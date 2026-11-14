Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причины

Эксперт связывает внезапное миролюбие Кремля с рекордными потерями армии РФ и ударами по НПЗ и советует не ослаблять давление на Россию.

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Путин предложил "перемирие" в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, kremlin.ru

Военный эксперт Алексей Копытько обратил внимание, что всего через десять дней после слов Дмитрия Пескова об отсутствии планов повторять гуманитарную акцию в Олешках Владимир Путин сам предложил такой же режим для Константиновки. Автор объясняет, что могло изменить позицию Кремля, и считает, что Украине и партнерам сейчас нужно не смягчаться, а усиливать давление. Публикуем его размышления.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 02.11.26 (относительно гуманитарной акции в Олешках): "Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив".

Проходит 10 дней.

видео дня

Путин: А давайте повторим то, что было в Олешках, в Константиновке. "На мой взгляд (!), этот населённый пункт контролируют российские войска, мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток, для того чтобы разминировать подходы к этому населённому пункту".

Во-первых, Путин знает: у Украины другая точка зрения на то, кто контролирует Константиновку. А с чего бы это Украине так думать?

Во-вторых, а что же случилось за 10 дней?

Моя гипотеза:

Случились рекордные потери российских войск на уровне 2600 убитых и раненых в сутки;

Случились Новокуйбышевский, Нижегородский, Ярославский, Саратовский, один из уфимских, Афипский, Рязанский, Омский НПЗ, "Киришинефтеоргсинтез", ЛПДС "Самара", порт Усть-Луга и всякое по мелочи, типа эксклюзивных химических, электронных и авиаремонтных заводов.

И сразу очень резко возросло желание расширить "меры по укреплению взаимного доверия".

Поскольку Путин не может поехать в Китай с военными достижениями, как минимум он пытается нарисовать образ серийного миротворца и гуманиста.

В целом это означает:

пока российская сторона по-прежнему отбрасывает секторальные (энергетическое, морское) и региональные "перемирия";

но сам факт готовности к локальным перемириям указывает, что такая практика возможна, она размывает контуры непримиримого подхода и вызывает одобрение россиян.

Чтобы подтолкнуть к таким "перемириям", надо не увлекаться гуманистическими эскападами Путина, а наоборот - усилить давление. Сгорит ещё пяток НПЗ и порты на Балтике - резко возрастут шансы деэскалации.

А если ещё Европа не дрогнет как минимум по СПГ и подожмёт несколько позиций - будет лучшая миротворческая подача.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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