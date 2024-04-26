Важная информация о технологических новинках в украинской армии

Когда нужно чуть переключиться или вернуть душевное равновесие, я читаю сводки Министерства обороны России или слушаю выступления руководства МО РФ. Ничто так не укрепляет веру в мощь нашей армии, как их отчёты.
На последнем заседании коллегии МО РФ лично Шойгу озвучил такие данные.
Согласно галлюцинациям российского оборонного ведомства, с 24.02.22 якобы сбито:
• 592 украинских самолёта (!!!)
• 270 вертолётов
• 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет,
• 329 управляемых ракет,
• 278 противорадиолокационных ракет,
• 3549 реактивных снарядов "Хаймарс" (так в оригинале) и
• 22 тысячи БПЛА (!)
Но это уже привычные цифры.
Новация: по словам Шойгу, сбито… 37 украинских воздушных шаров!
Думаю, за воздушными шарами будущее, этот компонент в российской статистике будет расти семимильными шагами.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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