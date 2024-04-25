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Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеров

Юрий Богданов
25 апреля 2024, 19:10
Почему я обо всем этом написал? Чтобы еще раз подчеркнуть 4 очевидные мысли.
Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеров
Помощь США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Об американской помощи, последовательности и принципиальности.

Мы ругаем наших партнеров за потерянные 7 месяцев по жизненно необходимой для Украины помощи. Эти 7 месяцев не успели привести к по-настоящему катастрофическим последствиям. Но негативное влияние и на линию фронта, и на Силы обороны, и на моральный дух в тылу, и на общую атмосферу вокруг войны не надо отрицать.

Но я вынужден констатировать: нам все равно очень повезло. Скажу даже больше: нам в принципе очень везет на протяжении всей этой войны, даже когда кажется, что не очень.

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Нам повезло с уровнем российской коррупции и с уровнем осведомленности об Украине. Потому что с базовым соотношением ресурсов без фактора российской коррупции и фактора катастрофической недооценки Украины Россия должна была бы в теории нас раскатывать как США Ирак.

Нам повезло с тем, что США и страны Европы в принципе приняли решение заметить полномасштабное вторжение в его первые часы и дни. Не было как с Грузией. Не было как с геноцидом тутси. Не было как с шахом Реза Пехлеви, которого полтора года острого кризиса в Иране кормили обещаниями помощи и бросили.

Потому что эта иногда святая вера в силы добра и принципы в международной политике меня огорчает. Например, США и Израиль. Я очень очень далек от идеализации Израиля, но США были довольно плохим другом для Израиля первые 25-30 лет его существования. Тогда, когда Израиль был критически уязвим экономически и милитаристски. От экономической уязвимости его спасала Германия (Слава Аденауэру!), от второй - слабость соседей и французское оружие.

Даже за мирное соглашение с Египтом Израиль гораздо больше должен быть обязан воле египетского президента Садата. То партнерство, которое символизирует статус ключевого союзника вне НАТО - это продукт Рейгана. Но и после это откатывалось при Буше-старшем и Клинтоне, а потом как-то нестабильно.

Это при том что Израиль никогда не имел дел с ядерным государством в качестве врага.

Кроме того, случаев когда США оказывались на сомнительной стороне тоже хватало. Причем не в формате текущей паранойи, что они в российско-украинской войне играют "и нашим, и вашим". Все же нет, хотя иногда риторика об эскалации и может толкать к таким мыслям.

Но так было в Ирано - иракской войне. При том, что это именно Ирак напал на Иран. Когда же Иран перенес войну на территорию Ирака - США начали без сдерживания поддерживать Саддама деньгами и оружием, а также прикрывали политически геноцид курдов (с использованием химического оружия). В конце войны США атаковали иранские нефтяные объекты и танкеры (привет, российские НПЗ). Все для того, чтобы получить приемлемый для Ирака мир. Саддам отблагодарит.

Не лишним будет вспомнить Корею и Тайвань. Корея после завершения войны была разрушена примерно на 80%. А американская помощь в первые 10 лет ограничивалась немного едой и немного кредитами на покупку еды.

Китайская Республика после поражения от Мао рассчитывала на американскую поддержку, исправно голосовала в ООН как надо было, но получила примерно ничего взамен. Кроме гарантии (неустойчивой) не-вторжения с континента.

Про Южный Вьетнам, Афганистан и Ирак не буду.

Почему я обо всем этом написал? Чтобы еще раз подчеркнуть 4 очевидные мысли:

1. Международная политика вещь специфическая. Мораль и принципы в ней гораздо менее значимы чем политическая конъюнктура и интересы (преимущественно - краткосрочные).

2. Рассчитывать на постоянное плечо от партнеров - сомнительная идея сама по себе. Поэтому лучше всего в условиях нестабильного окружения иметь много собственного оружия и сильную экономику. Какими бы договорами вы ни обложились.

3. Мы встретили эту войну в статусе больного и бедного. Поэтому наша субъектность сейчас является продуктом героизма ВСУ, а то что страна подпитывается деньгами и оружием - удачи. Ощущение полного контроля нам не подвезут.

4. Нам повезло, что конъюнктура складывается так, что помощь мы получили и благодаря борьбе Китая и США за лояльность Европы, самой Европы за собственную безопасность - продолжим получать.

Поэтому есть чему радоваться. И есть поводы для оптимизма. Как бы иногда не хотелось падать от несправедливости мира.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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