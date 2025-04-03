Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства США

Мир ждет полная перезагрузка, Трамп запустил необратимый процесс.

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Трамп добивает единство Запада и хоронит лидерство США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Трамп начал глобальную торговую войну – так он якобы реализует свои предвыборные обещания. Идеологическая подоплека этого решения заключается в следующем: мол, весь мир грабит Соединенные Штаты Америки, о чем свидетельствует отрицательный торговый баланс, соответственно, американские экономика и промышленность терпят убытки, выводят производство за пределы США, американцы теряют работу и т.д.; а теперь благодаря введенным пошлинам Трамп выровняет торговый баланс, ликвидирует государственный долг и снизит налоги. То есть благодаря Трампу наступит справедливость. Все это очень яркая популистская риторика, направленная на те слои американского населения, которые в своих проблемах винят иностранцев.

Экономические последствия этого решения Трампа пусть анализируют экономисты, а вот о политических скажу – они будут серьезными. Ведь под раздачу попали не только геополитические соперники США, но и традиционные партнеры и союзники. Таким образом просто добивается единство Запада. На решение Трампа о введении пошлин уже появилась крайне негативная реакция со стороны Евросоюза и других партнеров Штатов. Ведь фактически начинается большая торговая война, что, конечно, приведет к росту напряженности, прежде всего между США и их традиционными партнерами.

Так что Трамп продолжает идти по пути добивания единства Запада и лидерства США.

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Не совсем могу согласиться с уже звучащими мнениями о том, что решение Трампа делает неизбежной третью мировую войну. Но это точно делает неизбежным распад привычного порядка и фрагментацию мира. Большие альянсы и союзы рушатся, и, очевидно, нас ждет полная перезагрузка международных отношений, переориентация государств с одних партнеров на других. И все это делает дальнейшее развитие событий труднопрогнозируемым.

Кроме того, разрушается традиционный порядок, существовавший до сих пор, когда были Запад и Антизапад. Отныне будут государства, которые будут образовывать ситуативные союзы. Но теперь точно больше никто не будет ориентироваться на США как на стратегического партнера.

Следует отметить, что решение Трампа не коснулось России, а также КНДР, Беларуси и ряда подобных режимов. У Трампа объясняют это тем, что США не ведут с этими странами существенной торговли, поэтому введение тарифов лишено смысла. Поскольку при принятии решения команда Трампа исходила из торгового баланса между США и каждой отдельной страной, то, в принципе, не включение России в перечень стран, против которых введены пошлины, не стоит рассматривать в качестве большого подарка Путину, потому что торговля между Штатами и Россией сейчас действительно на низком уровне.

В общем, не принимая во внимание экономические последствия, только политических последствий решения Трампа о начале глобальной торговой войны хватит для негативного результата. "Простые решения" от Трампа вряд ли приведут США к чему-то хорошему.

Главное политическое последствие будет заключаться в том, что США стремительно теряют лидерство в западном мире и влияние в мире вообще. Все на Западе привыкли смотреть именно на США как на главного лидера западного мира, эти времена прошли.

Даже если вдруг сменится президент США, он не сможет отыграть ситуацию назад. Действия Трампа будут иметь негативные последствия для Штатов в течение многих лет, это необратимый процесс, и его уже никто не остановит.

Теперь если США захотят восстановить старый порядок, придется десятилетиями выстраивать заново эту систему. Впрочем, я сомневаюсь, что Штаты захотят и будут на это способны.

Поэтому, скорее всего, решение Трампа – это последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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