Трамп хочет заставить Иран пойти на сделку с США без войны

Около 70% американцев выступают против начала любой новой войны. И это очень важный фактор, на который часто не обращают внимание в американских раскладах.

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Трамп хочет давить на Иран, но обойтись без войны / Коллаж Главред, фото - Офис президента, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, если ядерная сделка между Ираном и США не будет заключена, то война между США и Ираном неизбежна. Иранцы, соответственно, не готовы к прямым переговорам, но соглашаются на опосредованные, не принимая жестких требований, которые выдвинул Трамп.

Стратегия Ирана - это глубина обороны, которая предусматривает поддержку шиитских группировок на других территориях для создания постоянных проблем для Израиля и США, чтобы таким образом не допустить прямого удара по Ирану. До прошлого года такая стратегия работала, но затем ситуация изменилась из-за ряда драматических событий, в частности ослабления режима Башара Асада в Сирии, что усложнило Ирану реализацию его планов.

Теперь рассмотрим противоположную сторону - США и Израиль. Израиль - это, образно говоря, ружье, висящее на стене. Это постоянное напоминание о том, что "ружье должно выстрелить", и все с восторгом на него смотрят. Риторика США и лично Трампа рассчитана на то, что заставить Иран пойти на переговоры и сделку без войны, но с применением угроз о начале войны.

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Однако начало войны с Ираном - это катастрофический сценарий в любом случае, даже если США удастся разбомбить ядерные возможности Ирана. Такая война затянется минимум на три года с совершенно непредсказуемыми последствиями. И это создаст серьезные проблемы для Трампа перед выборами 2026 года. Потому что в случае начала большой войны и с этим бардаком, который мы наблюдаем с тарифами и прочим, он рискует потерять контроль над Конгрессом и Палатой представителей. Тогда это сделает его администрацию "хромой уткой", и именно поэтому он не хочет этого допустить. Потому что начать войну - легко, а вот завершить ее довольно сложно. И поэтому кое-кто в администрации хотя бы это понимает.

Сейчас США концентрируют войска, однако преимущественно для ударов по хуситам в Йемене, а не по Ирану. Американцы используют этот фактор для давления на Иран, но главная их цель - продолжение бомбардировок Йемена.

Отдельный фактор - Израиль, многие считают, что он может нанести удар по Ирану еще до завершения переговоров, возможно, в мае. Я, в принципе, оставляю какой-то небольшой процент безбашенных шагов Нетаньяху, но он как политик, не очень готов к резким шагам. В смысле - самостоятельно принимать очень ответственные решения. Он скорее перекладывает ответственность на других. То есть, ему нужно стопроцентное согласование с американцами. Но США, похоже, пока не готовы к такому шагу.

Скорее всего, прямого удара по Ирану не будет. Будет то, что мы уже видим - удары по Ливану, Газе и Сирии, ведь у Израиля есть свой фронт, которым он компенсирует отсутствие прямой атаки на Иран.

Со своей стороны, Иран будет пытаться затягивать время. Они могут действовать по известному принципу - "скармливать слона частями" США. Американцам, по большому счету, нужны успехи, но они опасаются, что удар по Ирану может привести к эскалации, и дальше уже будет трудно остановить ситуацию. То есть процесс станет неконтролируемым, и, очевидно, они не очень хотят двигаться в этом направлении. Однако им нужно демонстрировать определенные успехи. Итак, они могут действовать против хуситов "Хезболлы" в Ливане и против других группировок.

В принципе, Иран может перенаправить усилия американцев в этом направлении. Пока они будут долбиться с хуситами (а это длительный процесс, учитывая то, что американцы имеют 50 000 военных, находящихся в районе Персидского залива и Индийского океана), они не смогут реализовать серьезную наземную операцию.

Собственно, идея наземной операции очень непопулярна, особенно учитывая политику Трампа. Около 70% американцев выступают против начала любой новой войны. И это очень важный фактор, на который мы часто не обращаем внимание в американских раскладах.

Итак, американцы будут продолжать бомбардировки, а хуситы - кошмарить Красное море. Эта история будет развиваться постепенно с уменьшением потенциала хуситов, хотя неизвестно, насколько он велик и сколько времени понадобится для его истощения - это довольно сложно просчитать.

Таким образом, Иран выигрывает время, не заключая очевидно невыгодной сделки, и параллельно ведя переговоры и предлагая новую систему безопасности в регионе. Это выглядит малореалистично, но почему бы и нет? Ведь рассчитывать ни на Россию, ни на Китай, несмотря на подписанные с ними соглашения, Ирану в прямом противостоянии не стоит. В период переговоров, когда иранцы тянут время, надеясь, что американцы снова переключатся на другую тему, эти страны могут помочь и политически усилить иранские позиции.

Война - это всегда открытый финал. Опыт предыдущих войн показывает, что для американцев это ничего хорошего не приносит: большие затраты, человеческие жертвы, непопулярность конфликта. Это серьезный удар по американским амбициям. Если принять во внимание все, что они делают сейчас, то это станет дополнительной серьезной проблемой для США. А любое ослабление Америки или демонстрация ее слабости будет выгодной для России.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Кто такой Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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