставят нам дальнобойные ракеты АТАКМС, у канцлера Шольца уже не останется фактических причин придерживать долгожданные "Таурусы". А все остальное Германия и так предоставляет почти бесперебойно.

В Китае тоже происходит заметное изменение оценки этой войны. В частности, в публичном пространстве появляются аналитические материалы, что россия не способна победить Украину. А раз так, то войну надо завершать. Характерно, что это пишет не какой-то диссидент, а человек, приближенный к руководящим кругам КПК. И это не единственная такая публикация, поэтому на болотах печаль и слезы. И мы же знаем: Китай весьма раздражает, что европейцы вынуждены тратить деньги на оружие вместо того, чтобы покупать китайские авто. А энергоносители со скидкой 28% россия все равно будет поставлять китайцам, потому что больше некому.

В общем может сложиться конфигурация, что прекращения боевых действий от недоимперии начнут требовать настолько много влиятельных стран, что даже глупый путин (или его окружение!) вынужден будет прислушиваться.

Но все это при обязательном условии, что весной-летом ВСУ удержат фронт и не допустят заметного наступления врага. И тут мы автоматически упираемся в тему мобилизации, в которой нам никто не поможет, и которую наша власть разворачивает крайне неэффективно и даже абсурдно.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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