УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украине

Анастасия Заремба
9 мая 2024, 20:09обновлено 9 мая, 22:36
987
Уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые ежегодно до войны в Украине устраивал Путин, весь мир видит лишь его жалкие попытки выпендриться.
Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украине
Российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала - к новому призраку победоносной войны / Коллаж Главред, фото – УНИАН, twitter.com/russki845

Второй год подряд 9 мая Украина вместо Дня Победы отмечает День Европы, чем еще больше отдаляет себя от России. России, которая погрязла в имперской политике и даже гордится этим.

79 лет после победы над нацизмом для РФ, судя по всему, прошли зря. Ведь вместо того, чтобы строить страну, основываясь на демократических ценностях (за что в свое время, кстати, и боролись во время Второй мировой войны), Советский Союз и ельцино-путинская Россия буквально положили жизни своих граждан на то, чтобы почти столетие спустя никому и в голову не пришло, что может быть иначе, чем тогда.

Пытаясь подражать образу великого и ужасного, Путин сделал себя дешевой копией Сталина, который кроме репрессий, ничем больше и не запомнился (ведь надо соответствовать историческим аналогиям по максимуму). Да Да и полномасштабную войну против Украины Путин начал по тем же причинам, по которым когда-то хотел участвовать в войне Сталин: РФ, как и СССР, хочет, чтобы с ней считались, а не считали изгоем.

видео дня

За эти годы российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала – к новому призраку победоносной войны. Для советской власти такая война — в Афганистане — завершилась не просто поражением, а развалом страны. Теперь Путин вместо того, чтобы усвоить тяжелые уроки истории, перекрутил летопись и нашел других нацистов в лице Украины, а Россия в целом – нового врага в лице коллективного Запада и неожиданных союзников, таких как Иран или Китай.

Как результат, спустя почти 80 лет Европа вместо "никогда снова" получила не только самого кровавого тирана за всю историю, но и крупнейший военный конфликт со времен борьбы с Гитлером. Снова.

Однако параллельно с тем, как Путин начал полномасштабную войну против Украины (хотя и называет ее противостоянием с Западом), начал угасать и интерес к параду в Москве. Ведь буквально за три года российская армия из "второй армии мира" превратилась в последнюю.

И уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые российский диктатор до вторжения ежегодно устраивал в попытках продемонстрировать свое "величие", весь мир (да и вся РФ) видит лишь жалкие попытки выпендриться. Да еще и чем – танком Т-34, который эксплуатируется с 1940 года и радовал ещё Сталина, парой "Ярсов" и уже несмеющимимся "Искандерами", ракеты которых успешно сбивает украинская ПВО.

В общем, с каждым годом войны с Украиной действо на Красной площади выглядит все более удручающе: ветераны "молодеют", постепенно сменяясь курсантами и "героями СВО", а толпы россиян по периметру площади заменяются пропагандистами и актерами-путинистами, наверняка накануне прошедшими тщательнейшую проверку и карантин, чтобы получить "доступ к телу". Яркий тому пример – вторая подряд отмена "Бессмертного полка", который уже давно у самих россиян ассоциируется не с той войной. Так что король уже давно голый, но ему некому об этом сказать.

Другое дело – Украина, для которой праздники из-за войны или стали обыденностью, или обрели новый смысл. Да и слово "победа" теперь имеет другой смысл – не тот, который в него вкладывают россияне.

Кстати, впервые за 21 год, в течение которых Путин принимает парады, Кремль засыпало снегом – символом смерти и темноты. А учитывая катаклизмы, которые только в этом году постигли Россию, хочется верить, что и Путина, так подражающего Сталину, постигнет участь его кумира. Ну, или хотя бы суд в Гааге и пожизненное заключение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине 9 мая Владимир Путин парад победы в Москве
Реклама

Главное за день

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

00:15 Украина
На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:41 Украина
Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:29 Мир
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 208404

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 124924

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда 14909

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы Парада Победы в Москве 12589

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

Последние новости

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024

22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

Реклама
22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Реклама
19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

16:05

Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

15:23

Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивитВидео

15:17

Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

15:07

Названа парламентская фракция, которая заработала больше всего в войну – "Евросолидарность" Порошенко

15:06

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили СетьВидео

14:59

Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

Реклама
14:52

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

14:30

Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке

14:21

РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

14:02

Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

13:45

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024Видео

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударила дронами по перевалочным нефтебазам на Кубани - СМИ

13:01

Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближутВидео

12:39

"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять