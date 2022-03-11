УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Саркофаг лжи: что станет причиной смерти чекистского монстра Путина

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

11 марта 2022, 06:37

Мир поражается пещерной жестокости Путина и тому, что Россия-мачеха запросто отказывается от своих мертвых солдат – такой цинизм запределен даже на войне.

Путин победил все: экономику и производство, ум и рассудок
За считанные дни Путину удалось превратить Россию в гадкое страшилище, от которого отрекся весь цивилизованный мир / коллаж Reuters / ua.depositphotos.com

Поскольку империя Путина построена на тотальной лжи – эта самая ложь и является основным топливом для всей системы. Не соврешь – колесики не закрутятся и механизм не заработает. Врут все, снизу доверху: учителя лгут детям, те лгут родителям, родители – начальству, начальство – еще выше, вплоть до самого главного – плешивого и несменяемого, а уж вождь возвращает весь этот накопившийся массив вниз – лавинообразной кучей говна, в котором и копошится масса благодарных совкопитеков.

Именно ложь и станет причиной смерти этого чекистского монстра, вылезшего из пещеры в современный мир, чтобы попугать людишек да поживиться свежей кровушкой.

Ведь как все получилось? Годами и десятилетиями серую моль убеждали, что она – самая великая и гениальная, что нагнет и поработит всех, кого захочет, – и она вошла в образ, примерив сталинский френч и нацепив на непутевую башку фуражку Гитлера.

Читайте такжеУниженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумаги

Когда весь Запад подробно и чуть ли не в деталях рассказывал, как именно он введет санкции, и каким образом они опрокинут вялотекущую путиномику – окружение Путина, привыкшее услужливо хохотать, показательно надрывало животы, подмигивая вождю, лениво почесывающему Искандер-промежность. Когда ядерному онанисту рассказывали о том, что ВСУ – не цыплятки, а российские вояки – не хищная лиса, и легкой охоты не получится, он ориентировался на бравую паркетную челядь, оптимистично чертившую на карте военных действий красные стрелочки атак на Херсон и Одессу, Харьков и Киев, Днепр и Николаев. Эти стрелочки были настолько убедительны, что сердце трепетало, а Искандер выскакивал из штанов.

И, наконец, свершилось. Пропагандисты, пузырящиеся слюной в предвкушении большого бюджетного куша, включили свои сирены и завыли о нацистах, которых надо срочно мочить. Желеобразный лохторат, не умеющий думать самостоятельно, с жадностью впитал эту ложь, после чего, наклеив на узкие лбы литеру Z, выстроился колонной в знак солидарности с орками-освободителями. И это – единственный безоговорочный успех путло-машины, не производящей ничего, кроме дистиллированной лжи. Страна тотального обмана уверовала в миф о "нацистах и наркоманах, взявших украинцев в заложники".

Читайте такжеКак развалить путинскую Россию: что есть и чего не хватает

А в это время украинцы объединились, сгруппировались и принялись сосредоточенно и методично уничтожать "всепобеждающую российскую армию". Уже первые дни вторжения показали приличный уровень боеспособности ВСУ, их умение обороняться и контратаковать.

А самое главное – число потерь оккупантов росло как на дрожжах с первого же дня войны. За 12 дней количество убитых российских военнослужащих превысило 11 тысяч, достигнув показателя потерь в двух чеченских войнах. Очень быстро выяснилось, что Россия-мачеха запросто отказывается от своих мертвых солдат: Минобороны РФ заявило, что не будет забирать трупы убитых. Понятно, что, как только в страну хлынет поток гробов и в каждом доме раздадутся скорбные причитания – облапошенный лохторат начнет чесать репу и углубится в подозрения: "Где-то ты нас накалываешь, черт плешивый", – а там и до полноценного прозрения недалеко.

Но такой роскоши Ублюдистан себе позволить не может – вот и ложится перемолотая солдатня свежим удобрением в украинскую землю. Весь мир смотрит на это и поражается пещерной жестокости путиноидов: тотальные бомбардировки городов как-то еще можно понять, хоть и с трудом – ну, допустим, вы бомбите мифических нациков, засевших в жилых кварталах, хотя и это – проявление дикости; но – чтобы отказываться от своих же погибших!.. Такой цинизм запределен даже на войне.

Читайте такжеКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху России

Но и это еще полбеды. Вдруг на самом верху выяснилось, что бравые доклады о формировании "пятой колонны" в Украине, на которую было выделено 5 млрд долларов, оказались враньем: деньги тупо разворовывались. Узнав об этом, Путин рассвирепел и поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Шалькову, главе СК Бастрыкину, Генпрокурору Краснову и первому замдиректора ФСБ Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование "пятой колонны" в 2014-2022 годах. Под подозрение в хищении средств попал бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Беседа и многие другие, включая кума Путина – Медведчука, который мог "обмакнуть клювик" на сумму в 1 млрд долларов.

То есть, все эти годы Путину рассказывали о подготовленных толпах украинцев, готовых тепло встретить орко-солдатню цветуёчками, а вместо этого их встретили "горячим огнем из дружеских Джавелинов", из-за чего "миротворцы-антифашисты" стали бросать свою технику и разбегаться по местности аки блохи, которых потом без труда отлавливают бойцы ВСУ. И очень быстро выясняется, что украинцы – никакие не звери, а милосердные люди, которые не только накормят и перевяжут раны, но и дадут позвонить родственникам в Россию. Как тут не взбеситься и не начать расследование?

Читайте такжеРоссия должна развалиться на 10-15 государств

А тут еще инвесторы и бизнесмены рванули на выход из благоухающего фашистским говном сортира. Побежали, зажав носы, с трудом преодолевая рвотный рефлекс.

За какие-то полторы недели Путину удалось превратить страну в гадкое страшилище, от которого отрекся весь цивилизованный мир. В атмосфере носится призрак тотального эмбарго, рубль превращается в груз-200, цены летят в поднебесье, еще немного – и страна испытает чувство невесомости от запредельной скорости свободного падения перед последним ударом. "Будем потреблять свое!" – хорохорятся суицидники, погружаясь в предсмертную несознанку, и не понимая, что все "свое" уже отжато и разрушено верховной бандой деда Победа, победившего все: экономику и производство, ум и рассудок.

И после финального смертельного удара обезумевших "совков" накроет саркофагом их же собственной лжи, из-под которого будет невозможно подняться и, тем более, выбраться наружу. Под ним они и будут догнивать в горделивом изгойстве – если, конечно, перед ударом верховного плешивца не осенит какая-нибудь ослепительная ядерная мысль, после реализации которой мировое проклятие превратится в вечное забвение.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

viber
война в Украине Владимир Путин вторжение России Саша Сотник Александр Сотник
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 8 марта 2022: Водолеям – опасность на дороге, Скорпионам – испытания судьбыГороскоп на сегодня, 8 марта 2022: Водолеям – опасность на дороге, Скорпионам – испытания судьбы Путин сейчас мало что может, но признавать поражение еще не готов - экс-замминистра обороны ПоляковПутин сейчас мало что может, но признавать поражение еще не готов - экс-замминистра обороны Поляков Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийствомКончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемПриближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением Оккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ РоссииОккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ России

Последние новости

06:37

Саркофаг лжи: что станет причиной смерти чекистского монстра Путина

06:33

Россия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войныВидео

06:20

Украли тапки, принтер и кухонный комбайн: ВСУ уничтожили грабивших людей российских оккупантов

05:52

Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров уничтожил вражеского снайпера

05:27

Европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины - Науседа

Реклама
05:07

Работают ВС ВСУ: оккупанты недосчитались 10-ти самолетов и двух колонн техники

04:40

Заградотряды стреляют в спину: ВС РФ ведут сталинские и гитлеровские методы ведения войныВидео

03:27

На территории Беларуси упал подбитый над Украиной военный самолет РФ - очевидцы

02:29

"Меньше ешьте российскую пропаганду": у Зеленского прореагировали на обнародованный СМИ путинский ультиматум Украине

02:05

В Изюме мужчина в одиночку отметелил мародеров, обокравших его магазин

01:22

Оккупанты не прорвались в Чернигов, сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка - Генштаб ВСУ

00:47

Груз 200 для Брянска: ВСУ уничтожили пилота-подполковника, атаковавшего мирные городаВидео

00:42

Продался русским за 40 тысяч гривен: в Харькове поймали наводчика агрессоров

00:16

"Россия терпит поражение. Но все больше людей погибает": США и Европа не видят конца войны в Украине - Washington Post

00:06

Путин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условияВидео

10 марта, четверг
23:46

США не обсуждают размещение ЗРК Patriot в Украине - Пентагон

23:20

В Турции рассказали о согласии Путина на прямые переговоры с ЗеленскимВидео

23:07

"Вражеские планы уже сломаны": Резников сказал, как Украина сможет победить в войне с Россией

23:05

Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

22:49

Новые потери оккупантов РФ: стало известно об авиакатастрофе в Беларуси

Реклама
22:36

Оккупанты убили бывшего секретаря горсовета Броваров

21:58

Удар по нефти, газу и судам РФ: Зеленский требует от Запада новых санкцийВидео

21:53

В Британии и США опасаются, что Путин применит химическое оружие

21:34

РФ нанесла авиационный и артиллерийский удары по Харьковщине: есть погибшиеВидео

21:20

Война принесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов США - советник Зеленского

21:16

В Херсонской области враг расстрелял автомобиль, погибла женщина

20:53

Груз 200 для Анапы: под Херсоном ВСУ уничтожили майора-разведчика оккупантов РФ

20:10

"На сто лет назад": российский олигарх сравнил власть России с большевиками

19:57

ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине: "отжали" десятки вражеских танковВидео

19:54

Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

19:37

В США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФВидео

19:37

Как развалить путинскую Россию: что есть и чего не хватаетмнение

19:31

Расстрел мэра Гостомеля: оккупанты заминировали тело погибшего

19:16

Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым

18:52

Врага отбросили назад: ВСУ освобождают от оккупантов пригород ЧерниговаВидео

18:47

Во Львовской ОВА рассказали, как релокализировать бизнесы с востока и центра Украины

18:46

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

18:43

Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способовВидео

18:29

В разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в УкраинеВидео

18:03

Три вещи, которые могут остановить наступление Путинамнение

Реклама
17:57

"Свои мотивы, чисто бабки": оккупанты рассказали о мародерстве командиров РФВидео

17:39

"Ляжете в землю": военным РФ под Николаевом предложили сдаться по "зеленому коридору"Видео

17:20

Не выбрасывайте его никогда: что приготовить из черствого хлебаВидео

17:11

Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

16:53

Униженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумагимнение

16:51

Кадыров на поводке и Путин с бомбой: в ГПСУ высмеяли провальный блицкриг РФ в УкраинеВидео

16:30

Путин не доживет до конца этого года – ПономаревВидео

16:20

От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

16:13

Эвакуация по состоянию на первую половину дня 10 марта: из Изюма наконец вывезли 2000 человек

15:58

"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в ТурцииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять