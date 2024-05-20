УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киев

Владислав Селезнев
20 мая 2024, 06:10
659
Россия уже задействовала имеющиеся у нее ресурсы на поле боя в Украине.
Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киев
Россия готовится перебросить военные эшелоны в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua, 31 отдельная механизированная бригада

15 мая сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало информацию о проведении подготовки к переброске эшелонов российских войск с техникой и личным составом на территорию страны.

Конечно, у многих из нас сразу екнуло сердце, поскольку мы помним события февраля 2022 года, а также тех месяцев накануне, когда страна-агрессор Россия с помощью железной дороги перемещала свои ресурсы в Беларусь для атаки на север Украины, Житомирщину и Киевщину.

Текущий процесс больше связан с масштабными маневрами войск РФ и Беларуси, которые должны состояться в следующем году. Будет ли готова белорусская железная дорога за короткий промежуток времени обеспечить переброску вражеской армии в этом году - неизвестно, потому что пока нечего перебрасывать, ведь Россия уже задействовала имеющиеся у нее ресурсы на поле боя в Украине. Поэтому все эти предостережения пока не актуальны.

видео дня

А учитывая то, как РФ теряет военные ресурсы, то неизвестно, будет ли ей что выставлять на поле боя. Именно на это и намекают ведущие западные эксперты, которые постоянно мониторят ситуацию в рамках российско-украинского противостояния - в частности, они прямо говорят о том, что с 2025 года РФ начнет испытывать серьезную нехватку не только ресурсов, а в первую очередь вооружения и бронетехники.

С другой стороны, белорусская диктатура в лице Лукашенко хочет усидеть на двух стульях и одновременно иметь как бесперебойное финансирование со стороны правительства Путина, так и выглядеть неким миротворцем.

Тем не менее, соответствующие разведывательные и контрдиверсионные действия на территории Беларуси происходят. И поскольку белорусские спецслужбы видят, как время от времени в РФ активизируется рельсовая война, во время которой горят релейные шкафы, выходят из строя элементы обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожной инфраструктуры, происходит скрытое приготовление к вероятной переброске войск.

Однако деятельность белорусских партизан достаточно эффективна, поэтому все попытки России скрыть определенные процессы обычно становятся известными широкой общественности. Не говоря уже об информации, которой владеют исключительно спецслужбы не только Украины, но и других стран-союзников.

Теоретически Россия может использовать эти силы для военной операции на Черниговщине, но недаром Лукашенко считают чемпионом по петлянию среди лидеров постсоветского пространства. И не думаю, что опыт, который он получил зимой 2022 года, прошел без внимания Лукашенко. Тем более, что он всячески избегает любых попыток Путина привлечь белорусскую армию на территорию Украины. Иначе это уже давно бы произошло.

Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе — Mehr

Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе — Mehr

07:19 Мир
"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ

"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ

06:55 Мир
Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киев

Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киев

06:10 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие 46371

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь 22713

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры 8799

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить 8229

Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить

Последние новости

07:19

Президент и министр иностранных дел Ирана погибли в авиакатастрофе — Mehr

06:55

"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИВидео

06:39

Как администрация Байдена пытается ограничить Китай без эскалации?мнение

06:10

Лукашенко хочет усидеть на двух стульях: готова ли РФ к новому наступлению на Киевмнение

05:55

Украина скоро уничтожит "гордость Путина": майор ВСУ сделал прогноз про Крымский мостВидео

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВойска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман
04:10

Сердючка перепела Teresa & Maria и ярко обратилась к Alyona Alyona с Jerry Heil

03:30

"Закончит в гробу": Гетьман описал будущее ПутинаВидео

01:30

Угроза "ядерного апокалипсиса": появился неожиданный сценарий ракетного удара РФВидео

19 мая, воскресенье
23:41

Удары по РФ оружием США: СМИ узнали, как Украина давит на Штаты

Реклама
23:37

Сценарий ввода западных войск в Украину: экс-шеф Пентагона намекнул на сроки

22:39

На границе не было фортификаций: майор прокомментировал прорыв РФ на ХарьковщинеВидео

22:05

"Битва за Харьковщину не станет решающей": генерал США сделал заявление

21:40

Могут взлететь десятки бомбардировщиков: РФ готовит массированный удар – соцсети

20:46

Украина достигает успехов по Крыму: Ходжес раскрыл хлесткие маневры ВСУ

20:36

Сорвали планы РФ: Зеленский рассказал об укреплении позиции ВСУ на Харьковщине

19:43

Свет будут отключать по всей Украине: где и когда не будет электроэнергии

19:39

Сгорел и затонул: новые детали удара по российскому кораблю в Севастополе

19:18

Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

18:59

Механик раскрыл, какие три вещи необходимо проверить при покупке автомобиляВидео

18:40

Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине

Реклама
18:33

Десятки кадыровцев взлетели на воздух: новые детали удара по врагу в Волчанске

17:32

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФФотоВидео

16:55

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

16:24

Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

16:19

Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит

16:17

В Иране потерпел крушение вертолет с президентом Раиси: подробностиВидео

16:15

Вызвали скорую: во Львове побили известного блогера, который снимал видеоВидео

16:01

Двойной удар "Искандеров" и обстрел РСЗО: на Харьковщине много погибших и раненыхФотоВидео

15:56

Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ

15:55

После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба

15:47

Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко": какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

14:32

Военный оценил подготовку Украины к контрнаступлению: названы срокиВидео

14:28

Выпало лишнее: Волочкова снова опозорилась в сети

14:24

Могут ли вручить повестку на работе: спикер Минобороны дал ответ

13:49

Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

13:45

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

13:37

СБУ и ВСУ дронами ударили по аэродрому с десятками русских самолетов - СМИ

13:17

Где лучше хранить бананы: как спасти сладкие фрукты от почернения

13:09

Россия снизила наступление под Харьковом до нуля: что происходит на фронте

12:57

Прогрессивно ухудшается: российскому певцу Носкову становится все хуже

Реклама
12:38

Церковный праздник 20 мая: что запрещено делать в день трех святых мучеников

12:04

Кристина Орбакайте заговорила о мире

12:01

Россия утром выпустила ракеты и дроны по Украине: в некоторых городах - взрывы

12:00

Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец"

11:41

"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отцеВидео

11:38

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

11:10

Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации

10:52

Камалия показала, как с мужем и дочками отпраздновала свой день рождения

10:30

В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву

10:23

Есть только 2 условия: Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять