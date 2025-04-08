Цена на нефть может рухнуть до нуля: в России через месяц начнется "веселье"

Трамп запустил цунами, и из-за стремительно снижающихся цен на нефть Россия с разбегу несется в бетонную стену, ее уже не спасти.

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Цена на нефть будет стремительно снижаться, Россию уже не спасти / Коллаж: Главред

У Трампа не получится одновременно и перезапустить экономику США, и спасти Россию. Он уже запустил процесс перезагрузки американской экономики через международный кризис, в том числе посредством введенных тарифов для почти 200 стран. А это означает автоматическое падение цен на нефть, что уже и происходит.

На сколько может обрушиться цена на нефть? До нуля. Уже был прецедент во время пандемии ковида, когда нефть стоила ноль. Более того, были даже отрицательные ставки, то есть людям доплачивали, чтобы кто-нибудь забрал эту нефть.

Каким будет падение цен, зависит от того, каково сейчас состояние рынка. Точно спрогнозировать эти цифры сейчас никто не может. Однако то, что цена на нефть будет снижаться из-за мирового кризиса, это однозначно.

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А плохо от этого будет в первую очередь России, потому что она под санкциями. Плюс удары Украины хорошо потрепали российскую нефтяную инфраструктуру, а соответствующего оборудования для замены у РФ нет. Вот у России и растет себестоимость нефти и уже составила 35-40 долларов за баррель. А, кроме того, пусть Россия попробует эту нефть вывезти или хоть что-нибудь с ней сделать.

Так что снижение цен на нефть, конечно же, является серьезным ударом по России.

Поэтому американцы так сильно торопятся прекратить войну. Они фактически предложили россиянам выйти из ситуации хорошо, сохранив лицо. Но Россия решила не идти на это и продолжила быковать.

Однако цунами уже запущена, и Трамп выполняет свое предвыборное обещание снизить цену на нефть до 40 долларов за баррель. Только мы думали, что Трамп сделает это красиво – поговорит с Саудовской Аравией, снимет санкции с Венесуэлы, а он решил действовать некрасиво – устроить международный кризис, одновременно решая проблемы в своей экономике. В том числе это влечет за собой падение цены на нефть.

Россия сегодня оказывается в худшем положении, чем Советский Союз в 80-е. Ведь у СССР военные расходы были намного меньше – порядка 20% бюджета тогда тратили на военные расходы и оборонку. Россия же тратит на это все 40% бюджета, а, по сути, с разбегу несется в бетонную стену.

Кроме того, цены на нефть снижаются стремительно – за 3-4 дня на 10%. А кризис ведь только разгорается. Поэтому уже через месяц настанет совсем "веселое" время для россиян, а, может, даже раньше. "Веселье" будет состоять в том, что у России не станет денег на ведение войны и поддержание экономики.

Однако даже все это не заставит Россию менять свое поведение. Пока Путин у власти, он ничего менять не будет. Он будет выкручиваться иначе, например, изымать вклады населения, печатать больше денег для поддержки экономики и т.д. Но все это будет крайне рисковое мероприятие, и большой вопрос – сможет ли Россия удержать экономику.

Так что для России "веселье" настанет очень быстро. Если себестоимость ее нефти 40 долларов за баррель, и цена упадет до 40, то, мягко говоря, россияне могут уже начинать тренироваться пить свою нефть и занюхивать газом. Потому что падение цены на нефть одновременно повлечет за собой снижение цены на газ, поскольку эти вещи привязаны друг к другу.

Россия начнет менять свою политику относительно войны только тогда, когда прибьют Путина. А так, пока Путин у власти, он будет воевать, ведь он до сих пор не отступает от своих требований.

Какая цена на нефть для России будет критичной? Посудите сами, в российском бюджете предусмотрена цена около 70 долларов, а сегодня уже Urals – под 50. Да и тут работает совокупность обстоятельств, ведь, помимо прочего, Украина хорошо поработала, когда сбушники раздолбали российские нефтетерминалы в Новороссийске и на Балтике. Скоро Россия будет вынуждена продавать свою нефть ниже себестоимости, чтобы хоть какую-то валюту получить. А для того, чтобы продавать нефть ниже себестоимости, российскому государству придется дотировать своих производителей – они же не будут себе в убыток продавать. Значит, им будут предоставлены какие-то послабления по налогам, что означает сокращение дохода в бюджете. В общем, для России везде клинч.

Причем запущенное цунами – это уже неконтролируемый процесс, который невозможно остановить. Даже если Путин продемонстрирует Тампу готовность договариваться, Трамп уже не сможет ничего остановить. Это то, о чем я говорил в начале: Трамп пытается решить две задачи, которые невозможно решить одновременно – перезапустить американскую экономику и спасти Россию. Процесс перезапуска экономики США уже запущен, все, его не остановить, он уже идет. А это значит, что Россию спасти уже невозможно.

Да и как Трамп может остановить цунами? Что, скажет американцам, что пошутил и сейчас будет спасать Россию вместо перезапуска американской экономики? Нет, этого не будет.

Так что нас ждет весьма интересный ближайший месяц, когда Россия постоянно слабеет, при этом Украина стратегически становится сильнее. Нужно просто подождать. И вскоре вообще может встать вопрос о том, что россияне будут драпать на границы 1991 года. Теперь это вполне реальный сценарий.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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