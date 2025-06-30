Приговор Путину стал ближе: почему из-за спецтрибунала бесятся даже "хорошие русские"

Спецтрибунал создаст проблемы Путину и еще примерно 20 российским высокопоставленным чиновникам, да и для России в целом это будет неприятно.

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После создания спецтрибунала приговор Путину становится реальным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии Российской Федерации против Украины. И это будет иметь конкретные практические последствия для российского руководства.

Многие говорят о том, почему нельзя было позволить вести это расследование Международному уголовному суду (МУС). Но главная проблема заключается в том, что МУС не имеет соответствующих механизмов, чтобы расследовать преступление агрессии против Украины. Ведь ответственность за преступление не может распространяться на всех участников агрессии – она может возлагаться только на политическое руководство, которое принимало решение о начале агрессии. Согласно уставным документам Международного уголовного суда, МУС может расследовать преступление агрессии только в случае, если обе страны, являющиеся субъектами процесса, ратифицировали соответствующую конвенцию, или если есть соответствующее решение Совета безопасности ООН. Впрочем, понятно, что решения Совбеза ООН по расследованию агрессии России против Украины не будет, потому что РФ является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето.

Это создает правовой вакуум, который необходимо преодолеть. И сделать это можно, например, путем создания специального трибунала.

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Второй важный момент заключается в том, что спецтрибунал, созданный соглашением Украины и ПАСЕ, может выносить заочные приговоры, в отличие от МУС. Да, в ближайшее время в Гаагу Путина никто не доставит, как и других российских высокопоставленных чиновников, которые принимали решения по агрессии против Украины, но теперь Путину может быть вынесен приговор. Подчеркиваю, не просто подозрение, а приговор.

Более того, этот приговор будет санкционирован всеми европейскими странами, даже Венгрией. Ведь это соглашение подписано ПАСЕ, за него проголосовали в ПАСЕ, то есть созданный трибунал получил полномочия от фактически всей Европы. Таким образом, на всей территории Европы у Путина будет приговор.

С практической точки зрения, это не будет означать, что Путин отправится в тюрьму, но последствия для него и России будут. Недаром из-за создания спецтрибунала возмущаются не только российские пропагандисты, но и даже "хорошие русские", половина которых на самом деле работает на Кремль. Создание такого трибунала неприятно для России в целом.

Но прежде всего, безусловно, это касается тройки высших должностных лиц в РФ, которые защищены персональным иммунитетом: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Впрочем, этот судебный процесс коснется не только Путина и двух других, а около 20 человек, которые входили в Совбез РФ и принимали решение о начале вооруженной агрессии против Украины.

Так что, во-первых, трибунал грозит не только Путину, а, во-вторых, персональный иммунитет здесь не будет защитит. Заочное преследование этим трибуналом точно разрешается.

Впрочем, пока приговора нет, вряд ли создание спецтрибунала что-то кардинально изменит для Путина и России, но уже сейчас это существенно снижает вероятность того, что Путин возобновит отношения с Европой и будет совершать визиты в европейские страны. Для Путина это означает, что никакой нормализации отношений с европейцами у него не будет, и это уже пожизненно.

Так или иначе, но для Путина создание спецтрибунала будет дополнительным аргументом, чтобы держаться за власть в России до самой смерти.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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