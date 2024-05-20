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Как РФ замещает население оккупированных территорий

Игар Тышкевич
20 мая 2024, 08:45
389
Алгоритм, в принципе, отработан на Крымском полуострове.
россия, россияне, р**ня, рф
РФ рассчитывает заместить 10-15% населения / Фото SOTA

Думаю, выражение "кнутом и пряником" известно многим. В политике, если корректно, это называется системой стимулов и принуждения. И это использует РФ для коррекции в выгодном для себя ключе демографической картины на оккупированных территориях Украины.

Алгоритм, в принципе, отработан на Крымском полуострове. Ещё в начале 2017 года я отмечал тенденции и называл задействованные программы. В 2023 он начал работать по оккупированным регионам материковой части Украины.

Как это работает?

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Местных жителей активно "паспортизуют" и переоформляют недвижимость уже по российским законам. Теоретически, выданные государственными органами Украины документы будут действовать (исходя из принятых норм для данных территорий) до 2028 года. На практике оккупационные власти спешат, пытаясь завершить процесс намного быстрее.

Параллельно с этим часть жителей оккупированных регионов российская власть стремиться вывезти на территорию РФ и поселить там. Активно работают программы "переселения" граждан Украины. Среди основных можно указать

• программы "размещения украинских беженцев". Это документирование, разрешение на временное проживание. Но как правило в регионах Сибири, Дальнего Востока. Кстати, разрешение на временное проживание в "безквотном" режиме с 2024 года распространяют на "всех украинцев" (но это отдельная тема анализа).

• госпрограмма переселения соотечественников по которой выходцы из страны бывшего СССР могли переселиться в РФ с получением "подъёмных" (со второй половины 2024 не действует для граждан Украины из оккупированных областей, которые РФ объявила своими)

• С 2023 года для жителей регионов, которые РФ объявила "своими" заработала программа повышения трудовой мобильности, стимулирующая переселение специалистов в 18 Субъектов Федерации (где сложилась сложная демографическая обстановка). В первую очередь это районы Сибири и Дальнего Востока (ну и Магадан с Камчаткой - куда же без них). Но есть и депрессивные регионы европейской части. Например, Псковская, Тамбовская, Калужская области. В зависимости от региона так же предлагается финансовый стимул к переезду.

• Отдельно стоит упомянуть программы "вымывания мозгов". Это программы россотрудничества и приграничного сотрудничества которые финансируют обучение в том числе украинских детей в российских ВУЗах. Запущены были в 2015, в 2019 и в 2020-м был увеличен порог (количество возможных участников). В 2022-23 отдельный фокус на выходцах из Украины и Беларуси.

Таким образом, часть жителей различными способами выманивают, переселяют в достаточно отдалённые регионы РФ. Часть, как например, уникальных специалистов, переселяют с применением принуждения. Где финансовые выплаты применяются как альтернатива давлению на человека в месте проживания: "уедешь, не будет проблем, да и денег получишь."

На первый взгляд, создаётся парадоксальная ситуация - из и без того не самых населённых (с учётом беженцев) регионов Кремль пытается выселить достаточно большое число людей. Речь идёт, об объёмах, не менее 10-15% от оставшегося под оккупацией населения.

Но на место вывезенных и, в значительной мере беженцев, бежавших от "русского мира", завозятся "новые граждане. Для которых, в первую очередь, используется механизм финансового стимулирования. Речь идёт о нескольких разных по своему составу и характеристикам потоках.

1. Управленцы - наиболее малочисленная группа, с которой, в принципе, всё понятно. Это жители РФ, которые ради будущего карьерного роста некоторое время работают на оккупированных территориях. Речь идёт не только об органах власти, но, например, о налоговых органах, полиции. Большинство из них приезжает временно, поэтому они нас интересуют в меньшей мере.

2. Молодые специалисты и специалисты для гражданской инфраструктуры. А вот тут интересней. Речь идёт об учителях, медиках, инженерах коммунальных предприятий. Для этих людей, в зависимости от специальности, предусмотрены так называемые "подъёмные" (разовые выплаты), доплаты за условия работы (примечательно, что местные специалисты - украинцы зачастую таких не получают), доступ к льготным ипотечным программам (об этом чуть ниже).

3. Пенсионеры из районов Крайнего Севера. Данная программа в 2015-17 годах дала достаточно мощный поток переселенцев в Крым. С 2018 по 2023 квоты (финансы) выделялись на мизерном уровне. В 2024-м есть основания полагать, что квоты будут, но значительная их часть - в оккупированные Россией украинские регионы. И люди поедут, потому что даже поствоенный прифронтовой регион по качеству жизни (не говорю уже о климате) заведомо лучше условных Магадана или Воркуты.

4. Силовики. Речь идёт в первую очередь об офицерах и контрактниках ВС РФ и Росгвардии а так же их семьях. Для этих категорий работает строится служебное жильё. А решившие остаться имеют возможности стать участниками "военной ипотеки" - получить ипотечный кредит под 8% годовых (максимум). Военные пенсионеры так же входят в эту категорию и являются "наиболее желаемым" миграционным ресурсом для Кремля.

Но кроме программ, собственно, направленных на переселения, есть финансовые программы, которые "покупают лояльность" местных жителей и, параллельно, так же стимулируют миграционные потоки.

Ключевой такой программой является льготная ипотека под 2% годовых, которая распространяется как раз на оккупированные территории. С одной стороны это вроде как "для местных жителей", которые успели получить российское гражданство. Но схема когда за офицером условной "Росгвардии" приезжает семья и уже жена оформляет ту самую "ипотеку под 2%" вполне реален. Как реальна реклама программы и для молодых специалистов, которых РФ перетягивает на оккупированные территории. Увы, реально и для части граждан Украины, которые спешат получить "российский паспорт" для доступа к данному ресурсу улучшения своих жилищных условий.

Большая стройка и передел собственности

Возникает вопрос: а где же селить всех этих понаехавших. И тут есть два основных механизма.

1. Большая стройка. Действительно в ряде городов Россия начинает масштабное строительство. Речь идёт как об объектах инфраструктуры, так и о жилье. Новые "квадратные метры" частично предоставляются потерявшим жильё во время боёв. Это на камеру, чтобы показать "заботу". А вот большая часть идёт либо как "служебное" (то ест арендное) жильё, либо как квадратные метры, доступные к продаже. Финансы — из перечисленных выше программ. И если льготная ипотека вряд является "прибыльной" с точки зрения финансов (она выгодна для Кремля в разрезе изменения демографической картины), то освоение денег по программам переселения из районов крайнего севера вполне позволяет "заработать тут и теперь".

2. Передел собственности. В начале текста я упоминал переоформление собственности. Ещё раз напомню, что формально процесс идёт до 2028 года. В реальности оккупационные власти спешат. В том числе чтобы быстро запустить рынок вторичного жилья. С одной стороны это выкуп квартир у "уезжающих" и, соответственно, тем уже некуда возвращаться. С другой — национализация "ничейного жилья" - то есть жилплощади, которая принадлежит украинцам, выехавшим подальше от "русского мира". С 2024 года дополнительным стимулирующим фактором стало расширение программы "ипотеки под 2%" на вторичный рынок жилья на оккупированных территориях. То есть новые переселенцы могут искать себе жильё не ожидая результатов "большой стройки".

Выводы и возможные цели РФ

С учётом политики замещения населения в Крыму, реализованной Кремлём, можно спрогнозировать, что РФ рассчитывает:

• Заместить 10-15% населения (оставшегося под оккупацией) на выходцев из других Субъектов Федерации к 2025-26 годам. Поправка. Речь идёт о молодом и относительно молодом поколении, морально готовым к мобильности. А так же к той категории, мнения и жизненные установки которой легче изменить. Вместо них приедут "идеологически заряженные" жители РФ, в том числе военные и пенсионеры.

• Уже в 2025 году (а, возможно и в 2024-м) показать "рост населения" за счёт миграционных потоков. (Это будет использовано пропагандой на внутреннем поле в качестве демонстрации "бурного развития территорий под российским управлением"). А к 2026-27 годам получить не менее 20-25% населения, которые переехали в регион уже находящийся под оккупацией.

В таком случае Кремль при проведении, например, переговоров о прекращении огня может даже "согласиться" на проведение референдумов в будущем. На которых голосовать будут "жители регионов".

Для Украины основной задачей является не допустить ошибок "крымского кейса". Напомню, что мы крайне мало обращали внимания на процессы переселения. Хотя это могло стать одним из основных тезисов коммуникации по Крыму. Нам необходимо как модно скорее:

а) Разработать и опубликовать контуры программы по восстановлению имущественных прав после деоккупации регионов. Сегодня есть ряд разработок аналитических центров, но нет утверждённых на государственном уровне алгоритмов. Такое простительно, если война идёт менее 2-х лет. Если больше, то накапливаются проблемы, которые уже не решить без специальной государственной политики. Особенно, если учесть, что мы, в отличие от РФ ограничены (в силу стремления к вступлению в ЕС) рамками законности и уважения к правам человека.

б) Регулярно отслеживать и публиковать как качественные (какие программы работают) так и количественные (сколько людей задействовано) показатели российской политики по замещению населения. Это необходимо не только на пост-войну. Но даже на моменте возможных переговоров о прекращении огня и политических механизмах возврата территории. Мы должны знать сколько человек выехало, кого привезли вместо них, сколько привезли. И это, кстати, тоже один из пунктов будущих политических претензий к РФ.

в) И, наконец, помнить, что одним из факторов, влияющих на динамику миграционных процессов является состояние фронта. А это уже вопрос поддержки Сил Обороны Украины в том числе гражданами страны. Надежды на то, что наши проблемы решаться руками "сильных союзников" вредны. Партнёры могут помочь финансово, морально, немного (в силу своих интересов) политически. Решать наши проблемы должны, в первую очередь, мы сами.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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