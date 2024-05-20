Как администрация Байдена пытается ограничить Китай без эскалации?

США при текущей администрации не хотят идти на значительную экономическую или политическую эскалацию с Китаем.

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Джо Байден / Колаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

14 мая администрация Байдена значительно повысила тарифы на китайский импорт, в первую очередь аккумуляторы для электромобилей (на 100%), чипы, полупроводники, медицинскую продукцию, некоторые редкоземельные элементы.

До введения новых тарифов Байден в основном сосредотачивался на мерах, связанных с безопасностью. С целью не дать Китаю приобрести передовые американские технологии в сфере, например, полупроводников или искусственного интеллекта. Но сейчас подход меняется.

Шаг с пересмотром таможенных тарифов сочетает в себе три компонента:

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1. Предвыборные обещания профсоюзам (особенно в сомневающихся штатах - Пенсильвании и Мичигане).

2. Попытку показать, что в отношении Китая Байден готов действовать более решительно, чем Трамп.

3. Общую политику на повышение конкурентности американской экономики. Байден прокомментировал это решение необходимостью защитить США от нечестной конкуренции со стороны Китая: "Американские работники могут преобладать в работе и конкурировать с кем угодно, пока конкуренция является честной".

Китай реагирует раздраженно: Пекин обвиняет Байдена, что он нарушил свое обещание "не стремиться к отделению от Китая". Минторговли КНР заявил, что считает эти действия несправедливыми и обещает "ответные шаги". Среди рисков такого шага американские аналитики называют возможный рост цены электромобилей и отсрочку достижения климатических целей администрации Байдена. Это может немного порадовать нефтегазовый сектор, у которого сложные отношения с Байденом. Писал об этом здесь.

Примерно год назад Китай развернул кампанию по критике политики США, настаивая на том, что контроль за экспортом технологий и импортом товаров является попыткой сдержать рост Китая. Тогда министр финансов США Джанет Йеллен утверждала, что США не пытаются отделиться от Китая. Она говорила, что "полное отделение" экономик будет "катастрофическим" для обеих стран.

Затем наш любимец Джейк Салливан заявил, что США проводят политику "уменьшения рисков, а не отделения". Уменьшение рисков охватывает комплекс мер - от уменьшения угроз безопасности со стороны Пекина до диверсификации зависимости США от китайских цепей поставок.

Продемократические эксперты, например, Эмили Килкриз из Center for a New American Security, говорит, что тарифные шаги Байдена вполне вписываются в "политику снижения рисков", о которой говорил Салливан. Килкриз считает, что Байден применил тарифные инструменты там, где экспортный контроль не работает из-за превосходства Китая в производственном потенциале.

Хотя Байден и Ко пытаются продемонстрировать решимость, бывший чиновник администрации Трампа Клит Уиллент говорит, что эти шаги являются преимущественно политически мотивированными и являются лишь тенью тех ограничений, которые на Китай накладывал Трамп. "То, что вы видите, - это много символизма, явно политически мотивированного".

Брэд Сетсер, торговый эксперт Совета по международным отношениям, считает, что лучшая интерпретация тарифов заключается в том, что США не дают КНР закрепиться в некоторых частях сектора экологически чистой энергетики. И, поскольку этот шаг не охватывает остальную часть торговли, мне кажется, что это не приведет к дальнейшему отделению.

Здесь добавлю еще, что Китай больше не является главным центром размещения американских производств за пределами США. В прошлом году Китай впервые за 15 лет уступил первое место как торговый партнер США Мексике, в которой размещено большое количество промышленных мощностей американских корпораций.

Обобщая, можно сказать, что США при текущей администрации не хотят идти на значительную экономическую или политическую эскалацию с Китаем. Но будут очень медленно и очень осторожно уменьшать свою зависимость от КНР.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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