Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украине

Уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые ежегодно до войны в Украине устраивал Путин, весь мир видит лишь его жалкие попытки выпендриться.

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Российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала - к новому призраку победоносной войны / Коллаж Главред, фото – УНИАН, twitter.com/russki845

Второй год подряд 9 мая Украина вместо Дня Победы отмечает День Европы, чем еще больше отдаляет себя от России. России, которая погрязла в имперской политике и даже гордится этим.

79 лет после победы над нацизмом для РФ, судя по всему, прошли зря. Ведь вместо того, чтобы строить страну, основываясь на демократических ценностях (за что в свое время, кстати, и боролись во время Второй мировой войны), Советский Союз и ельцино-путинская Россия буквально положили жизни своих граждан на то, чтобы почти столетие спустя никому и в голову не пришло, что может быть иначе, чем тогда.

Пытаясь подражать образу великого и ужасного, Путин сделал себя дешевой копией Сталина, который кроме репрессий, ничем больше и не запомнился (ведь надо соответствовать историческим аналогиям по максимуму). Да Да и полномасштабную войну против Украины Путин начал по тем же причинам, по которым когда-то хотел участвовать в войне Сталин: РФ, как и СССР, хочет, чтобы с ней считались, а не считали изгоем.

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За эти годы российская власть фактически вернулась к тому, с чего начинала – к новому призраку победоносной войны. Для советской власти такая война — в Афганистане — завершилась не просто поражением, а развалом страны. Теперь Путин вместо того, чтобы усвоить тяжелые уроки истории, перекрутил летопись и нашел других нацистов в лице Украины, а Россия в целом – нового врага в лице коллективного Запада и неожиданных союзников, таких как Иран или Китай.

Как результат, спустя почти 80 лет Европа вместо "никогда снова" получила не только самого кровавого тирана за всю историю, но и крупнейший военный конфликт со времен борьбы с Гитлером. Снова.

Однако параллельно с тем, как Путин начал полномасштабную войну против Украины (хотя и называет ее противостоянием с Западом), начал угасать и интерес к параду в Москве. Ведь буквально за три года российская армия из "второй армии мира" превратилась в последнюю.

И уже второй год подряд вместо помпезных парадов, которые российский диктатор до вторжения ежегодно устраивал в попытках продемонстрировать свое "величие", весь мир (да и вся РФ) видит лишь жалкие попытки выпендриться. Да еще и чем – танком Т-34, который эксплуатируется с 1940 года и радовал ещё Сталина, парой "Ярсов" и уже несмеющимимся "Искандерами", ракеты которых успешно сбивает украинская ПВО.

В общем, с каждым годом войны с Украиной действо на Красной площади выглядит все более удручающе: ветераны "молодеют", постепенно сменяясь курсантами и "героями СВО", а толпы россиян по периметру площади заменяются пропагандистами и актерами-путинистами, наверняка накануне прошедшими тщательнейшую проверку и карантин, чтобы получить "доступ к телу". Яркий тому пример – вторая подряд отмена "Бессмертного полка", который уже давно у самих россиян ассоциируется не с той войной. Так что король уже давно голый, но ему некому об этом сказать.

Другое дело – Украина, для которой праздники из-за войны или стали обыденностью, или обрели новый смысл. Да и слово "победа" теперь имеет другой смысл – не тот, который в него вкладывают россияне.

Кстати, впервые за 21 год, в течение которых Путин принимает парады, Кремль засыпало снегом – символом смерти и темноты. А учитывая катаклизмы, которые только в этом году постигли Россию, хочется верить, что и Путина, так подражающего Сталину, постигнет участь его кумира. Ну, или хотя бы суд в Гааге и пожизненное заключение.

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