Важная информация о технологических новинках в украинской армии

На последнем заседании коллегии МО РФ лично Шойгу озвучил новые данные.

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Шойгу / Коллаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Когда нужно чуть переключиться или вернуть душевное равновесие, я читаю сводки Министерства обороны России или слушаю выступления руководства МО РФ. Ничто так не укрепляет веру в мощь нашей армии, как их отчёты.

На последнем заседании коллегии МО РФ лично Шойгу озвучил такие данные.

видео дня

Согласно галлюцинациям российского оборонного ведомства, с 24.02.22 якобы сбито:

• 592 украинских самолёта (!!!)

• 270 вертолётов

• 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет,

• 329 управляемых ракет,

• 278 противорадиолокационных ракет,

• 3549 реактивных снарядов "Хаймарс" (так в оригинале) и

• 22 тысячи БПЛА (!)

Но это уже привычные цифры.

Новация: по словам Шойгу, сбито… 37 украинских воздушных шаров!

Думаю, за воздушными шарами будущее, этот компонент в российской статистике будет расти семимильными шагами.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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