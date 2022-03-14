Почему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в России

ФСБшники проворовались и подставили вождя – Путин был уверен, что украинцы встретят цветами, а они испепеляют оккупантов Джавелинами и Нлавами / Фото Reuters

Много пишут про арестованную группу спецслужбистов из 5-го управления ФСБ. Самый высокопоставленный из них – генерал Сергей Беседа.

Помнится, чуть ранее в своей статье "Саркофаг лжи" я упомянул о лицах, коим было поручено формирование "пятой колонны" в Украине – тех самых коллаборационистов, которые бы встречали цветуёчками колонны оккупантов.

На эту цель была выделена внушительная сумма – 5 млрд долларов. Не сразу, а постепенно, траншами: с 2014 по 2022 год. И вот эта группа ФСБшников (но не только они, там еще были задействованы схематозники из РФ и Украины и, по некоторым данным, даже Медведчук) все эти годы тупо осваивала бюджет, а Путину на стол ложились причесанные доклады о том, как все растет и колосится. Надо полагать, никто из схематозников не верил, что дед настолько сойдет с ума, что двинет колонны в Украину. А он двинул, будучи уверенным, что все готово, почва унавожена, можно заходить.

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Разумеется, быстро выяснилось, что никакой "колосящейся пятой колонны" нет и в помине, а оккупантов встречают Джавелинами и Нлавами, испепеляя всенародной любовью, и отнюдь не той, на какую рассчитывали.

Медведчук умный, он сдристнул сразу, понимая, что гнев Путина неминуем. А куда податься генералу Беседе и остальным попадосникам? И вот теперь они томятся под домашним арестом, вымаливая чудо, которое не произойдет.

Так что спекуляции про "группу табакерочников" засуньте обратно тем, кто расквакался про "зревший заговор". Никаких заговоров. Система отполирована таким образом, что ни у кого и мысль не повернется в сторону шарфика. Всех способных думать на эту тему отсеяли еще на дальних подступах к рычагам системы, а рядом с фараончиком плещется дистиллят конченных ублюдков и утырков, счастливых от шанса "прикоснуться к гению современности". Пусть даже он и путлорылый гитлереныш.

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Так что история это исключительно коррупционная, а не политическая. ФСБшники проворовались и подставили вождя. Ничего личного. Будут наказаны. На их место поставят других, уже бьющих копытом от нетерпячки. А придворные схематозники придумают что-нибудь новое: "не получилось с "пятой колонной" – будем тупо ровнять с землей всю Украину или запустим бактериологичку". Как-то так.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист