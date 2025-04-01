Почему Трамп всем угрожает?

Вот и старый политический импотент Трамп может только грозиться, реализовать свои угрозы он не в состоянии.

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Зеленский, Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Всё грозится.

Читаю новости, а там: Трамп угрожает Путину, Трамп угрожает Ирану, Трамп угрожает Канаде и т.д. и т.п.

Знаете, что мне это напоминает? Старый анекдот. Встречает Василий Иванович Анку.

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- Анка, если ты не будешь чистить пулемет, я тебя выебу. Так и знай!

- Да ну вас, Василий Иванович, вы всё только грозитесь.

Вот и старый политический импотент Трамп может только грозиться, реализовать свои угрозы он не в состоянии.

Хватит уже всерьез воспринимать его болтовню, похожую на брюзжание выжившего из ума дедушки. За ней нет ничего. Он даже не задумывается о технологии реализации своих угроз. Ну как он будет взымать пошлины на нефть, которую Россия поставляет Китаю или Индии? Это же просто полная чепуха, к сожалению.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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