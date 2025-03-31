Как готовится РФ к новому наступлению на Украину?

За окном март 2025 г., а в распоряжении армии РФ всего-то опытная партия – недоукомплектованный батальон

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Путин и войска рф / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Т-34 - в бой!

Уралвагонзавод показывает массовое производство Т-14 "Армата"... Наверное, выходит на показатель производства 2 300 танков, обещанных , в 2015 году, генеральным директором научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олегом Сиенко, который заявлял, что до 2020 года российская армия получит 2 300 танков на базе универсальной бронеплатформы "Армата"!

За окном март 2025 г., а в распоряжении армии РФ всего-то опытная партия – недоукомплектованный батальон га стероидах и Т-34 на линии комплектации завода.

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Т-34? Да, если вы не заметили то там Т-34.

Я там понимаю, что майское-июньское наступление РОВ будет не просто на ББМ типа "Нива", "Жигуль" и "Буханка", а так же самокаты там всякие и велосипеды, но и при огневой поддержке Т...34.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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