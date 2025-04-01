Перемирие на конец апреля - это бред, в который, похоже, уже даже у Трампа не верят.

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Выборы в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

Давайте я за 5 предложений объясню, почему статья о возможных выборах в июле - фигня, которая является фальшивой сенсацией (хотя с ней будут носиться отдельные персонажи, конечно).

№ 1. Военное положение никто не будет сразу отменять (и этого нет даже в планах), даже если наступит какое-то "перемирие" - как минимум надо убедиться, что россияне не кинули в очередной раз.

№ 2. Это откладывает начало избирательного процесса как минимум на 90 дней - то есть до 9 августа.

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№ 3. Таким образом, ближайшие возможные теоретические выборы это + еще 60 дней - то есть в октябре.

№ 4. Для того чтобы процесс запустился в таком виде нам действительно нужно перемирие на конец апреля.

№ 5. Перемирие на конец апреля - это бред, в который, похоже, уже даже у Трампа не верят.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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