Как Путин подменил культ одной войны другим

Уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые ежегодно до войны в Украине устраивал Путин, весь мир видит лишь его жалкие попытки выпендриться.

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Российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала - к новому призраку победоносной войны / Коллаж Главред, фото – УНИАН, twitter.com/russki845

Второй год подряд 9 мая Украина вместо Дня Победы отмечает День Европы, чем еще больше отдаляет себя от России. России, которая до сих пор погрязла в имперской политике и, более того, даже гордится этим.

79 лет после победы над нацизмом для РФ, судя по всему, прошли зря. Ведь вместо того, чтобы строить страну, основываясь на демократических ценностях (за что в свое время, кстати, и боролись во время Второй мировой войны), Советский Союз и ельцино-путинская Россия буквально положили жизни своих граждан на то, чтобы почти через столетие спустя никому и в голову не пришло, что может быть иначе, чем тогда.

Так же, в угоду образу великого и ужасного, Путин сделал себя дешевой копией Сталина, который кроме репрессий, ничем больше и не запомнился (ведь надо соответствовать историческим аналогиям по максимуму). Да и новую полномасштабную войну против Украины Путин начал по тем же причинам, по которым когда-то хотел участвовать в войне Сталин – потому что к РФ, как и к СССР, якобы относились, как к изгнаннику.

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За эти годы российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала – к новому призраку победоносной войны. Для советской власти последняя такая война, в Афганистане, завершилась не просто поражением, но и развалом страны. Теперь Путин вместо того, чтобы усвоить тяжелые уроки истории, перекрутил летопись и нашел других нацистов в лице Украины, а Россия в целом – нового врага в лице коллективного Запада и неожиданных союзников, таких как Иран или Китай.

Как результат, спустя почти 80 лет Европа вместо "никогда снова" получила не только самого кровавого тирана за всю историю, но и крупнейший военный конфликт со времен борьбы Запада с Гитлером. Снова.

Однако параллельно с тем, как Путин начал полномасштабную войну против Украины (хотя и называет ее противостоянием с Западом), начал угасать и интерес к параду в Москве. Ведь буквально за три года российская армия из второй армии мира на бумаге превратилась в последнюю наяву.

И уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые российский диктатор до вторжения ежегодно устраивал в попытках продемонстрировать свое "величие", весь мир (да и вся РФ) видит лишь жалкие попытки выпендриться. Да еще и чем – танком Т-34, который буквально застал Сталина, несколькими "ЯРСами" и "Искандерами". А если вспомнить парад ко Дню Независимости Украины в 2021 году, отличие с театральной постановкой у Кремля и вовсе разительное.

В общем, чем дальше идет война с Россией, тем более удручающим выглядит действо на Красной площади – ветераны становятся моложе, постепенно меняясь на курсантов и "героев СВО", а вместо толп рядовых россиян по периметру площади Путин окружил себя пропагандистами и актерами-путинистами, которые явно накануне прошли проверку и карантин для доступа "к телу". Яркий тому пример – вторая подряд отмена "Бессмертного полка", который уже давно у самих россиян ассоциируется не с той войной. Так что король уже давно голый, но ему некому об этом сказать.

Другое дело – Украина, для которой все праздники из-за войны или стали обыденностью, или навсегда изменили суть. Более того, слово "победа" за почти 33 года Независимости теперь тоже имеет совсем другое значение, чем в него вкладывают россияне.

Кстати, впервые за 21 год, в течение которых Путин принимает парады, Кремль засыпало снегом – символом спячки и темноты. Учитывая катаклизмы, которые только в этом году постигли Россию, хочется верить, что и самого диктатора как можно скорее постигнет самое большое для него горе – суд в Гааге и пожизненное заключение.

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